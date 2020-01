Les meilleures fonctionnalités pour les utilisateurs avancés d’Android

Android existe depuis plus d’une décennie à ce stade, avec mise à jour après mise à jour, y compris d’innombrables nouvelles fonctionnalités. Certaines de ces fonctionnalités sont inconnues de la plupart des gens, soit parce qu’elles sont cachées à l’intérieur du système, soit parce qu’il y a si longtemps qu’elles n’ont pas été introduites dont on ne parle pas autant.

Nous avons compilé certaines des meilleures fonctionnalités pour les utilisateurs avancés dans le système d’exploitation Android ici, pour votre plaisir de lecture. Certains d’entre eux peuvent vous sembler familiers, mais nous espérons que vous trouverez quelques surprises.

Remplacer les applications par des raccourcis spécifiques

Les raccourcis d’applications Android sont rarement utilisés, probablement parce qu’ils ne sont pas facilement détectables. Si vous avez toujours visité le même écran dans une certaine application, le remplacement de l’icône de cette application sur votre écran d’accueil par un raccourci peut vous aider.

Voici un exemple: si vous êtes comme moi, la plupart du temps vous ouvrez le Play Store pour vérifier les mises à jour de l’application. Dans ce cas, la suppression de l’icône Play Store de votre écran d’accueil et l’ajout du raccourci «Mes applications» peuvent vous faire économiser quelques coups. Certains autres exemples incluent le remplacement de l’application Fichiers par un raccourci vers le stockage interne ou le remplacement de l’icône YouTube par le raccourci Abonnements.

Si vous n’avez jamais utilisé de raccourcis auparavant, maintenez simplement une application (dans le tiroir ou l’écran d’accueil) pour voir quels raccourcis elle fournit. L’API de raccourcis a été ajoutée dans Android 7.1, donc si vous avez un appareil plus ancien, il se peut qu’il ne soit pas disponible pour vous.

Connectez des périphériques USB

La capacité d’Android à se connecter à des périphériques USB n’est pas nouvelle, mais elle est incroyablement sous-estimée. Avez-vous besoin de transférer des fichiers vers / depuis une clé USB ou de sauvegarder des images depuis votre appareil photo? Branchez-le simplement et une notification apparaît généralement depuis le gestionnaire de fichiers de votre téléphone. Votre écran tactile s’est-il cassé? Vous pouvez toujours utiliser votre téléphone si vous connectez une souris USB.

Connexion d’un appareil photo à un téléphone Android

La prise en charge d’Android pour les appareils externes ne s’arrête pas là. Vous pouvez brancher des casques USB (je le fais lorsque je m’attends à être sur un long appel), des contrôleurs Xbox, des lecteurs de carte SD, des disques durs, des adaptateurs Ethernet et même des lecteurs de disquette.

Dans le passé, l’utilisation de périphériques USB avec Android nécessitait généralement l’achat d’un adaptateur microUSB OTG. Maintenant que nous sommes à l’ère de l’USB Type-C, il existe de nombreux lecteurs externes et accessoires pouvant se connecter aux téléphones Android sans adaptateur. Vous pouvez également utiliser n’importe quel adaptateur USB Type-C standard, même ceux destinés à être utilisés avec des ordinateurs de bureau et portables.

Tirez vers le bas pour voir les paramètres rapides

Comme vous le savez probablement, un glissement vers le bas sur la barre d’état affiche vos notifications, et un autre glissement vers le bas est nécessaire pour accéder à toutes vos bascules de paramètres rapides. Pour gagner du temps, vous pouvez faire glisser votre doigt vers le bas avec deux doigts pour ouvrir instantanément les paramètres rapides. Cela me fait gagner des secondes chaque jour.

Désactiver les optimisations de batterie

Android place limite ce que les applications peuvent faire en arrière-plan. Bien que la plupart des applications fonctionnent toujours normalement sous la microgestion de la batterie d’Android, il y en a quelques-unes qui fonctionnent certainement mieux avec les optimisations désactivées. Cela est particulièrement vrai pour les applications compagnons portables, comme Fitbit et Wear OS.

En cas de besoin, vous pouvez facilement désactiver les optimisations de batterie pour une certaine application. Maintenez simplement l’application souhaitée sur votre écran d’accueil, appuyez sur le bouton / l’icône Info et recherchez une option de menu Batterie. Le libellé et l’emplacement exact varient en fonction du type d’appareil que vous possédez, mais vous devriez voir une option pour «Optimisation de la batterie» quelque part.

Ouvrez l’appareil photo rapidement

Celui-ci peut sembler évident, mais il vaut quand même la peine d’être mentionné. Sur presque tous les téléphones Android, vous pouvez double-cliquer sur le bouton d’alimentation pour ouvrir l’appareil photo. Certains appareils ont d’autres raccourcis pour effectuer la même action, comme la torsion sur la plupart des téléphones Motorola, mais le bouton d’alimentation est presque universel.

Passer tout l’audio en mono

Si vous écoutez régulièrement de la musique avec un seul écouteur, Android dispose d’une fonction pratique qui fusionne les canaux audio gauche et droit. De cette façon, vous pouvez toujours entendre toute la gamme de musique avec un seul écouteur.

