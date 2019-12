Les meilleures fonctionnalités d'Android 10 que vous devriez connaître!

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=LJdX5X3FJxU (/ intégré)

Android 10 a été officiellement publié par Google, et il a rapidement atterri sur les appareils Pixel et plusieurs autres téléphones. Entre les ajustements liés à la confidentialité, une nouvelle image de marque et des fonctionnalités attendues depuis longtemps, il est clair que Google a été très occupé avec celui-ci. Alors, quelles sont les fonctionnalités exceptionnelles d'Android 10 à connaître? Lisez la suite et découvrez?

Un mode sombre (enfin!)

Google a expérimenté un mode sombre à l'échelle du système depuis un certain temps maintenant, mais la société l'a finalement officialisé avec Android 10.

Le mode sombre peut être activé via un réglage rapide ou lorsque vous activez l'option d'économie de batterie. De plus, une capture d'écran partagée par Google (vue ci-dessus) montre que le mode sombre affectera également Google Podcasts, Photos et Recherche.

Il s'agit sans aucun doute de l'une des fonctionnalités d'Android 10 les plus appréciées des utilisateurs, qui a été demandée depuis longtemps. Mais la société Mountain View travaille également avec des développeurs tiers pour implémenter des modes sombres dans leurs applications.

Réponse intelligente pour toutes les applications de messagerie

La réponse intelligente est l'une des meilleures fonctionnalités de Google, prévoyant ce que vous allez dire en réponse à un message. Il est actuellement disponible pour les applications Google, mais il est désormais disponible pour toutes les applications de messagerie dans Android 10.

Cela signifie que vous pouvez désormais obtenir des réponses suggérées comme WhatsApp et Facebook Messenger – un moyen pratique de gagner du temps lorsqu'une réponse courte fera l'affaire. Ces suggestions sont toutes faites à l'aide de l'apprentissage automatique sur l'appareil, prétendant maintenir votre confidentialité car les informations pertinentes ne sont pas envoyées aux serveurs de Google.

Un meilleur menu de partage

De nombreux amateurs d'Android ont critiqué la fonctionnalité de partage de la plate-forme pour sa lenteur et son manque d'intuition. Heureusement, Google a remanié ce menu dans Android 10.

Le nouveau menu de partage est censé être beaucoup plus rapide que le menu hérité, mais il est également censé faire un meilleur travail de recommander des contacts et des applications pour le partage.

Mode de mise au point

L'une des fonctionnalités Android 10 les plus importantes pour l'utilisateur est le soi-disant mode Focus, une extension de la suite Digital Wellbeing. Comme son nom l'indique, ce mode vous aidera à vous concentrer en grisant les applications que vous jugez distrayantes et en masquant leurs notifications.

Le bien-être numérique bénéficie également d'une autre fonctionnalité grâce au contrôle parental intégré. Google a déjà proposé des outils parentaux via l'application Family Link, mais le support prêt à l'emploi est néanmoins le bienvenu.

Accès plus rapide aux paramètres

Il est déjà très facile de basculer entre le Wi-Fi, le Bluetooth et d'autres options de connectivité, mais Google rend ce processus un peu plus facile lorsque vous êtes dans des applications. Accédez au panneau des paramètres.

Cette nouvelle fenêtre contextuelle peut être invoquée par les applications dans certaines situations. Google donne l'exemple du lancement d'un navigateur en mode avion. Le navigateur peut désormais demander aux utilisateurs d'activer le Wi-Fi, puis appeler automatiquement le panneau des paramètres.

Un format de profondeur standard

<img class = "lazyload aligncenter size-large wp-image-935146″ src=”data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20840%20473%22%3E%3C/svg%3E” alt=”Honor 10 caméras lite” width=”840″ height=”473″ srcset=”https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2018/12/Honor-10-lite-6-of-15-840×472.jpg 840w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2018/12/Honor-10-lite-6-of-15-300×170.jpg 300w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2018/12/Honor-10-lite-6-of-15-768×432.jpg 768w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2018/12/Honor-10-lite-6-of-15-16×9.jpg 16w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2018/12/Honor-10-lite-6-of-15-32×18.jpg 32w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2018/12/Honor-10-lite-6-of-15-28×16.jpg 28w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2018/12/Honor-10-lite-6-of-15-56×32.jpg 56w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2018/12/Honor-10-lite-6-of-15-64×36.jpg 64w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2018/12/Honor-10-lite-6-of-15-712×400.jpg 712w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2018/12/Honor-10-lite-6-of-15-1000×563.jpg 1000w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2018/12/Honor-10-lite-6-of-15-1200×675.jpg 1200w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2018/12/Honor-10-lite-6-of-15-792×446.jpg 792w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2018/12/Honor-10-lite-6-of-15-1280×720.jpg 1280w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2018/12/Honor-10-lite-6-of-15-1340×754.jpg 1340w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2018/12/Honor-10-lite-6-of-15-770×433.jpg 770w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2018/12/Honor-10-lite-6-of-15-355×200.jpg 355w” data-sizes=”(max-width: 840px) 100vw, 840px”/>

Android 10 apporte également un nouveau format de profondeur, surnommé (surprise) le format de profondeur dynamique, et il ouvre la porte à une modification en profondeur dans de nombreuses applications tierces.

