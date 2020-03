Les magasins Apple de la baie de San Francisco resteront fermés pendant au moins trois semaines dans le cadre du nouveau mandat de refuge sur place

Cet après-midi, six comtés de la baie de San Francisco ont émis un mandat d’abri sur place qui touche près de sept millions de personnes ainsi que des entreprises de la région, y compris des magasins Apple Store, rapporte The San Francisco Chronicle.

Dans les comtés de San Francisco, Marin, Santa Clara, San Mateo, Alameda et Contra Costa, ainsi que la ville de Berkeley, les résidents doivent rester à l’intérieur et ne s’aventurer que pour les nécessités. Le comté de Santa Clara comprend le siège social d’Apple et de nombreux bureaux supplémentaires, tandis qu’il existe plusieurs «magasins Apple» dans les six comtés concernés.

Les gens doivent travailler à domicile sauf s’ils fournissent des services essentiels comme la sécurité publique, l’assainissement et les services médicaux. Les pharmacies, les banques et les épiceries resteront ouvertes, tout comme les restaurants, mais uniquement à emporter. Les services vétérinaires, les stations-service, les quincailleries et autres magasins sont autorisés à rester ouverts, mais d’autres magasins fermeront.

Les rassemblements non essentiels de toute taille sont interdits, ainsi que les déplacements non essentiels «à pied, à vélo, en scooter, en automobile ou en transport en commun».

Compte tenu de la commande de refuge sur place, les «magasins Apple» dans la région de la baie ne seront probablement pas en mesure de rouvrir le 27 mars comme prévu, car la commande devrait durer trois semaines à ce moment, se terminant le 7 avril au plus tôt. .

Vendredi, Apple a fermé tous ses magasins de détail aux États-Unis pour une période de deux semaines.

L’ordre d’abri sur place dans la Bay Area est le plus restrictif aux États-Unis à l’heure actuelle et a été mis en place pour arrêter la propagation du virus. La région de la baie compte actuellement 251 cas de coronavirus, mais les experts en maladies infectieuses pensent qu’il pourrait y avoir des centaines, voire des milliers de cas dans la région qui ne sont pas diagnostiqués en raison de problèmes de dépistage.

