Les magasins Apple vendent maintenant le système de charge modulaire BaseLynx de Scosche

La boutique en ligne d’Apple et certains magasins de détail Apple vendent désormais le système de charge modulaire BaseLynx de Scosche, qui comprend différents composants de charge pour appareils qui peuvent être associés pour former une base de charge.

Le système de charge modulaire BaseLynx peut être acheté en kit ou pièce par pièce, et quatre options différentes sont disponibles:



Chargeur Apple Watch certifié MFi, qui fonctionne en mode Nightstand). Support de charge sans fil Qi pour iPhones et AirPods. Station de charge Vert qui charge trois appareils à la fois avec un port USB-C de 18 W et deux ports USB-A de 12 W. Charge EndCap, qui s’adapte à l’extrémité et comprend un port USB-C 18W et un port USB-A 12W. L’EndCap est le seul composant qui ne fonctionne pas seul.Apple vend le kit de système de charge modulaire Scosche BaseLynx pour 149,95 $ et le kit Pro du système de charge modulaire BaseLynx pour 199,95 $.

Le kit standard comprend le module «Apple Watch», le module Qi et le support de charge vertical, tandis que la version Pro comprend ces trois modules avec le chargeur EndCap.

Chaque portion du BaseLynx peut également être achetée séparément à des prix allant de 39,95 $ à 69,95 $, afin que les clients puissent créer une configuration pièce par pièce.

Il n’y a actuellement que quatre modules de charge, mais Scosche prévoit de construire à l’avenir des modules supplémentaires qui s’intégreront aux modules existants.

