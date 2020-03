Les meilleures applications Samsung Galaxy Watch Active 2

La Samsung Galaxy Watch Active 2 est l’une des meilleures montres intelligentes actuellement sur le marché. C’est un appareil polyvalent, en grande partie grâce aux nombreuses applications Watch Active 2 que vous pouvez trouver sur le Galaxy Store. Que vous souhaitiez améliorer votre jeu de fitness, définir des rappels ou contrôler votre maison intelligente depuis votre poignet, voici les meilleures applications Galaxy Watch Active 2 qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre montre intelligente.

Les meilleures applications Galaxy Watch Active 2

1. Contrôleur de caméra / Camera One

Si vous souhaitez prendre de superbes photos de groupe ou des selfies parfaitement synchronisés, deux applications peuvent vous aider à le faire directement depuis votre Galaxy Watch Active 2. Si vous avez un téléphone Samsung, Camera Controller est l’application que vous souhaitez utiliser. Il fonctionne avec l’application appareil photo Samsung par défaut et peut la lancer sans que vous ayez à toucher votre téléphone. De là, vous pouvez définir une minuterie et balayer vers le haut ou vers le bas pour basculer entre les caméras avant et arrière. Vous pouvez même appuyer sur l’écran de votre montre pour changer de focus. Il s’agit d’une application pratique incroyablement facile à utiliser.

Et si vous n’avez pas de téléphone Samsung? Votre meilleur choix est Camera One. Vous devrez télécharger l’application sur votre montre et votre smartphone. Il offre tous les avantages de Camera Controller avec quelques fonctionnalités supplémentaires pour démarrer. Avec Camera One, vous pouvez zoomer et dézoomer, utiliser le flash, modifier la taille des photos et les types de vidéo, etc. C’est sans aucun doute l’une des meilleures applications Galaxy Watch Active 2.

2. Spotify

Spotify est l’un des services de streaming de musique les plus populaires du marché et vous ne pouvez pas vous tromper avec son application Galaxy Watch Active 2. Samsung propose l’une des meilleures versions portables de Spotify, avec des fonctionnalités que vous ne trouverez peut-être pas ailleurs. Vous pouvez contrôler la lecture via votre montre lorsque vous écoutez sur d’autres appareils, ouvrir des listes de lecture et de la musique récemment écoutée et même consulter les meilleurs graphiques. La meilleure chose que l’application Spotify offre, cependant, est l’accès à la musique hors ligne pour les abonnés Spotify Premium. Vous pouvez télécharger des chansons directement sur votre montre et écouter vos morceaux préférés avec un casque sans fil même lorsque vous laissez votre téléphone à la maison. Cela fait de l’application un choix évident pour tout abonné Spotify.

3. SmartThings

Samsung ne se contente pas de fabriquer des téléphones et des montres connectées. Le fabricant coréen propose une large gamme de produits pour la maison intelligente, que vous pouvez contrôler depuis votre poignet grâce à l’application SmartThings Galaxy Watch Active 2. Les amateurs de maison intelligente seront heureux de savoir que l’application vous permet de vérifier l’état de vos appareils, de déclencher des automatisations personnalisées via Scenes et même de contrôler votre Smart TV. C’est pratique et simple, ce qui fait de SmartThings l’une des meilleures applications pour votre Galaxy Watch Active 2.

4. Strava

Il existe peu d’applications de fitness qui peuvent rivaliser avec la polyvalence de Strava. Il combine le suivi de votre Galaxy Watch Active 2 avec une puissante analyse des performances. Que ce soit le vélo, la course à pied ou la randonnée, vous pouvez synchroniser toutes vos activités de votre appareil avec votre profil Strava. Les informations sont détaillées et précises. Les coureurs peuvent voir non seulement la distance parcourue, mais le rythme moyen, l’altitude et plus encore. L’application vous donne également un aperçu de vos performances au fil du temps, vous permettant de définir des objectifs réalistes. Les types compétitifs seront également heureux de savoir qu’ils peuvent défier des amis pour cette motivation supplémentaire. C’est ce qui fait de Stava un incontournable pour tout amateur de santé et de remise en forme et l’une des meilleures applications Galaxy Watch Active 2.

