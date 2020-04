Les magasins Apple américains resteront fermés jusqu’au début mai

Apple a informé aujourd’hui ses employés que ses magasins Apple aux États-Unis resteront fermés jusqu’au début du mois de mai, et les employés d’Apple continueront de travailler à domicile jusque-là.

Dans une note aux employés, dont Bloomberg a partagé des extraits, Deirdre O’Brien, chef de la distribution d’Apple, a déclaré qu’Apple “continue de surveiller quotidiennement les conditions locales de chaque installation Apple” et que les décisions de réouverture seront prises après ” des examens approfondis et réfléchis et les dernières directives des gouvernements locaux et des experts en santé publique. “

Pour l’instant, les modalités de travail flexibles d’Apple “resteront en place pour tous les bureaux et tous les magasins de détail resteront fermés jusqu’au début mai”.

Dans le comté de Santa Clara, où se trouvent Apple Park, Infinite Loop et de nombreux autres bureaux d’entreprise et magasins de vente au détail, il existe un abri en place qui restera en vigueur jusqu’au 3 mai. Il empêche toutes les entreprises non essentielles d’être ouvertes et nécessite des employés travailler à la maison. Les sièges sociaux d’Apple ne pourront pas rouvrir tant que cette commande n’aura pas été levée.

Selon O’Brien, Apple “travaille sur des options” pour garantir que les parents ont la possibilité d’ajuster leurs horaires si nécessaire, car beaucoup s’occupent également d’enfants qui ne peuvent plus aller à l’école.

Apple avait précédemment prévu de commencer la réouverture de certains magasins au cours de la première moitié d’avril, et cela pourrait encore être le plan pour certains de ses magasins en dehors des États-Unis. À l’heure actuelle, tous les magasins en dehors de la Chine sont fermés et fermés depuis mars 14.

