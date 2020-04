Les médecins pensent qu’ils ont découvert un autre remède potentiel contre les coronavirus – .

Les médecins traitant des cas graves de COVID-19 à New York ont ​​tenté un traitement par cellules souches chez 12 patients, dont 10 sont sortis de respirateurs après avoir reçu un traitement.

On ne sait pas si la nouvelle maladie des coronavirus peut être guérie avec des cellules souches, mais les chercheurs de Mesoblast vont mener un essai clinique sur 300 patients sévères pour trouver plus de réponses.

Des preuves anecdotiques indiquent que les cellules souches peuvent être utiles, mais la science sous-jacente doit être expliquée.

Le nouveau coronavirus n’a peut-être pas de remède pour le moment, mais cela vaut quand même la peine de reconnaître l’effort de recherche massif qui consiste à découvrir des traitements qui peuvent limiter les complications du COVID-19 et prévenir la mort. Les médecins ont observé les effets positifs d’une variété de médicaments destinés à traiter d’autres maladies, et certains de ces médicaments sont inclus dans des essais massifs à travers le monde. Les scientifiques travaillent également sur plus de 70 vaccins candidats pour COVID-19, certains d’entre eux montrant déjà des résultats prometteurs. En plus de cela, il y a du plasma de survivants riche en anticorps qui peut aider les personnes dont le système immunitaire est plus faible. Et les médecins pensent qu’ils ont découvert un autre traitement prometteur pour COVID-19: les cellules souches.

Vous entendez souvent parler de cellules souches et ces rapports sont souvent de nature miraculeuse. Les cellules souches sont des cellules humaines qui ont la «superpuissance» pour se transformer en presque toutes les cellules du corps et elles peuvent être utilisées pour traiter certaines conditions médicales. Les cellules souches pourraient régénérer le tissu pulmonaire, combattre l’inflammation et aider les patients COVID-19 sévères à respirer de nouveau par eux-mêmes. Le problème avec cette ligne de pensée est que nous ne savons tout simplement pas.

Les médecins de Mount Sinai ont traité 12 patients avec une thérapie par cellules souches, et 10 d’entre eux sont tombés de leurs ventilateurs peu après, rapporte CBSNews. Les médecins eux-mêmes n’ont aucune idée de ce qui a aidé les patients à s’améliorer et ne peuvent pas dire définitivement que ce sont les cellules souches qui ont sauvé leurs patients.

“Ce que nous avons vu chez la toute première patiente, c’est que dans les quatre heures suivant l’obtention des cellules, beaucoup de ses paramètres ont commencé à s’améliorer”, a déclaré la Dre Karen Osman à CBS. Le médecin a clairement indiqué qu’il ne pouvait pas prétendre que les traitements à base de cellules souches avaient sauvé les patients. “Nous ne savons pas”, a-t-elle déclaré. “Et nous n’oserions jamais prétendre que cela était lié aux cellules.”

Le médecin a expliqué que seul un essai contrôlé randomisé serait en mesure de leur dire si les cellules souches peuvent aider à la récupération des patients COVID-19. Heureusement, une de ces études est sur le point de commencer. Le mésoblaste testera des traitements à base de cellules souches sur 300 patients souffrant d’une grave inflammation pulmonaire.

Osman et son équipe croient que les cellules souches extraites de la moelle osseuse pourraient supprimer l’inflammation chez les patients COVID-19, et c’est pourquoi ils ont tenté la thérapie. L’un de ces patients était Luis Naranjo, 60 ans, qui a passé 14 jours sans connaissance sur un ventilateur et a perdu 25 livres pendant son hospitalisation au COVID-19. Naranjo a complètement récupéré après une thérapie par cellules souches, et il travaille à la maison pour retrouver ses forces.

Si cela fonctionne, la thérapie de la tige ne serait toujours pas un «traitement miracle», dit Osman. “Le traitement miracle sera un vaccin.” Pendant que nous attendons toute sorte de traitement COVID-19 efficace, voici un explicateur simple pour les cellules souches:

