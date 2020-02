Les mauvaises pratiques passées de Facebook avec la reconnaissance faciale lui ont juste coûté 550 millions de dollars

Alors que les gouvernements du monde entier commencent à ajouter un logiciel de reconnaissance faciale aux caméras publiques, Facebook a réglé son différend juridique à long terme concernant son utilisation de cette technologie pour étiqueter les personnes sur les photos téléchargées sur sa plateforme. La société a accepté de verser 550 millions de dollars à un groupe de plaignants de l’Illinois qui ont fait valoir que le réseau n’avait pas sollicité leur consentement lors de son lancement en 2011.

La nouvelle intervient peu de temps après que la Cour suprême a refusé d’entendre l’affaire, ce qui rend probable que Facebook considère le règlement comme la solution la plus simple. L’action en justice a débuté en 2015 et a été portée à un recours collectif en 2018. À l’époque, Facebook a déclaré à . que “nous continuons de croire que l’affaire n’a aucun mérite et que nous nous défendrons vigoureusement”, mais le ton a changé la donne. année. La société a déclaré à la BBC: “Nous avons décidé de rechercher un règlement car il était dans l’intérêt de notre communauté et de nos actionnaires de contourner cette affaire.”

En 2011, le réseau a commencé à étiqueter automatiquement les visages des utilisateurs sans demander leur consentement ni les avertir qu’ils allaient commencer la pratique. Depuis, il a peaufiné son approche et a restructuré la fonctionnalité l’année dernière pour être opt-in dans le cadre de sa volonté de se concentrer davantage sur la confidentialité.