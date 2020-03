Les Mac sont merveilleux, mais Apple a du pain sur la planche

Deux articles récents ont fait l’article de la semaine sur les débris de particules.

“Les MacBooks, contrairement à tout ce qu’Apple a créé, arrivent bientôt.”

L’analyste Ming-Chi Kuo a détaillé deux autres produits MacBook censés être lancés plus tard cette année, et en 2021, les deux appareils qu’Apple n’avait jamais fabriqués auparavant.

Le premier est le MacBook ARM dont nous parlons depuis quelques années maintenant. Les puces fabriquées par Apple à l’intérieur de l’iPhone et de l’iPad seraient capables d’alimenter un appareil comme le MacBook Pro et Air, bien qu’elles devraient être personnalisées pour être utilisées sur un ordinateur portable. De plus, les applications macOS et macOS devraient être mises à jour pour fonctionner sur les puces de la série A. Le MacBook ARM est censé être lancé au quatrième trimestre 2020 ou au premier trimestre 2021, a déclaré Kuo, sans révéler si Apple envisage les lignes Pro ou Air pour cette mise à niveau ARM.

et…

«ARM Mac Pro arrive plus tôt que tard, explique Jean-Louis Gassee.»

Jean-Louis Gassee a changé d’avis sur le changement de ARM Mac, et estime maintenant qu’un ARM Mac Pro est le point final inévitable – et n’est pas si loin.

En ce moment, nous sommes un peu intrigués, peut-être excités, par cette transition. Cependant, au fur et à mesure, Apple va avoir un problème de relations publiques. À savoir:

Certains ou tous les Mac feront-ils la transition? Pourquoi? Expliquez s’il vous plaît. Nous pouvons donc planifier.

Quelle est la justification du segment de marché? Autrement dit, pour certains marchés professionnels, les clients réclament-ils ARM et les problèmes de migration qui en découlent? Ou est-ce que ARM sert plutôt à servir les intérêts d’Apple, c’est-à-dire l’insatisfaction à l’égard d’Intel et le désir d’être plus verticalement intégré?

Pour le client, cette transition est-elle clairement bénéfique – malgré quelques maux de tête attendus? Est-ce vraiment une question de vitesse, de chaleur basse et d’autonomie de batterie plus longue? Une évolution signature du Mac? Ou est-ce un plan (mal) de cerveau pour fusionner la plate-forme Mac avec des iPads? La façon dont Apple organise sa promotion sera essentielle à l’enthousiasme des clients et à la confiance des acheteurs.

Une présentation confiante et bien articulée de ces questions est essentielle.

Un des problèmes qu’Apple s’est posé est de mettre l’accent sur le design plutôt que sur son engagement à servir des marchés technologiques spécifiques. En se dégageant de cette responsabilité, dans le passé, de toujours travailler en étroite collaboration avec les clients de la technologie, Apple s’est accordé la liberté de barboter avec des décisions de conception imprudentes. Regardez https://www.apple.com/mac/ Le marché est axé sur l’éducation et les affaires, rien d’autre.

Célébrer et desservir un large éventail de marchés spécifiques est le moyen de télégraphier la croyance d’Apple dans le Mac.

Débris de nouvelles de la semaine

• Pour à peu près tous les progrès technologiques, il semble y avoir un inconvénient ou des conséquences imprévues. Voici un exemple effrayant. “Les données de localisation de Google ont transformé un motard au hasard en suspect de cambriolage.”

Je suppose que la bonne approche consiste à en savoir autant sur la technologie Apple correspondante que vous utilisez que la police afin de pouvoir contester ce type de conjectures techniques défectueuses. Mais c’est une tâche énorme pour la plupart. Avocats Tech: êtes-vous prêt?

• Résolution des débats: Apple TV + ne vaut pas le prix. Cette thèse est soutenue par Max Cea à GQ. “Apple TV + a-t-il produit quelque chose qui mérite d’être abonné?”

… Amazing Stories est emblématique de la gamme plus large d’Apple un trimestre plus tard: il passe de fade à consommable.

Il suffit d’un château de cartes pour rebondir. Et Apple a en effet des projets passionnants à venir, comme un documentaire Beastie Boys créé par Spike Jonze et un drame policier mettant en vedette Chris Evans. Et pourtant, jusqu’à présent, la production de l’entreprise n’est pas seulement décevante; c’est déroutant. Pourquoi aucun de ses spectacles n’ajoute à leurs parties considérables?

Qu’est-ce que tu penses? Êtes-vous collé à et fasciné par Apple TV +? Ou est-ce une réflexion après avoir exploré une richesse de contenu d’origine ailleurs?

• iOS 14 est en route, probablement annoncé et présenté lors de la WWDC 2020. Mais voici un aperçu. “Les 3 meilleures nouvelles fonctionnalités arriveront probablement sur iOS 14.” Un échantillonnage:

L’écran d’accueil de votre iPhone est fondamentalement le même depuis la première version en 2007. Quelques petites modifications vous ont permis d’ajouter plus d’éléments dans le bac inférieur et d’afficher plus d’icônes à l’écran, mais en gros, la conception de la grille est restée la même chose. Maintenant, il y a des raisons de croire que cela pourrait changer.

Inc. explique les changements. J’ai hâte.

• Finalement,

«Ahem. Réplicateur: thé, Earl Grey, décaféiné. ”

Particle Debris est généralement un mélange d’observations et d’opinions de John Martellaro sur un événement ou des articles hors concours de la semaine, suivi d’une discussion d’articles qui n’ont pas fait la une des TMO, les débris de l’actualité technique. La colonne est publiée le plus souvent tous les vendredis sauf pour les semaines de vacances.