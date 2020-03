Les magasins manquent de stock d’iPhone 11 alors que l’emprise du coronavirus se poursuit

Si vous êtes un New-Yorkais qui prévoyait de prendre un nouvel iPhone 11 ou iPhone 11 Pro le week-end dernier, vous avez probablement échoué. Les stocks des iPhones les plus populaires d’Apple seraient très bas dans la ville de New York, selon un rapport du New York Post.

Ce rapport indique que des transporteurs comme AT&T et Verizon à travers NYC ont soit épuisé les nouveaux iPhones ou ont une offre très limitée. Les employés ont déclaré au média qu’ils ne voyaient tout simplement pas les iPhones arriver dans les livraisons. Mais les téléphones Samsung arrivent normalement.

Le populaire iPhone 11 Pro est en rupture de stock depuis “au moins quelques semaines”, a expliqué un employé d’un magasin AT&T de l’Upper East Side, ajoutant qu’il est impossible de savoir quand la prochaine expédition du magasin aura lieu.

“Nous avons reçu un envoi et il n’y avait pas d’iPhone – juste des téléphones portables et des Samsung”, a déclaré un employé du magasin Verizon dans l’Upper West Side.

Alors qu’un employé a déclaré au New York Post que des stocks étaient détenus dans des entrepôts pour créer une demande artificielle, il est plus probable que les iPhones ne soient tout simplement pas là. Foxconn ayant dû fermer des usines en Chine en raison de l’épidémie de coronavirus, on soupçonne que les stocks pourraient s’épuiser. À New York, cela semble déjà avoir commencé.

Foxconn n’a pas encore retrouvé sa pleine capacité de fabrication, mais les choses vont dans la bonne direction. Espérons que cette tendance se poursuivra et que la pénurie actuelle de stocks se révèle être de courte durée.