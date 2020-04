Les meilleures consoles de jeu que vous pouvez acheter en 2020

Le jeu peut être un passe-temps intimidant. La grande variété de plates-formes et de jeux peut être écrasante pour un nouveau venu, mais une console de jeu n’est jamais un mauvais choix. Ils sont simples à utiliser et offrent de nombreux autres avantages. La recherche de la bonne console dépend principalement de vos priorités – que vous souhaitiez des graphismes stellaires, une excellente bibliothèque d’exclusivités ou la portabilité, il existe une console qui vous convient. Nous sommes là pour vous aider dans votre choix en vous présentant nos meilleurs choix pour les meilleures consoles de jeu que vous pouvez actuellement acheter.

Les meilleures consoles de jeux:

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste régulièrement lors du lancement de nouvelles consoles.

1. PlayStation 4 Pro

Sony a connu des hauts et des bas dans les guerres de la console, mais il a fait un travail merveilleux avec la PlayStation 4. Il est mince, puissant et plein de grands jeux.

Les consoles vivent et meurent sur leurs bibliothèques d’exclusivités et il est difficile de battre la PlayStation 4 Pro dans ce département. Des God of War, Bloodborne et Horizon Zero Dawn déjà disponibles au prochain remake de The Last of Us Part II et Final Fantasy VII, aucune autre console de jeu ne propose autant de jeux narratifs intéressants et visuellement époustouflants. Bien que la Xbox One X soit certainement plus performante et offre plus souvent des jeux 4k 60fps, il est difficile de résister à la qualité et à la quantité de jeu de la PlayStation 4 Pro.

La console Sony bat également tous les autres appareils du marché dans le domaine de la réalité virtuelle. Son casque PlayStation VR dédié est moins cher que presque tous les casques PCVR et autonomes, et offre toujours un taux de rafraîchissement de 120 Hz malgré quelques années. La bibliothèque de jeux VR est également inégalée, avec des titres comme Astro Bot: Rescue Mission et Moss.

La PlayStation 4 est toujours à la traîne de la Xbox One X dans certains domaines.

La PlayStation 4 Pro n’est cependant pas parfaite. L’un de ses plus gros pièges est le manque de compatibilité descendante. Tous les jeux PS3 que vous avez achetés, qu’ils soient physiques ou numériques, ne fonctionneront pas sur la dernière console de génération. C’est un énorme inconvénient pour tous ceux qui possédaient auparavant la PlayStation 3, car cela vous oblige à racheter tous vos anciens jeux ou à vous inscrire à PlayStation Now. Le service PS Now vous permet de diffuser des jeux plus anciens en ligne, mais il a beaucoup de limitations et des frais d’abonnement de 59,99 $ / an. C’est aussi loin du Game Pass de Xbox, qui fonctionne à la fois sur console et PC.

Néanmoins, la PlayStation 4 Pro est toujours l’une des meilleures, sinon les meilleures, consoles de jeux sur le marché. Si vous débutez dans le jeu sur console, vous ne pouvez pas vous tromper.

2. Xbox One X

Si vous voulez de l’énergie, vous avez besoin de la Xbox One X. Cette console Microsoft bestiale est sans égal en termes de spécifications, au moins jusqu’à ce que la Xbox Series X arrive plus tard cette année.

La Xbox One X est une centrale graphique. Grâce à son matériel, vous pouvez profiter de jeux en 4K 60fps beurrés. Il est vrai que c’est également une option sur la PlayStation 4, mais la console Microsoft a plus de jeux avec une résolution 4K native et aura moins de mal à maintenir une fréquence d’images élevée. La Xbox fonctionne simplement plus vite et fonctionne mieux.

Cependant, la Xbox One X est à la traîne de la concurrence dans un domaine: les jeux exclusifs. Il contient de très bons titres comme Halo et Sea of ​​Thieves, mais ils ne peuvent rivaliser avec la variété et la qualité des titres PlayStation. Un grand pourcentage de jeux exclusifs Xbox One X sont également disponibles sur PC. Cela en fait un achat beaucoup plus discutable si vous possédez déjà un ordinateur portable ou un PC de jeu décent. La console Microsoft n’a pas non plus de réponse à PlayStation VR, ce qui limite encore plus vos options.

Xbox Game Pass est le meilleur service de console du genre.

Cependant, il obtient une chose tout à fait juste – la Xbox One X a une compatibilité descendante. Vous n’avez pas besoin de reconstituer votre bibliothèque de jeux si vous possédiez auparavant une Xbox 360. Comme mentionné précédemment, le service Xbox Game Pass est également difficile à battre. C’est le Netflix du jeu sur console, avec un catalogue tournant de plus de 100 jeux, et il est disponible sur PC et Xbox One. Vous n’êtes pas non plus obligé de diffuser des jeux Game Pass. Les titres sont téléchargés sur votre console, vous pouvez donc en profiter même si votre connexion Internet n’est pas particulièrement intéressante.

