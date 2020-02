Les meilleures coques Motorola Moto G8 Plus que vous pouvez obtenir

La série Moto G de Motorola a toujours été l’une des options incontournables pour ceux qui recherchent un smartphone fiable à petit budget. L’un des derniers ajouts à la série – le Moto G8 Plus – offre également sur ce front. Milieu de gamme ou non, vous voudrez certainement garder le téléphone en bon état aussi longtemps que possible. Pour vous aider, voici les meilleurs coques Motorola Moto G8 Plus que vous pouvez acheter!

Meilleurs cas Moto G8 Plus:

Spigen Rugged ArmorOlixar FlexishieldPortefeuille en cuir YkooeÉtui TPU GesmaOlixar Delta Armor

Note de l’éditeur: nous continuerons de mettre à jour cette liste des meilleurs cas pour le Moto G8 Plus à mesure que d’autres seront disponibles.

1. Armure robuste de Spigen

La Spigen Rugged Armor est l’une des meilleures coques Moto G8 Plus que vous puissiez acheter. Il offre une excellente protection sans ajouter trop de volume ou d’épaisseur en utilisant la technologie de coussin d’air et un motif de toile d’araignée à l’intérieur pour la dispersion des chocs. Une lèvre surélevée protège l’écran, l’appareil photo et le scanner d’empreintes digitales et vous obtenez également des boutons couverts.

2. Olixar Flexishield

L’Olixar Flexishield est un étui mince en TPU qui est ajusté mais offre une protection décente pour le téléphone. Les boutons sont couverts mais il y a des découpes précises pour le port de charge, le scanner d’empreintes digitales et d’autres fonctionnalités. Un revêtement antidérapant et des micropoints à l’arrière renforcent l’adhérence. Une lèvre surélevée protège également l’écran et la caméra arrière.

3. Portefeuille en cuir Ykooe

L’étui portefeuille Ykooe pour le Moto G8 Plus est fabriqué avec un cuir synthétique PU de première qualité. Un fermoir magnétique maintient la couverture du folio en place et une découpe vous permet de parler au téléphone sans l’ouvrir. Le capot avant sert également de béquille. Il est livré avec trois emplacements pour les cartes de crédit et les pièces d’identité et une grande poche pour l’argent.

4. Coque en TPU Gesma

Il s’agit d’un étui en TPU flexible qui est mince et ajusté. Il offre une protection décente au téléphone avec des bords renforcés et des boutons couverts. Une lèvre surélevée protège également l’écran et la vitre de la caméra arrière. Une finition mate texturée à l’arrière garantit que le téléphone ne glissera pas hors de votre main ou de la table.

5. Armure delta d’Olixar

L’Olixar Delta Armor offre une protection robuste pour le Moto G8 Plus avec sa couche en TPU doux et absorbant les chocs, et une coque dure en polycarbonate. Les coins renforcés contribuent à la résistance aux chocs et une lèvre surélevée protège l’écran et la caméra arrière sans dommages. Les boutons sont couverts et il y a des découpes précises pour tout le reste.

Voilà pour ce tour d’horizon des meilleurs coques Moto G8 Plus que vous pouvez acheter dès maintenant!