5. Courriel Samsung

Vous voulez vérifier vos e-mails sur le pouce sans avoir à fouiller dans votre sac ou votre sac à dos pour votre téléphone? Ne cherchez pas plus loin que l’application Samsung Email! Vous devrez le télécharger à la fois sur votre téléphone et votre Galaxy Watch Active 2 et ajouter vos adresses e-mail. Une fois que vous avez fait cela, vous recevrez non seulement instantanément des notifications lorsqu’un nouvel e-mail arrive dans votre boîte de réception, mais vous pouvez également envoyer des réponses rapides. Vous pouvez choisir parmi une liste de réponses suggérées ou enregistrer un mémo vocal qui sera transcrit en texte. La lecture sur un si petit écran est encore loin d’être parfaite, mais Samsung Email est l’une des meilleures applications Galaxy Watch Active 2 simplement parce qu’elle peut vous éviter beaucoup de tracas.

6. Facer

Si vous aimez la personnalisation et souhaitez donner à votre Galaxy Watch Active 2 un nouveau look, vous ne pouvez pas vous tromper avec Facer. Cette application vous donne accès à plus de 15 000 cadrans gratuits et payants. Élégant et élégant à geek et inhabituel, Facer a quelque chose pour tout le monde. Vous pouvez même créer votre propre cadran de montre unique. Cependant, pour profiter de l’application, vous devrez l’installer sur votre smartwatch et votre smartphone. La plupart des paramètres et des styles sont accessibles principalement via l’application pour téléphone, mais nous ne pensons pas que cela soit au détriment de Facer. Au contraire, il est souvent plus facile de trouver de superbes cadrans de montre via Facer que via le Galaxy Store sur votre montre. C’est la meilleure application de personnalisation pour votre Galaxy Watch Active 2.

7. Contrôleur PPT

Si vous faites souvent des présentations à l’école ou au travail, cette petite application peut vous faciliter la vie. Comme son nom l’indique, PPT-Controller vous permet de contrôler vos présentations via votre Galaxy Watch Active 2. Mieux encore, il peut faire plus que simplement basculer entre les diapositives. Vous pouvez démarrer et mettre en pause votre diaporama et activer le mode pavé tactile pour cliquer sur les éléments de présentation. Il fonctionne parfaitement avec n’importe quel logiciel de diaporama. Il vous suffit de connecter votre smartwatch à votre PC via Bluetooth. C’est sans aucun doute l’une des applications de productivité les plus utiles pour votre Galaxy Watch Active 2.

8. Cartographier ma course

Samsung a une relation de longue date avec Under Armour, il n’est donc pas surprenant que les applications de la société soient disponibles sur le Galaxy Store. En fait, il existe même une édition Under Armour de la Galaxy Watch Active 2. Mais que fait Map My Run sous Under Armour? Outre les capacités de cartographie évidentes, l’application utilise le GPS de votre montre pour suivre la distance et le rythme. Il vous donne également accès à vos statistiques de fitness à portée de main sans avoir à chercher votre téléphone. Vous pouvez suivre vos progrès et fixer des objectifs – deux fonctionnalités que tout coureur appréciera. C’est l’une des meilleures applications de fitness pour votre Galaxy Watch Active 2.

9. Gear Voice Memo

Taper sur une smartwatch peut être lent et gênant. Mais si vous êtes oublieux, vous pouvez profiter de Gear Voice Memo pour créer vous-même des rappels rapides et pratiques. Appuyez simplement sur le bouton d’enregistrement et dictez votre liste d’épicerie ou toute autre chose dont vous aimeriez qu’on vous rappelle. Facile et rapide! Notre seule plainte est que Gear Voice Memo n’a pas de moyen de trier les mémos en catégories, mais c’est une application Galaxy Watch Active 2 pratique qui peut être utile malgré tout.

10. Regarder la lumière

Toutes les applications ne doivent pas offrir plusieurs fonctions pour être utiles. C’est le cas de Watch Light. Comme vous l’avez peut-être deviné d’après son nom, il vous permet de transformer votre montre intelligente en une petite lampe de poche. Cela peut être utile pour les courses du soir, lorsque vous ne trouvez pas vos clés et que vous n’avez pas votre téléphone sous la main, etc. Appuyez simplement sur votre écran pour augmenter la luminosité et laissez votre Galaxy Watch Active 2 s’allumer!

Mentions honorables

Besoin d’une petite distraction? La Galaxy Watch Active 2 propose un certain nombre de jeux classiques. Nous vous recommandons de vérifier Gear Tic Tac Toe, Snake 3310 et Pong Gear pour un plaisir nostalgique.

Ce sont nos choix pour les meilleures applications Galaxy Watch Active 2. Quels sont tes préférés? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

