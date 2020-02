Les méchants ne peuvent pas utiliser les iPhones dans les films, dit Apple

Nikkei Asian Review

Si vous voyez des iPhones dans les films, il y a de fortes chances que le personnage qui en utilise un ne soit pas le méchant. C’est parce que, selon le directeur de Knives Out et Star Wars: The Last Jedi, Rian Johnson, Apple décourage fortement cette pratique.

Dans une nouvelle interview vidéo avec Vanity Fair, Johnson décrit comment la politique d’Apple sur l’utilisation de ses produits dans les films est assez stricte. “[Apple] vous permet d’utiliser des iPhones dans les films mais – et c’est très important si vous regardez un film mystère – les méchants ne peuvent pas avoir d’iPhones devant la caméra », explique Johnson dans la vidéo.

Dans le dernier film de Johnson, Knives Out, presque tous les personnages sont soupçonnés d’en avoir tué un autre. La nature «whodunnit» du film pourrait, en théorie, être gâchée si vous notez quel personnage utilise un téléphone Android au lieu d’un iPhone, par exemple.

Cette politique ne semble pas s’arrêter aux seuls iPhones dans les films. Cet article de Wired d’il y a près de 20 ans explique comment les méchants de l’émission 24 utilisent tous des PC Windows tandis que les héros utilisent tous des MacBooks.

Cependant, les choses ne sont pas toujours aussi simples et sèches. Dans le film primé aux Oscars, Parasite, les pauvres personnages principaux (illustrés dans l’image ci-dessus) utilisent tous des appareils Android tandis que les riches membres de la famille utilisent tous des iPhones. On pourrait faire un argument valable que le sentiment anticapitaliste de Parasite suggère que la famille riche sont les méchants, ce qui irait à l’encontre de la politique d’Apple sur les iPhones dans les films.

La politique d’Apple ne s’applique probablement vraiment que lorsque le méchant est bien établi, comme un méchant de Bond ou un tueur en série. Cependant, nous devrons être à l’affût désormais pour voir qui détient quel type de téléphone dans les films.