Les meilleures alternatives gratuites et open-source à Google Drive sur Android

Nous avons déjà examiné des alternatives open source à plusieurs applications et services Google majeurs dans cette série, mais il reste encore quelques catégories à parcourir. Il est maintenant temps de découvrir les équivalents open source de Google Drive, le produit de stockage en nuage de l’entreprise.

Heureusement, l’écart de fonctionnalités entre Google Drive et les alternatives n’est pas énorme – ils ont tous des clients pour ordinateur de bureau et mobile, un partage de fichiers facile et d’autres fonctionnalités. Selon le matériel dont vous disposez, ces options peuvent même ne vous coûter rien.

Pourquoi l’open-source est-il important?

Les logiciels libres et open source (FOSS) présentent un certain nombre d’avantages, mais pour la plupart des gens, le principal avantage est la confidentialité. Tout le code est ouvert, donc toute personne ayant des connaissances en programmation peut le parcourir et voir exactement ce que fait une application. Les applications propriétaires peuvent parfois ressembler à des boîtes noires, où vous ne savez pas vraiment ce qui se passe dans les coulisses. C’est rarement le cas avec FOSS.

Je dis «presque», car techniquement rien n’empêche les applications open source de vous espionner, mais ce comportement est extrêmement rare. Si un développeur fait quelque chose qu’il n’est pas censé faire, comme espionner des utilisateurs ou regrouper des logiciels malveillants, il ne l’annoncera probablement pas au monde.

Beaucoup de gens préfèrent simplement les applications open source par principe, de la même manière que certaines personnes préfèrent faire leurs achats dans des magasins locaux au lieu de Walmart ou Target. Ces applications sont souvent créées par des individus ou de petits groupes pendant leur temps libre, contrairement aux grandes entreprises dont les revenus sont générés par la publicité ou le capital-risque.

NextCloud

NextCloud est largement considéré comme la norme d’or pour l’hébergement de votre propre cloud. Cela va bien au-delà du simple hébergement de fichiers – il existe des plugins pour ajouter un gestionnaire de tâches, un calendrier, l’édition collaborative de documents (semblable à Google Docs), des outils de visioconférence, des notes et bien plus encore. Bien que l’application Android ne prenne en charge que les fichiers de gestion, il existe certains clients Android pour les plugins NextCloud. Par exemple, l’application NextCloud News vous permet de synchroniser les flux RSS avec le plugin RSS, vous offrant un service de lecteur RSS auto-hébergé.

La configuration d’une installation NextCloud est la partie délicate: soit vous avez besoin d’un PC toujours actif à partir duquel vous pouvez exécuter le logiciel serveur (même un Raspberry Pi à 35 $ fera le travail), soit vous pouvez utiliser un service d’hébergement comme Webo, CiviHosting, ou Hostio. Sauf si vous avez de l’expérience avec les serveurs Linux, je vous recommanderais simplement de payer pour un service d’hébergement.

Comme mentionné précédemment, l’application Android NextCloud est principalement destinée à la gestion de fichiers mobiles. Vous pouvez télécharger / télécharger / partager des fichiers, synchroniser des fichiers et des dossiers sur votre appareil pour un accès hors ligne et même télécharger automatiquement des photos sur votre serveur. Cette dernière fonctionnalité fait également de NextCloud un remplacement possible de Google Photos, tant que vous disposez de suffisamment de stockage pour toutes vos photos.

L’interface Web de NextCloud

Vous pouvez essayer une démo de l’interface Web NextCloud ici. Si vous enregistrez le nom d’utilisateur et le mot de passe temporaires dans vos mots de passe Chrome (ou tout autre gestionnaire de mots de passe), vous pouvez également les utiliser pour tester l’application Android.

OwnCloud

J’inclus OwnCloud ici principalement parce que je ne voulais pas avoir seulement deux options pour cet article. NextCloud était à l’origine basé sur OwnCloud, et même si NextCloud a prospéré au fil des ans depuis qu’il est devenu un projet distinct, OwnCloud a connu un développement plus lent. Une grande partie de l’équipe de développement d’ownCloud est passée à NextCloud, y compris le fondateur original, Frank Karlitschek.

OwnCloud fonctionne presque à l’identique de NextCloud: vous devez configurer votre propre serveur (ou payer pour un service d’hébergement), il existe de nombreux plugins disponibles, etc. Bien qu’il existe quelques plugins sur ownCloud qui ne sont pas disponibles sur NextCloud, la grande majorité d’entre eux sont axés sur l’entreprise, et pas tout ce qui vous intéresserait probablement.

OwnCloud reste surtout populaire en raison de sa base d’utilisateurs existante, mais si vous recommencez, c’est probablement une meilleure idée d’aller avec NextCloud.

Syncthing

Si vous ne voulez vraiment pas configurer un serveur ou payer quelqu’un pour héberger un serveur pour vous, vous aimerez peut-être Syncthing. Ce n’est pas un service cloud – il utilise une technologie basée sur BitTorrent pour synchroniser les fichiers sur tous vos appareils en utilisant le transfert de données peer-to-peer. Bien que cela ait l’avantage d’être entièrement gratuit, vous ne pouvez pas partager des fichiers comme vous le pouvez avec NextCloud ou OwnCloud.

L’application Syncthing est extrêmement simple: elle synchronise vos fichiers avec votre téléphone ou votre tablette … et c’est tout. Toutes les données sont enregistrées dans le système de fichiers Android réel, vous n’avez donc pas à exporter manuellement tout ce que vous souhaitez ouvrir sur votre téléphone. Cela rend également les applications comme Moon Reader plus faciles à utiliser, car elles peuvent analyser seules le dossier Syncthing pour de nouveaux fichiers.

Si vous n’avez pas besoin des fonctionnalités avancées de partage et d’accès collaboratif qu’offrent NextCloud et OwnCloud, Syncthing est une alternative gratuite et simple à découvrir. C’est certainement génial du point de vue de la confidentialité – vos fichiers ne quittent jamais vos propres appareils.