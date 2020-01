Les meilleures cartes de crédit pour les nouveaux utilisateurs

La tête haute! Nous partageons des conseils judicieux sur les achats et les finances personnelles pour mettre de l’argent supplémentaire dans votre portefeuille. Android Central peut recevoir une commission du réseau d’affiliation Points Guy. Veuillez noter que les offres mentionnées ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et certaines peuvent ne plus être disponibles.

La recherche de votre première carte de crédit peut être stressante. Vous découvrez un monde de frais annuels, de points, de miles, de remises en argent et de bonus de bienvenue sur des centaines de cartes différentes et des dizaines de sociétés de cartes de crédit. Il peut être difficile de déterminer qui a la meilleure carte pour dépenser votre argent.

Eh bien, nous espérons rendre ce voyage un peu plus facile. Nous avons rassemblé certaines des cartes de crédit les plus populaires et les mieux notées du marché, allant des cartes qui vous rapportent des voyages aux cartes qui vous récompensent pour vos sorties au restaurant. Nous avons également certaines des cartes de crédit les plus élémentaires avec un programme de récompenses drop-dead-easy.

Si c’est la première fois que vous cherchez à obtenir une carte de crédit, ce sont parmi les meilleurs du marché actuellement.

Gagner 60 000 points bonus après avoir dépensé 4 000 $ en achats au cours des 3 premiers mois suivant l’ouverture du compte. C’est 750 $ pour voyager lorsque vous échangez via Chase Ultimate Rewards®. 2X points sur les voyages et les repas dans les restaurants du monde entier et 1 point par dollar dépensé sur tous les autres achats. Obtenez 25% de valeur supplémentaire en échange de billets d’avion, d’hôtels, de locations de voitures et de croisières grâce à Chase Ultimate Rewards. Aucun frais de livraison pour un minimum d’un an sur les achats de nourriture admissibles avec un abonnement DashPass de DoorDash. Gagnez 5X points sur les trajets Lyft jusqu’en mars 2022.

Profitez d’un bonus unique de 80000 miles une fois que vous avez dépensé 3 000 $ en achats dans les 3 mois suivant l’ouverture du compte, soit 500 $ en voyages. Gagnez 2X miles sur chaque achat, chaque jour. Recevez jusqu’à 100 $ de crédit de frais de dossier pour Global Entry ou TSA Pre✓®. Pilotez n’importe quelle compagnie aérienne, séjournez dans n’importe quel hôtel, à tout moment; pas de dates d’interdiction. De plus, transférez vos miles vers plus de 12 programmes de fidélisation de voyage de premier plan. Les miles n’expireront pas pendant la durée de vie du compte et il n’y a pas de limite au nombre que vous pouvez gagner. Nommée «La meilleure carte de voyage» par CNBC, 2018. Pas de frais de transaction à l’étranger. 0 $ de frais annuels d’introduction pour la première année; 95 $ après

Gagnez un Bonus de 150 $ après avoir dépensé 500 $ en achats au cours des 3 premiers mois suivant l’ouverture du compte. Gagnez 1,5% de remise en argent illimitée sur tous les achats. 0% Intro APR pendant 15 mois à partir de l’ouverture du compte sur les achats et les transferts de solde (puis un APR variable de 16,49 à 25,24%). 3% de frais de transfert de solde d’introduction lorsque vous transférez un solde au cours des 60 premiers jours d’ouverture de votre compte, avec un minimum de 5 $. Aucun frais annuel. Pas de minimum à échanger contre une remise en argent. Les récompenses Cash Back n’expirent pas tant que votre compte est ouvert

Gagner 35 000 points Membership Rewards® après avoir dépensé 4 000 $ en achats éligibles avec votre nouvelle carte au cours des 3 premiers mois. Gagnez des points 4X Membership Rewards® lorsque vous dînez dans des restaurants du monde entier. Gagnez des points 4X Membership Rewards® dans les supermarchés américains (jusqu’à 25 000 $ par an en achats, puis 1X). Gagnez des points 3X Membership Rewards® sur les vols réservés directement auprès des compagnies aériennes ou sur amextravel.com. Gagnez jusqu’à un total de 10 $ en crédits de relevé par mois lorsque vous payez avec la Gold Card chez Grubhub, Seamless, The Cheesecake Factory, Ruth’s Chris Steak House, Boxed et dans les magasins Shake Shack participants. Cela peut représenter une économie annuelle pouvant atteindre 120 $. Inscription obligatoire. Crédit de 100 $ sur les frais de transport aérien: jusqu’à 100 $ en crédits de relevé par année civile pour les frais accessoires d’une compagnie aérienne admissible sélectionnée. Choisissez de porter un solde avec intérêt sur les frais admissibles de 100 $ ou plus. Pas de frais de transaction à l’étranger. Les frais annuels sont de 250 $.

Gagnez illimité 1,5% de remise en argent sur chaque achat, tous les jours. Gagnez des récompenses en espèces sans vous inscrire aux catégories rotatives. Accédez à une ligne de crédit plus élevée après avoir effectué vos 5 premiers paiements mensuels à temps. Surveillez votre profil de crédit avec l’application CreditWise®, gratuite pour tout le monde. 0 $ de responsabilité en cas de fraude si votre carte est perdue ou volée. Aucune limite au montant de remise en argent que vous pouvez gagner, et la remise en argent n’expire pas pendant la durée de vie du compte. Aidez à renforcer votre crédit pour l’avenir grâce à une utilisation responsable de la carte. Recevez des alertes personnalisées et gérez votre compte avec l’application mobile Capital One

Peu importe laquelle de ces cartes vous choisissez, vous êtes sûr d’obtenir une carte qui vous procurera l’expérience que vous recherchez. Que vous soyez prêt à plonger complètement dans le monde des points et des miles ou que vous vouliez simplement vous tremper un pied pour commencer, il y a une carte ici pour vous.