Enfin, nous ne pouvons pas ignorer le prix de la Xbox One X. C’est la console la plus chère du marché et ce n’est pas très surprenant avec son matériel. La qualité a un prix. C’est l’une des meilleures consoles de jeu que vous puissiez acheter.

3. Nintendo Switch

Après la terne Wii U, Nintendo a finalement mis le doigt dans la tête avec la Nintendo Switch. Au lieu de concurrencer directement ses puissants rivaux, cette console s’est taillée une niche de jeu.

La Nintendo Switch est un hybride qui fonctionne à la fois comme une console portable et une console domestique, et c’est ce qui la distingue de la foule. Vous pouvez jouer à des jeux dans le confort de votre salon, mais vous n’êtes pas attaché à votre téléviseur. Grâce aux deux contrôleurs détachables, appelés Joy-cons, vous pouvez profiter de jeux avec des amis même lorsque vous êtes en déplacement. Mais la Nintendo Switch offre bien plus que la commodité. Il possède l’une des bibliothèques de jeux les plus polyvalentes, qui comprend des exclusivités, des jeux triple A, des jeux indépendants et des jeux rétro.

Il est vrai que le Switch n’a pas la fidélité graphique de la Xbox One ou de la PlayStation 4 – 4K 60fps est hors de question. Cependant, la puce Nvidia Tegra personnalisée de la console hybride peut gérer de nombreux jeux exigeants, y compris le Witcher 3. préféré de tous. De plus, nous ne pouvons pas oublier le tirage au sort que les exclusivités Nintendo ont. La légende de Zelda: Breath of the Wild et Animal Crossing à elle seule font de la Nintendo Switch une console à acheter. Vous trouverez également de nombreuses grandes Indes telles que Stardew Valley, Night in the Woods et bien d’autres.

Si vous aimez les jeux indépendants et rétro, le Switch est la console qui vous convient.

Là où le Switch tombe court, ce sont ses capacités en ligne. Son service d’abonnement en ligne coûte moins cher que ceux de la concurrence, mais il offre également moins. Cependant, pour 3,99 $ par mois, il vous donne accès à plus de 60 jeux Nintendo à l’ancienne, qui plairont à tout joueur rétro.

La Nintendo Switch a un dernier avantage sur la concurrence. Le PDG de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a confirmé qu’il ne sera pas remplacé par une nouvelle génération de Switch cette année. Cela signifie que vous n’aurez pas à vous soucier de la compatibilité descendante ou de dépenser de l’argent sur une console qui sera rapidement obsolète.

4. Nintendo Switch Lite

Si vous n’êtes pas sûr de vouloir vous engager dans une console domestique ou hybride, votre meilleur choix est la Nintendo Switch Lite. C’est la meilleure console de jeu vraiment portable que vous pouvez actuellement acheter.

La première question que se posent de nombreuses personnes à propos de la Nintendo Switch Lite est de savoir quelles sont les différences entre celle-ci et la Switch classique. Les deux consoles arborent la même puce personnalisée Nvidia Tegra, mais la plupart des similitudes s’arrêtent là. Le Switch Lite est fidèle à son nom. Il est plus petit et plus léger que l’original, pesant entre 9,8 onces et 14,1 onces du commutateur. Cela le rend plus portable et plus facile à emporter avec vous lors de vos déplacements. Cependant, l’écran est également plus petit. La Nintendo Switch Lite dispose d’un écran HD de 5,5 pouces, ce qui est plus petit que celui de la plupart des smartphones actuels. Néanmoins, la durée de vie de sa batterie est presque la même que celle du Switch d’origine, atteignant la marque de 7 heures en fonction de l’utilisation.

Mais le plus important est le catalogue de jeux. Le Switch Lite propose tous les titres de Switch qui prennent en charge le mode portable, c’est-à-dire que les jeux ne nécessitent pas que le Switch d’origine soit ancré. Cela signifie que vous avez toujours accès à la grande majorité des exclusivités et non exclusives, y compris des favoris comme The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

Nintendo n’a pas fait trop de compromis avec le Switch Lite.

Un inconvénient du Switch Lite est qu’il n’a pas de Joy-Cons détachable. Cependant, si vous achetez une paire de Joy-Cons ou une manette Pro, vous pouvez toujours les coupler à votre console portable et profiter de jeux avec des amis. Étant donné qu’en moyenne, le Switch Lite coûte 100 $ de moins que son prédécesseur, ce n’est pas un prix élevé à payer.

