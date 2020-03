Les meilleures expositions et films pour chiens Doggone sur Disney +

Rester à la maison après le travail ou l’école pendant un certain temps peut sembler un jeu d’enfant, mais l’ennui peut s’installer rapidement – en particulier pour les jeunes enfants. Heureusement, le nouveau service de streaming de Disney, Disney Plus, est plein à craquer de films et d’émissions, mais s’étendre sur des décennies pour du contenu peut être un peu écrasant si vous n’êtes pas sûr de ce que vous aimeriez regarder.

Nous avons déjà partagé une liste de certains des meilleurs spectacles et films à regarder sur Disney +, mais si vous avez déjà regardé les options là-bas, nous avons encore plus de suggestions à considérer ci-dessous. Aujourd’hui, nous nous concentrons sur le contenu mettant en vedette le meilleur ami de l’homme.

Ces films et émissions télévisées mettant en vedette des chiens seront certainement un succès dans votre ménage, et la meilleure partie de Disney + est qu’il comprend non seulement la plupart des longs métrages d’animation classiques de Disney, comme 101 Dalmatiens et Lady and the Tramp, mais aussi en direct – des remakes d’action de certains de ces films et séries documentaires que vous ne pourrez voir nulle part ailleurs.

Les meilleures expositions et films canins à regarder sur Disney + aujourd’hui

De nombreux nouveaux spectacles arriveront à Disney + en avril, mais cela n’aide pas si vous cherchez quelque chose à regarder en ce moment. Vous trouverez ci-dessous six des meilleurs films et émissions mettant en vedette des chiens sur Disney + qui sont disponibles à regarder dès maintenant.

Disney + est un incontournable pour les fans des classiques de Disney et des films d’animation, et 101 Dalmatiens n’ont besoin d’aucune explication pour son placement sur cette liste. Une fois que vous avez terminé de revoir ce classique de 1961, assurez-vous de rechercher plus de films et d’émissions des Dalmatiens, comme la suite 101 Dalmatians II, la série de films en direct avec Glenn Close et la dernière série animée 101 Dalmatian Street.

Ce remake en direct du long métrage d’animation classique de 1955 a été présenté en premier sur Disney + en novembre dernier et est le premier film exclusif du service à faire ses débuts sur la plate-forme. Une fois le film terminé, recherchez Disney + pour découvrir le film original et sa suite, Lady and the Tramp II: Scamp’s Adventure.

Cesar Millan n’a pas obtenu son surnom de Dog Whisperer pour rien. Cette émission du National Geographic diffuse actuellement six saisons sur Disney + et suit César alors qu’il aide les chiens à surmonter les problèmes de comportement tout en fournissant des conseils et des astuces indispensables aux propriétaires.

Mettant en vedette les talents vocaux de célébrités telles que John Travolta et Miley Cyrus, ce film suit la star / chien Bolt d’Hollywood qui ne comprend pas qu’il n’est pas vraiment le super-héros qu’il joue à la télévision alors qu’il essaie de retrouver son chemin vers la maison et de vaincre un mal Sur le chemin.

Cette fascinante série de 6 épisodes documente un groupe de chiots à mesure qu’ils grandissent et sont entraînés comme chiens-guides pour les aveugles. C’est peut-être une montre rapide, mais c’est aussi l’un des meilleurs nouveaux spectacles à entrer en service en 2020.

Les bébés d’AirBud sont encore plus talentueux que lui! Dans leur dernière aventure, les Air Buddies doivent travailler ensemble pour combattre un intimidateur qui change de forme depuis l’espace avant que leur planète ne soit condamnée. Actuellement, c’est le seul film de la série disponible sur Disney +.

Des favoris personnels que nous avons manqués?

Il existe un vaste catalogue de contenu sur Disney +, nous avons donc sans doute manqué quelques films et émissions à voir absolument. Y a-t-il un de vos favoris qui manque dans la liste? Déposez un commentaire ci-dessous et faites-nous savoir ce qui mérite d’être regardé!