À partir d'Android 10, «les applications peuvent demander une image Dynamic Depth qui consiste en des métadonnées JPEG, XMP liées aux éléments liés à la profondeur et une carte de profondeur et de confiance intégrée dans le même fichier sur les appareils qui annoncent la prise en charge», lit un extrait de la Blog des développeurs Android. Google a confirmé que Facebook est l'une de ces applications utilisant des données de profondeur sur le Pixel 4.

Google a également confirmé que le nouveau format permettra aux applications tierces de modifier les données de profondeur pour créer des «flous spécialisés et des options de bokeh». Espérons que les développeurs tiers adopteront ce nouveau standard poussé par Google.

Une application Files améliorée

L'ancienne application Fichiers de Google était une affaire sans fioritures, et elle n'avait même pas de raccourci dans le tiroir de l'application. Heureusement, l'application Android 10 Files est une étape au-dessus de la version précédente.

Non seulement la nouvelle application a un raccourci, mais elle offre également une interface utilisateur révisée, une barre de recherche universelle en haut et un accès rapide à d'autres applications.

Autorisations révisées

Android 10 a également de nombreux ajustements liés à la confidentialité, les rôles étant l'un des plus grands ajouts à cet égard. Avec les rôles, la plateforme peut désormais accorder automatiquement des autorisations spécifiques à une application en fonction de son cas d'utilisation. Ainsi, une application de messagerie texte gagnerait automatiquement la capacité d'envoyer / recevoir des textes, ainsi que l'accès à vos contacts.

Un autre changement majeur est un ajustement affectant les autorisations de localisation. Désormais, les utilisateurs ont la possibilité d'accorder l'accès à la localisation en général à une application, ou d'autoriser l'accès uniquement lorsque l'application est activement utilisée.

Partage Wi-Fi via des codes QR

Les smartphones Xiaomi et Huawei permettent aux utilisateurs de partager des informations d'identification Wi-Fi via des codes QR depuis longtemps. Nous sommes donc ravis de voir Google adopter cette tendance avec la nouvelle mise à jour Android.

La fonctionnalité est facile à utiliser, lorsque vous appuyez sur votre connexion Wi-Fi, appuyez sur le partager bouton, puis authentifiez-vous avec le mot de passe de votre téléphone ou une empreinte digitale. De là, vous devriez voir un code QR, et votre ami peut scanner ce code pour y accéder. Encore une fois, ce n'est pas nouveau pour les marques tierces, mais nous sommes heureux que Google rattrape son retard à cet égard.

Les gestes, les tiroirs d'application fonctionnent bien

<img class = "lazyload aligncenter size-large wp-image-1008011″ src=”data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20840%20473%22%3E%3C/svg%3E” alt=”Android Q Beta 5 furtivement” width=”840″ height=”473″ srcset=”https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/07/android-q-beta-5-peeking-840×472.jpg 840w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/07/android-q-beta-5-peeking-300×170.jpg 300w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/07/android-q-beta-5-peeking-768×432.jpg 768w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/07/android-q-beta-5-peeking-16×9.jpg 16w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/07/android-q-beta-5-peeking-32×18.jpg 32w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/07/android-q-beta-5-peeking-28×16.jpg 28w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/07/android-q-beta-5-peeking-56×32.jpg 56w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/07/android-q-beta-5-peeking-64×36.jpg 64w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/07/android-q-beta-5-peeking-712×400.jpg 712w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/07/android-q-beta-5-peeking-1000×563.jpg 1000w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/07/android-q-beta-5-peeking-1200×675.jpg 1200w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/07/android-q-beta-5-peeking-792×446.jpg 792w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/07/android-q-beta-5-peeking-1280×720.jpg 1280w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/07/android-q-beta-5-peeking-1340×754.jpg 1340w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/07/android-q-beta-5-peeking-770×433.jpg 770w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/07/android-q-beta-5-peeking-356×200.jpg 356w” data-sizes=”(max-width: 840px) 100vw, 840px”/>

Les premiers aperçus d'Android 10 introduisaient une navigation gestuelle plus complète, comme faire glisser votre doigt vers l'intérieur depuis le bord de l'écran pour revenir en arrière. Malheureusement, ce geste n'a pas bien fonctionné dans les applications dotées de tiroirs / menus de navigation. Cela signifiait que les utilisateurs souhaitant voir ces menus de débordement pouvaient activer accidentellement le geste de retour à la place.

Heureusement, Android 10 dispose d'une fonction dite «coup d'œil» pour résoudre le problème. Désormais, les utilisateurs qui souhaitent voir le tiroir de navigation / menu de débordement d'une application doivent glisser et maintenir pendant une seconde. Une fois que vous voyez le menu «jeter un œil» (voir l'image ci-dessus), vous pouvez continuer le geste de balayage pour le révéler complètement.