Alors, à qui s’adresse le Nintendo Switch Lite? C’est la meilleure console de jeu pour le joueur en déplacement. C’est également le meilleur choix pour les joueurs plus occasionnels qui veulent dépenser moins.

5. NES et SNES Mini

Ils ne les font pas aimer comme avant! Maintenant, ils sont beaucoup plus petits et sont livrés avec des jeux intégrés. Nous parlons bien sûr des consoles NES et SNES Mini de Nintendo. Basé sur l’emblématique Nintendo Entertainment System et Super Nintendo Entertainment System, ces minis sont une aubaine pour tout amateur de jeux rétro.

Les deux consoles sont plug-and-play et sont livrées avec les meilleurs jeux d’antan préinstallés. La NES Mini ou NES Classic Edition est livrée avec 30 classiques intemporels, dont Super Mario Bros., la légende originale de Zelda, Metroid, Final Fantasy et Donkey Kong. Tous jouent parfaitement sur les écrans plats modernes, vous n’avez donc pas à faire glisser votre ancien téléviseur CRT du sous-sol. La NES Mini a cependant un inconvénient majeur. Il est livré sans deuxième contrôleur et dans certaines régions sans adaptateur secteur. Les câbles du contrôleur sont également assez courts, des extensions peuvent donc être nécessaires. L’achat de tous ces extras s’additionne, augmentant considérablement le prix de l’ensemble NES Mini.

L’édition classique SNES a corrigé la plupart de ces erreurs. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la boîte. Cependant, cette mini console propose moins de jeux – 21 pour être précis. Tous les classiques nostalgiques sont ici, y compris Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Metroid et Earthbound. Mieux encore, le SNES Mini comprend le jeu Star Fox 2 jamais publié auparavant. Pour couronner le tout, la Super Nintendo a de superbes nouvelles fonctionnalités comme Rewind, permettant d’économiser à tout moment du jeu, et des cadres sympas. Il n’y a pas grand-chose de plus à demander.

Malheureusement, Nintendo a annoncé qu’elle arrêterait de fabriquer les éditions NES et SNES Classic en 2019. Cela signifie que les prix continueront de grimper. Il est encore moins cher d’acheter les mini-consoles que de rechercher les originaux et leurs cartouches, mais nous vous recommandons d’acheter rapidement si vous ne voulez pas manquer. La NES et la SNES Mini sont deux des meilleures consoles de jeu disponibles actuellement.

6. Sega Genesis Mini

Sega fait quoi Nintendon? C’est bien le contraire de nos jours. Suivant les traces des Nintendo Minis, voici la Sega Genesis Mini. Également connue sous le nom de Sega Mega Drive Mini dans d’autres régions, cette petite console contient une tonne de jeux nostalgiques dans toute leur splendeur 16 bits.

La Sega Genesis Mini est presque une réplique miniaturisée sans faille de la console d’origine – jusqu’à l’inclusion de l’emplacement de cartouche même si la version mini ne peut pas les utiliser. Au lieu de cela, vous trouverez 42 jeux nostalgiques préinstallés: une plus grande sélection que NES et SNES Mini. Tous les classiques de Sonic sont là, ainsi que d’autres jeux inoubliables comme Street Fighter II, Castlevania: Bloodlines, Tetris et Earthworm Jim. Cependant, il existe des omissions faciles à repérer. À l’époque, Sega avait de nombreux grands titres sous licence, y compris Mortal Combat avec son infâme code sanguin, qui ne peut pas être trouvé sur la Genesis Mini.

Néanmoins, tous les jeux disponibles fonctionnent très bien sur n’importe quel téléviseur, même si aucun traitement de souffle n’est impliqué. Les deux contrôleurs se trouvent dans la boîte, mais ce sont les premières versions à 3 boutons, au lieu des derniers contrôleurs à 6 boutons. Ils utilisent également des ports USB qui, selon vos préférences, peuvent être très bénéfiques. La fonction Save Anywhere est également présente, de sorte que les vétérans peuvent facilement jouer avec des joueurs moins expérimentés.

Dans l’ensemble, cette miniature est parmi les meilleures consoles de jeux sur le marché. La Sega Genesis Mini pourrait avoir un prix de détail légèrement plus élevé que la concurrence, mais avec les consoles Nintendo mini disparaissant rapidement des étagères, ce ne sera pas le cas pour longtemps.

Ce sont nos choix pour les meilleures consoles de jeux que vous pouvez actuellement acheter! Restez à l’écoute pour notre prochaine mise à jour, lorsque la PlayStation 5 et la Xbox Series X devraient rejoindre la compétition.