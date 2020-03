Les meilleures émissions de télévision IMDb que vous pouvez regarder en ce moment

Tu es à la maison. Vous pouvez être coincé là-bas en raison de l’épidémie de coronavirus ou pour une autre raison. Vous voulez diffuser et regarder en rafale de bonnes séries télévisées pour passer le temps. Cependant, vous ne pouvez pas avoir d’argent supplémentaire pour payer un abonnement en streaming. Que pouvez-vous faire? Regardez des émissions de télévision IMDb gratuitement, bien sûr.

Voici nos choix pour les meilleures émissions de télévision IMDb que vous pouvez diffuser et regarder en ce moment.

Qu’est-ce que IMDb TV?

IMDb TV est un service relativement nouveau d’Amazon. Il a été lancé en janvier 2019 et s’appelait auparavant IMDb Freedive avant d’être heureusement renommé plus tard cette année-là. Il propose un certain nombre d’émissions de télévision et de films plus anciens et plus récents que vous pouvez regarder entièrement gratuitement, avec quelques pauses publicitaires vidéo.

Où est-il disponible?

IMDb TV n’est disponible qu’aux États-Unis, mais Amazon prévoit de l’étendre à l’Europe plus tard cette année.

Quelles plateformes prennent en charge IMDb TV?

Les propriétaires de PC peuvent simplement aller sur le site Web d’Amazon et regarder ce qui est disponible sur le service. Vous pouvez également regarder des émissions sur l’application IMDb pour iOS et Android. Si vous possédez une clé Amazon Fire TV, un décodeur ou une Smart TV, vous pouvez également regarder des émissions de télévision IMDb.

Meilleures émissions de télévision IMDb

1. Columbo

Le Royaume-Uni pourrait avoir Sherlock Holmes et Miss Marple pour de grands détectives fictifs. Pour notre argent, cependant, ni l’un ni l’autre ne tient de bougie au lieutenant Columbo. Joué à la perfection par Peter Falk, le détective LAPD ébouriffé et souvent distrait pourrait ne pas sembler être le bon homme pour résoudre un meurtre. Cependant, comme les nombreux meurtriers riches et / ou célèbres le découvrent bientôt dans chaque épisode, Columbo a beaucoup plus à offrir. Il reprend les détails que la plupart des gens manqueraient et fait toujours avouer son suspect.

Ce spectacle des années 1970 est également unique en ce que, pour la plupart, nous savons qui est le meurtrier au début et comment il a fait l’acte. Le plaisir de regarder un épisode de Columbo est de voir comment il comprend tout cela, tout en étant très divertissant.

2. Frange

Cette série de science-fiction de 2008 présente quelques similitudes avec certaines émissions plus anciennes. Cependant, il a réussi à devenir différent et encore plus ambitieux au fil des années et des saisons. À l’origine, il s’agissait plutôt d’un clone de X-Files, car les membres d’une équipe du FBI «Fringe Division» se sont penchés sur des cas inexpliqués. Vers la fin de la première saison, nous avons eu un premier aperçu de ce que Fringe allait devenir. Nous ne voulons rien gâcher d’autre; regarde juste.

3.Le milieu

Cette sitcom ABC n’a peut-être pas reçu trop de nominations. C’est bon; c’était encore un regard très drôle sur la vie d’une famille de travailleurs en Amérique centrale. Cela a duré neuf saisons, et cela est largement dû à la distribution de la série. Il est dirigé par Patricia Heaton en tant que mère travailleuse «Frankie» Heck. Elle est bien soutenue par Neil Flynn, qui joue son mari Mike avec un grand sens de l’humour sec. Les acteurs interprétés comme les enfants de la famille sont également excellents, mais Eden Sher se démarque comme la fille toujours optimiste Sue.

4. Les aventures du comté de Brisco Jr.

Pour une saison glorieuse en 1993 et ​​1994, nous avons pu voir cette série sur FOX. L’émission qui a été diffusée le vendredi soir, The X-Files, a reçu tous les acclamations des médias et la plupart de la dévotion des fans. Cependant, ce style occidental de pulp-fiction (avec quelques éléments de science-fiction) reste un favori culte. Bruce Campbell est né pour jouer ce rôle. Brisco County Jr est peut-être un tireur, mais il regarde toujours vers l’avenir pour la prochaine «chose à venir». Avec une action et un humour de style série le samedi après-midi, cette émission ne ressemblait à rien de ce qui était à la télévision à l’époque.

