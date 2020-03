Les mauvaises critiques du nouveau Apple TV + Show ‘Amazing Stories’ ont disparu

La série Apple TV + Amazing Stories devrait sortir ce vendredi 6 mars. Sans surprise, il y avait quelques critiques avant le lancement. Tout aussi peu surprenant, ces critiques n’étaient pas très bonnes.

Où sont passées les critiques «Amazing Stories»?

iMore et Cult of Mac ont partagé certains des commentaires sur la série dirigée par Steven Spielberg. CBR.com l’a appelé «une version réchauffée d’une prémisse de la zone crépusculaire ou des limites extérieures», qui était «fade et oubliable. Pendant ce temps, The Spool a décrit Amazing Stories comme «terne».

Eh bien, apparemment, c’est ce qu’ils ont dit. Ces deux critiques ont maintenant disparu. Vous ne pouvez les trouver nulle part sur les sites Web ou via la Wayback Machine. Il n’y a pas d’avis sur d’autres sites si vous effectuez une recherche Google pour eux. Les théoriciens du complot peuvent apprécier l’idée que la poigne de fer d’Apple régnait, censurant les critiques négatives. Cependant, l’explication la plus probable est que ces sites ont brisé un embargo, publiant leurs critiques avant une date convenue avec Apple. Uhoh. Si tel est le cas, je soupçonne qu’ils ne recevront plus d’épisodes en avant-première dans un avenir proche!