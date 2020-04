Les mâts 5G incendiés au Royaume-Uni alors que les théories du complot contre les coronavirus se répandent

La pandémie de coronavirus, comme la plupart des événements mondiaux majeurs, a inspiré un certain nombre de théories du complot qui ne sont en aucun cas étayées par des faits scientifiques. En supposant que COVID-19 n’est pas l’invention de Bill Gates, une autre théorie fantaisiste affirme que les réseaux 5G sont en quelque sorte à blâmer. Il est naturel de rejeter ce type de papier d’aluminium comme étant principalement inoffensif, mais les choses ont maintenant dégénéré au point où trois mâts 5G au Royaume-Uni ont été attaqués, avec un incendie criminel par des théoriciens du complot nommé comme la cause probable.

Si vous allez sur Twitter au Royaume-Uni en ce moment, vous verrez que le # 5GCoronavirus a tendance depuis deux jours et cela rend certainement la lecture intéressante. Un nombre non négligeable de personnes semblent être d’accord avec l’idée que la 5G est au moins quelque peu à blâmer pour la propagation du coronavirus, avec une théorie suggérant qu’elle affaiblit le système immunitaire humain avec ses rayonnements ou soi-disant nocifs. Encore plus bizarrement, certains croient que les virus sont capables de communiquer par ondes radio, et donc le réseau 5G aide le coronavirus à se propager. Je veux écrire que vous ne pouviez pas inventer ces trucs, mais apparemment vous le pouvez.

Plusieurs groupes Facebook dédiés à ces théories sauvages et non fondées ont également fait leur apparition, et on pense que ceux-ci ont encouragé trois attaques distinctes contre les mâts de téléphone au Royaume-Uni. Des équipements réseau à Liverpool, Birmingham et Belfast ont été incendiés ces derniers jours, les enquêteurs de la police soupçonnant un incendie criminel dans chaque cas. Des dégâts considérables ont été causés sur les trois sites, mais heureusement, personne n’a été blessé. En plus des groupes de médias sociaux susmentionnés, plusieurs célébrités de la liste Z (dont je ne publierai pas les noms ici) ont été critiquées pour avoir diffusé les théories qui ont inspiré ces attaques.

5g Tower on Fire 🧐🧐🧐 #Birmingham # 5GTOWERS # 5GCoronavirus pic.twitter.com/875movXwPT

– Sam Ali (@ S_Ali25) 2 avril 2020

En outre, des ingénieurs des télécommunications auraient été victimes d’abus de la part du public, que ce qu’ils font ait quelque chose à voir avec la 5G ou non. Le fait que ces techniciens effectuent un travail vital pour garder les lignes de communication ouvertes pendant que le Royaume-Uni est en lock-out rend cela encore plus absurde. L’organisme de bienfaisance indépendant qui vérifie les faits, Full Fact, fait de son mieux pour éduquer la population britannique sur ces fausses allégations, et les régulateurs des médias britanniques ont averti les médias qu’ils s’exposeraient à des sanctions s’ils contribuaient à la propagation des théories sans fondement.

Facebook a supprimé bon nombre des groupes les plus agressifs responsables de la diffusion de ce type de désinformation, mais à en juger par le nombre important de personnes que j’ai vues sur cette plate-forme et d’autres qui semblent vraiment croire que la 5G est en quelque sorte responsable du coronavirus pandémie, il semble que cette situation pourrait empirer avant de s’améliorer.