L'Assistant Google «gère»

<img class = "lazyload aligncenter size-large wp-image-1007902″ src=”data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20840%20473%22%3E%3C/svg%3E” alt=”Android Q Beta 5 Poignées de l'Assistant Google” width=”840″ height=”473″ srcset=”https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/06/android-q-beta-5-google-assistant-handles-840×472.jpg 840w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/06/android-q-beta-5-google-assistant-handles-300×170.jpg 300w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/06/android-q-beta-5-google-assistant-handles-768×432.jpg 768w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/06/android-q-beta-5-google-assistant-handles-16×9.jpg 16w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/06/android-q-beta-5-google-assistant-handles-32×18.jpg 32w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/06/android-q-beta-5-google-assistant-handles-28×16.jpg 28w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/06/android-q-beta-5-google-assistant-handles-56×32.jpg 56w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/06/android-q-beta-5-google-assistant-handles-64×36.jpg 64w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/06/android-q-beta-5-google-assistant-handles-712×400.jpg 712w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/06/android-q-beta-5-google-assistant-handles-1000×563.jpg 1000w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/06/android-q-beta-5-google-assistant-handles-1200×675.jpg 1200w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/06/android-q-beta-5-google-assistant-handles-792×446.jpg 792w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/06/android-q-beta-5-google-assistant-handles-1280×720.jpg 1280w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/06/android-q-beta-5-google-assistant-handles-1340×754.jpg 1340w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/06/android-q-beta-5-google-assistant-handles-770×433.jpg 770w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2019/06/android-q-beta-5-google-assistant-handles-356×200.jpg 356w” data-sizes=”(max-width: 840px) 100vw, 840px”/>

Le passage à la navigation gestuelle signifie que vous ne pouvez plus activer l'Assistant Google via le bouton d'accueil. Vous pouvez cependant activer l'assistant via un glissement vers l'intérieur depuis les coins inférieurs de votre écran sur Android 10.

Cette méthode d'activation n'est cependant pas évidente. Google a donc ajouté des repères visuels sous la forme de «poignées» de l'Assistant Google dans les coins (voir ci-dessus). Espérons que cet ajout subtil atténue la confusion concernant l'activation de l'Assistant dans Android 10.

Les aides auditives bénéficient de la prise en charge du streaming

Google apporte également une autre fonctionnalité d'accessibilité astucieuse à Android 10, permettant aux utilisateurs de diffuser de la musique via Bluetooth dans leurs aides auditives.

Selon Engadget, la fonctionnalité utilise le nouveau protocole de diffusion audio pour les aides auditives (ASHA) pour diffuser de la musique, des appels et d'autres fichiers audio à partir d'un téléphone Pixel.

La fonctionnalité serait pour le moment compatible avec les séries Pixel 3 et Pixel 3a, mais Google s'approvisionne en open source. J'espère donc que nous verrons rapidement plus de téléphones et d'aides auditives offrant cette fonction vraiment utile.

Mises à jour de sécurité via Play Store

Une autre initiative majeure à venir à Android 10 est Project Mainline, un effort de Google pour fournir des mises à jour de sécurité via le Play Store.

En théorie, cela réduit considérablement le temps d'attente pour les mises à jour de sécurité, car vous n'avez pas à attendre que votre opérateur approuve la mise à jour. En outre, cela ne devrait pas nécessiter un long processus d'installation, fonctionnant de la même manière que les mises à jour des applications.

Le seul véritable inconvénient de cette solution est que certaines vulnérabilités de sécurité ne peuvent pas être corrigées de cette façon, ce qui nécessite de toute façon une mise à jour de sécurité traditionnelle. Mais c’est définitivement un grand pas dans la bonne direction.

Qualcomm a également annoncé que les téléphones équipés de ses chipsets 2020 vous permettront de mettre à jour les pilotes graphiques via le Play Store. On pense que cela est également dû au projet Mainline. C'est certainement l'une des fonctionnalités les plus cool d'Android 10 si vous avez un téléphone pris en charge.

Avertissements USB humides et en surchauffe

La sortie d'Android 10 a également vu XDA découvrez des preuves de nouvelles fonctionnalités liées à l'USB dans la mise à jour. Plus précisément, le système d'exploitation affichera désormais un avertissement lorsque votre port USB est mouillé. Tous les accessoires connectés seront également désactivés jusqu'à ce que vous les activiez manuellement ou jusqu'à ce que le téléphone détecte que le port n'est plus mouillé.

De plus, la dernière mise à jour Android émettra également un avertissement si votre port USB surchauffe. Vous devrez toujours débrancher votre téléphone du chargeur ou du câble USB bien sûr, mais l'avertissement est néanmoins le bienvenu.

Voilà pour notre regard sur les meilleures fonctionnalités d'Android 10! Nous mettrons à jour l'article, car Google révèle d'autres changements importants pour la plate-forme. Y a-t-il d'autres fonctionnalités que vous aimeriez voir en stock sur Android?