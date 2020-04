Les médecins pensent que le coronavirus peut attaquer directement le cœur – .

Les médecins pensent que le nouveau coronavirus pourrait affecter directement le cœur chez certains patients COVID-19.

Le virus peut endommager le cœur même chez les patients qui ne souffrent pas de maladie cardiaque.

Dans certains cas, les patients ont été transportés d’urgence aux urgences avec un diagnostic de crise cardiaque, mais ils se sont avérés infectés par le coronavirus.

Si vous êtes transporté d’urgence aux urgences après avoir vécu ce que vous pensiez être une crise cardiaque, il se peut que ce soit le nouveau coronavirus. COVID-19 est une maladie respiratoire, le virus ciblant principalement les poumons. C’est pourquoi les symptômes les plus courants sont la fièvre, la toux, le mal de gorge et la difficulté à respirer. Mais plus cela se prolonge, plus nous en apprenons sur le virus.

Certains patients peuvent présenter des signes avant-coureurs de COVID-19, comme la perte de l’odorat et / ou du goût. D’autres peuvent venir à l’hôpital avec des signes d’alerte neurologiques. Et les médecins pensent maintenant que certains patients pourraient être prédisposés à des lésions cardiaques après une infection, qui pourraient être fatales.

Avec la plupart des conditions médicales, c’est le cœur qui cède qui finit par vous tuer. Il en va de même pour les cas graves de COVID-19 qui échappent à tout contrôle. Les gens se concentreront sur la septicémie et les problèmes respiratoires graves qui ne peuvent pas être corrigés avec des ventilateurs et d’autres traitements. Mais une fois le cœur arrêté, la récupération est peu probable. Ce n’est pas seulement à cause de la gravité de la maladie, mais aussi à cause de raisons logistiques qui pourraient retarder la réponse aux patients qui codent.

Cependant, un nombre croissant de médecins pensent que tous les patients atteints de COVID-19 ne montreront pas de signes de lésions cardiaques dues à une insuffisance pulmonaire et à une inflammation. Le virus pourrait infecter directement le muscle cardiaque.

Les données de la Chine, de l’Italie et des États-Unis montrent que c’est le cas pour un sous-ensemble de patients. KHN explique qu’une étude initiale a révélé des dommages cardiaques chez 1 patient sur 5, ce qui a entraîné une insuffisance cardiaque et même la mort. Cela s’est produit chez des patients qui ne présentaient aucun signe de détresse respiratoire, pas seulement dans des cas critiques.

Deux études en Chine ont également examiné les problèmes cardiaques chez les patients COVID-19. Le plus grand des deux a examiné 416 patients hospitalisés, concluant que 19% présentaient des signes de lésions cardiaques et qu’ils étaient plus susceptibles de mourir. 51% des personnes atteintes de lésions cardiaques sont décédées, contre 4,5% de celles qui ne l’ont pas fait. Ce qui est plus troublant, c’est que les patients qui n’avaient pas de problèmes cardiaques préexistants mais qui ont développé des lésions cardiaques au cours de l’infection étaient plus susceptibles de mourir que les patients atteints d’une maladie cardiaque connue mais sans lésions cardiaques dues au COVID-19.

Les cardiologues doivent encore expliquer pourquoi certains patients pourraient être prédisposés à développer des lésions cardiaques, mais ils étudient la question. “Nous devons supposer, peut-être, que le virus affecte directement le cœur”, a déclaré le Dr Ulrich Jorde. “Mais il est essentiel de le découvrir.” Jorde est le responsable de l’insuffisance cardiaque, de la transplantation cardiaque et de l’assistance circulatoire mécanique pour le système de santé Montefiore à New York.

Explorer l’état cardiaque des patients COVID-19 présentant des symptômes sévères peut être problématique pour diverses raisons. Tout d’abord, ces patients ne peuvent pas subir de procédures invasives telles que des biopsies cardiaques. Deuxièmement, cela représente un risque pour les médecins des hôpitaux où l’équipement de protection individuelle (EPI) fait défaut. KHN rapporte que de nombreux hôpitaux n’utilisent même pas d’électrocardiogrammes sur les patients isolés pour éviter d’exposer du personnel supplémentaire au virus.

Ces découvertes liées au cœur ont forcé certaines salles d’urgence à reconsidérer la façon dont elles gèrent les crises cardiaques potentielles. Les protocoles actuels incluent une réponse rapide qui implique de précipiter le patient vers les laboratoires de cathétérisme pour éliminer l’obstruction des vaisseaux sanguins. Mais les médecins ont maintenant découvert des patients qui présentent des symptômes de crise cardiaque en raison de COVID-19, et non parce que leurs artères sont bloquées.

“Nous prenons un peu de recul par rapport à cela maintenant et pensons à faire amener les patients à l’urgence afin qu’ils puissent être évalués brièvement afin que nous puissions déterminer: est-ce quelqu’un qui est vraiment à haut risque de COVID-19?” Le cardiologue interventionnel du Centre médical Irving de l’Université Columbia, le Dr Sahil Parikh, a déclaré à KHN. “Et cette manifestation que nous appelons une crise cardiaque est-elle vraiment une crise cardiaque?”

Alors que COVID-19 tue principalement les personnes âgées et les patients qui souffrent d’autres maux, nous avons vu de nombreuses exceptions à ces règles qui ne peuvent pas toujours être expliquées. De jeunes enfants, des adolescents et de jeunes adultes sont morts du COVID-19 au cours des dernières semaines. On ne sait pas si leur cœur a été endommagé par le virus.

Comprendre comment le virus attaque le cœur est essentiel et pourrait aider les médecins à sauver plus de patients à l’avenir. Les survivants au COVID-19 devront également faire vérifier leur état cardiaque et traiter tout problème cardiaque potentiel qui pourrait être causé par l’infection au COVID-19.

