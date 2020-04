Les médecins viennent de découvrir un autre symptôme inhabituel de coronavirus – .

Les symptômes inhabituels des coronavirus continuent de s’accumuler si l’on en croit les conclusions empiriques d’une organisation française de dermatologues.

Des problèmes de peau, notamment des manifestations de type engelures, de l’urticaire et des rougeurs persistantes, ont été associés à COVID-19.

Il n’y a aucune étude scientifique pour étayer cette nouvelle découverte, mais c’est la dernière d’une liste croissante qui pourrait aider les gens à reconnaître une infection à coronavirus.

Fièvre, fatigue, toux sèche et essoufflement. Ce sont parmi les symptômes COVID-19 les plus courants, mais ils ne sont pas suffisants pour confirmer une infection par le nouveau coronavirus. Vous devez être testé pour être certain, mais uniquement si vous êtes qualifié et qu’il y a suffisamment de tests pour faire le tour de votre région. Ce micro-organisme diabolique peut également causer d’autres problèmes qui pourraient avertir les médecins que quelque chose ne va pas. Les neurologues ont découvert que certains des patients confus qu’ils venaient de voir n’avaient pas simplement subi un AVC. Les cardiologues qui ont précipité les personnes soupçonnées d’avoir eu une crise cardiaque au laboratoire de cathétérisme n’ont trouvé aucun blocage. Et de nombreux médecins ont remarqué que les patients COVID-19 subissaient une perte soudaine d’odeur et de goût. Vous pouvez désormais ajouter des symptômes dermatologiques à tous ces signes COVID-19 inhabituels, grâce à l’organisation de l’Union Nationale des Dermatologues-Vénéréologues (SNDV).

Des manifestations cutanées, notamment des pseudo-gelures, de l’urticaire et des rougeurs persistantes, ont été associées à COVID-19, rapporte Le Figaro. L’apparition soudaine d’une rougeur peut être douloureuse et les dermatologues ont remarqué des lésions résultant d’une urticaire temporaire.

Le SNDV a organisé un groupe de discussion WhatsApp de plus de 400 professionnels qui travaillent soit dans le secteur privé, soit pour le système public de santé en France. Ils ont mis en évidence des lésions cutanées qui peuvent ou non être associées à d’autres signes typiques de COVID-19, comme des problèmes respiratoires.

Tous les patients COVID-19 ne développent pas de complications, et beaucoup peuvent même ne pas avoir de problèmes respiratoires du tout pendant que leur système immunitaire combat le virus. Des études ont montré que les patients COVID-19 qui ne présentent aucun symptôme peuvent toujours infecter les autres et devraient s’auto-isoler pour réduire la propagation du nouveau coronavirus.

“L’analyse des nombreux cas rapportés au SNDV montre que ces manifestations peuvent être associées” au nouveau coronavirus, a indiqué le groupe dans un communiqué. “Nous alertons le public et la profession médicale afin de détecter ces patients potentiellement contagieux le plus rapidement possible”, a indiqué une version traduite d’un communiqué de presse.

Les médecins ont conseillé aux patients de consulter en cas de tels symptômes.

Le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, a déclaré qu’il n’était au courant d’aucun travail publié pouvant démontrer la symptomatologie dermatologique dans les cas de COVID-19. Mais il a ajouté que tout n’est pas connu sur le nouveau coronavirus et que nous apprenons de nouvelles choses chaque jour.

Si vous rencontrez des problèmes de peau, vous devez contacter votre médecin. Non seulement parce qu’il pourrait s’agir de COVID-19, mais parce que toutes les questions dermatologiques doivent être traitées indépendamment des autres conditions médicales.

Source de l’image: FILIPPO VENEZIA / EPA-EFE / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

