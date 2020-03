Les mauvaises critiques d’Apple TV + Series ‘Amazing Stories’ sont réapparues!

Plus tôt cette semaine, certains points de vente ont repris les mauvaises critiques de la nouvelle série Apple TV +, Amazing Stories. Mais ensuite, ils ont disparu. Eh bien, vendredi, ils sont revenus!

Des critiques pas si étonnantes pour «Histoires incroyables»

Les critiques manquantes provenaient de The Spool et CBR. Qu’ils soient revenus vendredi, le jour où l’émission est devenue disponible sur Apple TV +, cela confirme mon soupçon qu’ils ont été retirés à l’origine pour avoir été publiés avant un embargo – une date convenue par tous ceux qui ont eu un accès anticipé à l’épisode. Dans sa revue maintenant publiée, The Spool a déclaré:

La dernière série d’Apple TV +, Amazing Stories, propose au tout nouveau service de streaming de tester le format, mais l’épisode disponible en avant-première n’est pas à la hauteur du titre de l’émission.

Le reste de la revue du premier épisode se poursuit dans la même veine. Il y a «des personnages sous-développés conduisant à des performances sous-développées», a-t-il déclaré. Sur CBR, l’épisode a été décrit comme “fade et oubliable, bien que loin d’être terrible”. C’est du moins quelque chose!

Le premier épisode de Amazing Stories, intitulé The Cellar, est maintenant disponible avec votre abonnement Apple TV +.