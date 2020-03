Les magasins de détail Apple avertis des pénuries de remplacement d’iPhone en raison du coronavirus

Apple a récemment averti le personnel du support technique de ses magasins de détail que les iPhones de remplacement étaient rares, rapporte Bloomberg.

Les iPhones de remplacement pour les appareils fortement endommagés devraient faire face à des contraintes d’approvisionnement pendant deux à quatre semaines. Les employés de l’Apple Store ont été informés qu’ils pouvaient envoyer des iPhones de remplacement aux clients et fournir des appareils de prêt pour réduire les temps d’attente.

Apple n’a pas fourni aux employés de détails précis sur la cause de la pénurie, mais les contraintes d’approvisionnement sont probablement liées aux retards de production causés par le coronavirus. Les employés du commerce de détail ont également déclaré à Bloomberg que certains magasins constatent une pénurie de composants individuels utilisés pour les réparations d’appareils.

Des fournisseurs d’Apple comme Foxconn et Pegatron ont été contraints de fermer pendant deux semaines ou plus en février au plus fort de l’épidémie de coronavirus en Chine. Les usines sont de nouveau opérationnelles à l’heure actuelle, mais la production n’a toujours pas atteint son niveau normal en raison de pénuries de main-d’œuvre, de restrictions de déplacement et d’autres facteurs.

Foxconn, le principal assembleur d’iPhone d’Apple, s’attend à ce que ses usines en Chine reprennent leurs activités normales d’ici la fin mars. Les retards commencent à affecter certaines gammes de produits, les Macs sur mesure, le Mac Pro et l’iPad Pro connaissant des pénuries d’approvisionnement, et il reste à voir comment les nouveaux appareils qui devraient être lancés au début de l’année se comporteront en termes de l’offre disponible.

