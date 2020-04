Les médecins découvrent pourquoi les cas graves de coronavirus sont plus fréquents chez les hommes – .

Les hommes sont plus susceptibles de mourir d’une nouvelle infection à coronavirus que les femmes, comme le montrent les données statistiques depuis l’émergence du nouveau virus.

Certaines recherches indiquent que ce sont les différences de style de vie qui exposent les hommes au risque de complications d’une infection au COVID-19.

Une nouvelle étude montre que les femmes pourraient récupérer plus rapidement que les hommes parce que le coronavirus se lie à une substance qui se trouve dans les testicules, pas seulement dans les poumons, le muscle cardiaque, les reins et le tractus gastro-intestinal.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Le nouveau coronavirus tue principalement les personnes âgées et les patients qui ont d’autres conditions sous-jacentes, comme nous l’avons entendu depuis les premiers jours de l’épidémie. À mesure que l’épidémie progressait et se transformait en pandémie, nous avons appris que les hommes sont plus susceptibles que les femmes de subir des cas graves de COVID-19 et de mourir de complications. Il y a environ un mois, une étude a émis l’hypothèse que le coronavirus tue plus d’hommes que de femmes en raison de plusieurs choix de vie particuliers à chaque sexe. Les hommes sont plus susceptibles d’adopter un comportement imprudent, notamment de fumer et de boire. Ces habitudes pourraient alors conduire à des conditions de santé qui pourraient mettre leur vie en danger en cas d’infection au COVID-19. Depuis lors, d’autres études ont déclaré que le tabagisme, la consommation de marijuana et l’alcool sont tous des facteurs de risque de COVID-19, tout comme l’obésité et d’autres conditions médicales. Un homme plus âgé en surpoids souffrant de diabète et de maladies cardiaques pourrait avoir du mal à faire face à l’infection, et il pourrait développer plus de complications qu’une femme.

Il s’avère que ce ne sont pas seulement les choix de style de vie qui peuvent avoir un effet direct sur la disparité entre les sexes en ce qui concerne le pronostic COVID-19. Avoir une paire de testicules est apparemment suffisant pour aggraver vos chances de combattre une infection au COVID-19, ou au moins retarder votre rétablissement.

Une étude publiée dans Medrxiv qui n’a pas encore été évaluée par des pairs explique que la raison pour laquelle les hommes auront besoin de plus de temps pour se remettre du COVID-19 que les femmes a à voir avec la façon dont ils sont construits.

Des médecins de New York et d’Inde ont observé un total de 68 patients à Mumbai, dont 48 hommes et 20 femmes. L’âge moyen était de 37 ans, mais le groupe comprenait également trois personnes de 75 ans. Les femmes ont pu éliminer le virus de leur système en moyenne deux jours plus rapidement que les hommes, ont découvert les chercheurs. L’étude comprenait deux familles comprenant à la fois des hommes et des femmes, et dans les deux cas, les femmes ont éliminé l’infection plus rapidement que les hommes.

L’étude théorise que la raison pour laquelle les femmes se rétablissent plus rapidement est qu’elles ont moins de récepteurs ACE2 à gérer. Si ACE2 vous semble familier, c’est parce que c’est le récepteur auquel le SARS-CoV-2 se lie, les poumons étant la région la plus affectée du corps. Le nouveau coronavirus est un virus respiratoire qui se développe dans les poumons, et qui explique toutes les complications respiratoires qui suivent.

Mais les récepteurs ACE2 se trouvent également dans d’autres organes, y compris le muscle cardiaque, les reins, le tractus gastro-intestinal et les testicules. L’étude indique que les testicules sont parmi les sites les plus élevés d’expression de l’ACE2 dans trois bases de données d’expression indépendantes. Comparativement, il y a une expression minimale d’ACE2 dans les ovaires.

Cette minuscule différence peut être vitale pour expliquer pourquoi les hommes ont besoin de plus de temps pour éliminer le virus de leur système. Les testicules pourraient être un réservoir viral où le virus pourrait continuer à se répliquer. L’étude a besoin de plus de vérification et plus de recherches pourraient être nécessaires pour prouver les résultats, comme c’est le cas pour de nombreuses recherches sur COVID-19 en ce moment car la maladie est encore si nouvelle. Mais l’étude mentionne un travail similaire en provenance de Chine, qui a démontré que les hommes pouvaient présenter une perte de fonction gonadique testiculaire après l’infection. En d’autres termes, non seulement vos testicules vont entraver votre rétablissement, mais ils pourraient même ne pas fonctionner correctement lors d’une nouvelle infection à coronavirus.

Source de l’image: Martin Meissner / AP / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.