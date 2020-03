Les magasins Apple augmentent les mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus

Les magasins Apple ont pris un certain nombre de mesures pour essayer de limiter la propagation du coronavirus. Plus important encore, tous les magasins Apple ont été fermés en Italie (via AppleInsider).

Les magasins Apple réduisent la capacité

Cet arrêt est survenu lundi. Le même jour, Apple a annulé toutes les sessions «Aujourd’hui chez Apple» qui devaient avoir lieu à San Francisco et dans la région de la baie. La même chose s’est produite à Seattle.

[Apple Staff Encouraged to Work From Home Due to Coronavirus Outbreak]

Le personnel des magasins aurait également été censé limiter les contacts physiques avec les clients. Beaucoup d’entre eux ont également supprimé la moitié de la place disponible afin d’empêcher les gens de flâner. Ils fonctionnent également délibérément en deçà de leur capacité. La société a présenté ces nouvelles règles mardi. Les instructions varient en fonction de la taille et de l’emplacement de l’Apple Store.