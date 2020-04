Les médecins collectent des fonds pour former des chiens à détecter les coronavirus – .

Des médecins de la London School of Hygiene and Tropical Medicine collectent des fonds pour former des chiens à détecter les patients souffrant de coronavirus par l’odeur.

On peut déjà apprendre aux chiens à identifier diverses maladies, dont le paludisme et la maladie de Parkinson.

En cas de succès, les chiens capables de flairer les patients atteints de COVID-19 pourraient être déployés dans des endroits surpeuplés à l’avenir à des fins de dépistage.

Nous vous avons dit il y a quelques semaines que les médecins de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) cherchent à former des chiens pour détecter les patients souffrant de coronavirus par l’odeur. En cas de succès, ce type de processus de filtrage pourrait aider les autorités à gérer les zones surpeuplées comme les aéroports une fois que les mesures de distanciation sociale seront assouplies au Royaume-Uni et dans d’autres pays. L’objectif du programme est d’apprendre aux chiens à flairer les patients COVID-19 asymptomatiques et donc à réduire la propagation du virus. Le programme LSHTM recueille des fonds sur Indiegogo en ce moment.

Avec 15 jours restants dans la campagne de financement participatif au moment d’écrire ces lignes, ils ont pu lever un peu plus de 5 300 $ sur un objectif flexible de plus de 1,24 million de dollars. Les chiens peuvent déjà être formés pour détecter toutes sortes de conditions médicales, y compris le paludisme et la maladie de Parkinson. Selon les médecins, ils pourraient être en mesure d’identifier une odeur qui pourrait être spécifique aux patients atteints de coronavirus.

“Ce n’est que le tout début”, a déclaré à Bloomberg James Logan, responsable du département de contrôle des maladies du LSHTM. «Nous savons que les maladies ont des odeurs – y compris les maladies respiratoires telles que la grippe – et que ces odeurs sont, en fait, assez distinctes. Il y a de très, très bonnes chances que le COVID-19 ait une odeur spécifique, et si c’est le cas, je suis vraiment convaincu que les chiens seraient capables d’apprendre cette odeur et de la détecter. »

Les médecins ont formé des labradors et des épagneuls de cocker pour détecter le paludisme, et leur taux de réussite dépasse les normes de l’OMS.

Cela ne signifie pas que le succès est garanti pour la détection de COVID-19. Ce qui peut être particulièrement difficile, c’est de trouver une odeur spécifique chez les patients asymptomatiques plutôt que chez les patients qui présentent déjà des symptômes. Quoi qu’il en soit, nous connaîtrons plus de détails dans les prochains mois lorsque le LSHTM pourrait avoir des conclusions.

COVID-19 ne disparaîtra pas du jour au lendemain et des mesures de dépistage seront nécessaires jusqu’à ce qu’un vaccin soit prêt. Sinon, nous risquerons des épidémies similaires à ce que nous vivons actuellement.

Les chiens ne sont pas le seul outil qui pourrait être utilisé pour dépister les patients atteints de coronavirus à l’avenir. De vastes campagnes de tests COVID-19, y compris des tests d’immunité contre les coronavirus, pourraient suivre dans les prochains mois. Apple et Google ont mis au point un système de suivi des contacts qui pourrait fonctionner dans le monde entier pour avertir les utilisateurs de smartphones participants qu’ils pourraient avoir été à proximité d’un patient confirmé COVID-19. Des appareils portables intelligents comme les lunettes Rokit T1 pourraient également être utilisés pour surveiller la température dans les zones surpeuplées et détecter une fièvre, qui est un signe COVID-19 courant.

