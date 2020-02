Les meilleures alternatives gratuites et open-source à Google Keep sur Android

Bien qu’il puisse être difficile de quitter des produits riches en fonctionnalités comme Gmail et Google Maps, heureusement, il existe de nombreux concurrents à Google Keep. Après tout, vous n’avez pas besoin de millions de points de données et d’une intelligence artificielle de pointe pour créer une application de prise de notes. Dans cet article, nous allons découvrir quelques alternatives gratuites et open-source à Google Keep, dont certaines ont même une synchronisation avec le cloud.

Pourquoi l’open-source est-il important?

Les logiciels libres et open source (FOSS) présentent un certain nombre d’avantages, mais pour la plupart des gens, le principal avantage est la confidentialité. Tout le code est ouvert, donc toute personne ayant des connaissances en programmation peut le parcourir et voir exactement ce que fait une application. Les applications propriétaires peuvent parfois ressembler à des boîtes noires, où vous ne savez pas vraiment ce qui se passe dans les coulisses. C’est rarement le cas avec FOSS.

Je dis «presque», car techniquement rien n’empêche les applications open source de vous espionner, mais ce comportement est extrêmement rare. Si un développeur fait quelque chose qu’il n’est pas censé faire, comme espionner des utilisateurs ou regrouper des logiciels malveillants, il ne l’annoncera probablement pas au monde.

Beaucoup de gens préfèrent simplement les applications open source par principe, de la même manière que certaines personnes préfèrent faire leurs achats dans des magasins locaux au lieu de Walmart ou Target. Ces applications sont souvent créées par des individus ou de petits groupes pendant leur temps libre, contrairement aux grandes entreprises dont les revenus sont générés par la publicité ou le capital-risque.

Notes de Nextcloud

Nous avons discuté de NextCloud dans un précédent tour d’horizon des applications open source. Il s’agit d’une application serveur qui vous permet de configurer votre propre stockage cloud, et avec l’aide de certains plugins, vous pouvez essentiellement avoir votre propre suite d’alternatives de services Google. Exemple: si vous configurez une instance NextCloud et installez l’extension gratuite Notes, vous obtenez un clone auto-hébergé de Google Keep auquel vous pouvez accéder à partir du Web.

Il existe également une application pour Android qui peut se synchroniser avec NextCloud Notes – les Notes NextCloud bien nommées. Il est développé par Stefan Niedermann, un développeur Web allemand, et couvre à peu près tout ce que vous pourriez souhaiter dans une application de notes. Vous pouvez synchroniser avec plusieurs comptes NextCloud, créer / modifier / supprimer / partager des notes, utiliser le formatage Markdown et rechercher le contenu des notes. Il y a aussi un mode sombre.

Alors que le code source est ouvert, l’application compilée sur le Play Store coûte 2,49 $. Les développeurs doivent aussi manger.

Notes standard

Les notes standard sont probablement la meilleure alternative open source à Google Keep si vous recherchez quelque chose de simple avec une prise en charge multi-appareils. Il existe des applications pour toutes les principales plates-formes de bureau et mobiles (plus un client Web), les notes sont chiffrées de bout en bout et il n’y a pas de limite sur le nombre d’appareils que vous pouvez synchroniser. Honnêtement, il n’y a pas grand-chose à redire.

Tous les clients de l’application sont open-source et le code est même disponible pour le composant côté serveur, donc l’hébergement de votre propre serveur est possible. Bien que les notes standard soient gratuites, il existe un niveau payant qui ajoute des pièces jointes illimitées, la synchronisation avec les services de cloud externes, l’historique complet des notes, plus d’options de formatage et d’autres fonctionnalités intéressantes.

Notes simples

Si vous voulez juste un bloc-notes simple et sans extras fantaisistes, Simple Notes pourrait être pour vous. Il fait partie d’une plus large suite d’applications mobiles open source simples, toutes développées par Tibor Kaputa, basé en Slovaquie. Nous avons déjà souligné Simple Calendar dans notre tour d’horizon des alternatives à Google Calendar, et Simple Notes mérite également d’être mentionné.

Simple Notes est organisé un peu différemment de la plupart des autres applications de notes; vous glissez vers la gauche et la droite pour basculer entre les notes, bien qu’une vue de liste soit toujours disponible en appuyant sur l’icône du dossier. C’est extrêmement basique, sans capacités de synchronisation ni options de formatage. Il y a cependant une fonctionnalité intéressante que Keep n’a pas – vous pouvez ajouter n’importe quelle note à l’écran d’accueil en tant que widget.

Simple Notes est disponible gratuitement sur le Play Store, mais à partir de novembre 2019, seule la version Pro est en cours de mise à jour (ce qui coûte 1,19 $). La seule différence majeure en ce moment est que vous pouvez créer des notes de liste dans la version Pro.