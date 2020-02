Les magasins Apple à Pékin examinent les clients pour la fièvre au milieu d’une épidémie de coronavirus

Comme prévu, Apple a rouvert aujourd’hui ses cinq magasins de détail dans la région de Pékin alors que l’épidémie de coronavirus de Wuhan en Chine se poursuit.

Dans une vidéo partagée par la correspondante principale de CNBC, Eunice Yoon, les employés d’Apple vérifient la température corporelle des clients lorsqu’ils entrent dans le magasin pour détecter des signes de fièvre. Yoon dit qu’Apple limite également le nombre de clients autorisés dans le magasin à la fois, ce qui entraîne une foule moins nombreuse que d’habitude.

Les magasins de Pékin ont réduit leurs heures d’ouverture de 11 h à 18 h. heure locale. Les autres magasins d’Apple en Chine restent fermés jusqu’à nouvel ordre.

Il y a encore beaucoup d’incertitude concernant l’épidémie de coronavirus, ce qui a entraîné des estimations d’expédition plus longues pour certains produits Apple et pourrait avoir une incidence sur les revenus globaux de la société ce trimestre. Apple exploite plus de 40 magasins en Chine, ce qui représente moins de 10% de ses points de vente dans le monde.

Les entreprises tentent de se normaliser en #Chine malgré le #coronavirus. @Apple rouvre aujourd’hui ses 5 magasins à Pékin. Heures limitées (11a-6p contre d’habitude 10a-10p). Une seule entrée avec contrôle de température. $ AAPL restreint # clients dans les magasins. Occupé mais pas les voyants verraient le #ValentinesDay. pic.twitter.com/FoKUrKKkc9

– Eunice Yoon (@onlyyoontv) 14 février 2020

Apple a récemment fourni à ses magasins de détail, fournisseurs de services autorisés et partenaires de transport un guide de nettoyage amélioré qui recommande que les produits Apple de démonstration soient nettoyés au moins deux fois par jour. Le document, partagé avec MacRumors, contient les meilleures pratiques d’utilisation des chiffons en microfibre ainsi que des conseils de lavage des mains pour les employés. .