Oh, nous ne pouvons pas oublier sa chanson thème. C’est l’un des meilleurs jamais réalisés pour une émission de télévision. C’est tellement bon, NBC l’a levé et l’utilise beaucoup pour sa couverture sportive aux Jeux olympiques.

5. Friday Night Lights

Ce spectacle n’a jamais atteint un public suffisamment large lorsqu’il a fait de nouveaux épisodes. Cependant, tout comme The Wire de HBO, les gens qui ont regardé Friday Night Lights l’ont adoré et ont essayé de dire à leurs amis de le regarder également. Maintenant, vous le pouvez aussi car c’est l’une des meilleures émissions de télévision IMDb. Ce ne sont que les épreuves d’une équipe de football d’un lycée dans une petite ville du Texas. Pas de fusillades d’action ou de scénarios de fin du monde ici. C’est juste la vie, mais représentée avec toutes les joies et les chagrins sans filtre.

6. Les fichiers Rockford

Comme Columbo, cette série télévisée des années 1970 était axée sur un type différent de combattant du crime. Jim Rockford, incarné à merveille par James Garner, a été envoyé en prison pour cinq ans pour un crime qu’il n’a pas commis. La série montrait que Rockford essayait maintenant de gagner sa vie en tant qu’œil privé, vivant dans une maison mobile à Malibu, en Californie. Il n’acceptera que des «affaires clôturées» parce qu’il ne veut pas être impliqué dans des enquêtes policières ouvertes. Cependant, ce ne serait pas une bonne émission de télévision sans conflit, et Rockford parvient à s’impliquer dans une tonne de problèmes à chaque épisode. Comme Brisco County Jr, The Rockford Files a également une chanson thème formidable.

7. Entrepôt 13

Cette série Syfy pourrait être décrite comme une version fantastique-science-fiction de National Treasure. Fondamentalement, le spectacle consiste à trouver des artefacts perdus qui ont certains pouvoirs et capacités qui pourraient tomber entre de mauvaises mains. Il appartient à deux agents de rechercher ces éléments, de les arrêter et de les amener à l’entrepôt 13, où ils doivent être stockés en toute sécurité pour toujours. Naturellement, cela ne se passe jamais aussi bien pour les agents d’entrepôt. C’est un spectacle familial qui, bien qu’il ait ses côtés sombres, est toujours très amusant à regarder.

8. Psych

Oui, c’est une autre émission policière, mais celle-ci a vraiment une tournure énorme. James Roday joue Shawn Spencer, qui a été formé par son père chargé de l’application des lois pour être très observateur. Cependant, Shawn ne veut pas être flic. Au lieu de cela, il offre simplement des conseils à la police par téléphone. Lorsque la police pense que Shawn fait réellement partie des crimes qu’il résout, il doit prétendre qu’il a des capacités psychiques. Avec l’aide de son ami Gus, joué par Dulé Hill, Shawn aide à résoudre des crimes pour la police.

Ce spectacle n’est qu’une émeute à regarder, d’autant plus que Roday et Hill se rebondissent, presque littéralement, avec leurs performances.

9. espacé

Avant qu’Edgar Wright et Simon Pegg ne s’associent pour faire des films de comédie classiques comme Shawn of the Dead, Hot Fuzz et The World’s End, ils ont fait cette série britannique. Pegg et Jessica Stevenson (qui a également co-écrit la série) incarnent deux inconnus qui se rencontrent en cherchant un appartement. Ils se présentent comme un couple romantique afin de pouvoir louer un appartement qui oblige les locataires à être un couple. La série regorge de références et de séquences de la culture pop et a certainement été le point de départ pour Wright et Pegg pour créer la célèbre «trilogie Cornetto» de films.

10. L’incroyable Hulk

Bien avant la tendance actuelle des super-héros dans les films et les émissions de télévision, The Incredible Hulk a ouvert la voie en prenant le sujet au sérieux. Bill Bixby joue David Bruce Banner, qui examine comment certaines personnes peuvent manifester de grandes quantités de force à des moments étranges. Il croit que le rayonnement gamma du soleil est à blâmer et décide de se frapper avec un éclat gamma artificiel. Malheureusement, il s’est accidentellement donné une énorme quantité, et quand il se met en colère, il se transforme en un énorme monstre à la peau verte. Lou Ferrigno a toujours été crédible, et même parfois touchant, comme The Hulk.

Ce n’était pas le spectacle Campy Batman des années 60. C’était un drame sérieux qui avait un monstre. Il tient toujours après plus de 40 ans.

C’est notre liste des meilleures émissions de télévision IMDb. Laquelle de celles-ci est votre préférée?