L’emplacement exact de ce paramètre varie selon l’appareil, mais si vous recherchez «mono» dans l’application Paramètres, une option pour l’audio mono dans le menu Accessibilité devrait apparaître.

Mettre fin aux appels avec le bouton d’alimentation

Une autre grande fonctionnalité d’accessibilité dans Android consiste à mettre fin aux appels en appuyant sur le bouton d’alimentation. Cela vous permet de raccrocher sans rechercher le bouton Fin d’appel sur l’application du téléphone. Cette option peut être trouvée dans la section Accessibilité de l’application Paramètres, ou en recherchant «bouton d’alimentation» dans les paramètres.

Épinglez l’écran

L’écrêtage d’écran a été ajouté depuis le début dans Android 5.0 Lollipop, mais beaucoup de gens ne le savent toujours pas. Il vous permet de verrouiller une certaine application, ce qui signifie que la fermer ou passer à une autre application nécessitera votre mot de passe d’écran de verrouillage. Cela est extrêmement utile lorsque quelqu’un emprunte votre téléphone – il n’aura accès qu’à l’application que vous avez ouverte pour lui.

Épinglage d’écran sur le Pixel 3

Pour le configurer, recherchez «épinglage d’écran» dans l’application Paramètres (ou sur les téléphones Google, accédez à Paramètres> Sécurité et localisation> Avancé). La méthode exacte pour épingler / annuler l’épinglage d’une application dépend de la version d’Android que vous utilisez, mais le panneau Paramètres devrait expliquer comment cela fonctionne pour votre appareil.

Nettoyer les fichiers mis en cache / sauvegardés

Comme la plupart des systèmes d’exploitation, Android conserve de nombreux fichiers mis en cache stockés sur votre appareil, pour éviter de les télécharger à nouveau plus tard. Si vous manquez d’espace sur votre téléphone ou si quelques applications se comportent étrangement, vous pouvez essayer de supprimer ces fichiers mis en cache à l’aide de Files by Google (anciennement Files Go).

L’application peut effacer plusieurs types de fichiers, y compris les données indésirables / mises en cache, les téléchargements et les supports sauvegardés sur Google Photos. Il peut également envoyer des fichiers à d’autres appareils Android à proximité.

Ajouter un message à l’écran de verrouillage

Une autre caractéristique peu connue d’Android est que vous pouvez ajouter un court message à l’écran de verrouillage. Par exemple, vous pouvez laisser les coordonnées d’un ami ou d’un parent au cas où quelqu’un découvrirait votre téléphone perdu.

Sur la plupart des appareils, ouvrez simplement l’application Paramètres, accédez à Affichage> Affichage de l’écran de verrouillage et sélectionnez «Message d’écran de verrouillage». Vous pouvez également simplement rechercher “message” dans l’application Paramètres (Samsung l’appelle “informations de contact” sur certains de ses téléphones).

Réduisez la décharge de la batterie cellulaire

Sur certains appareils Android, une connexion de données mobile est toujours activée, même lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi. Cela permet de passer du Wi-Fi à une connexion cellulaire beaucoup plus rapidement, mais cela a également un effet négatif sur la durée de vie de la batterie. Ce paramètre peut être activé ou désactivé à partir des options du développeur.

Si vous n’avez pas déjà le menu Options de développeur visible dans l’application Paramètres, appuyez sur ‘À propos du téléphone’ (il devrait être près du bas), et continuez à taper sur ‘Numéro de build’ jusqu’à ce que vous obteniez le ‘Vous êtes maintenant un développeur ! ‘ alerte. Cela fera apparaître un nouveau menu «Options développeur» sur l’écran principal Paramètres.

Une fois cela fait, ouvrez les options pour les développeurs et trouvez la bascule pour «Données mobiles toujours actives». Ici, vous pouvez activer ou désactiver la fonction.

Partager des réseaux Wi-Fi

Si vous disposez d’un mot de passe Wi-Fi extrêmement long, Android 10 vous permet de partager des réseaux à l’aide de codes QR. Certains fabricants ont également mis en œuvre cette fonctionnalité sur les versions antérieures d’Android. Rendez-vous simplement sur vos paramètres Wi-Fi, sélectionnez le réseau souhaité et appuyez sur Partager (cela pourrait également dire “ code QR ” ou quelque chose du genre).

Partage et numérisation de codes QR Wi-Fi depuis l’application Paramètres

Votre téléphone vous donnera alors un code QR, que quelqu’un d’autre peut numériser à l’aide de son application Appareil photo. Le scanner est également accessible à partir des paramètres Wi-Fi.

Bien sûr, l’autre personne aura également besoin d’Android 10, à moins que son fabricant d’appareils n’ait ajouté cette fonctionnalité aux versions antérieures d’Android.

Changer l’échelle d’animation

L’une des façons de rendre un appareil Android plus ancien semble plus rapide est d’accélérer (ou de désactiver complètement) toutes les animations. Cela peut entraîner un comportement étrange de certaines applications, mais cela peut certainement améliorer les performances sur les anciens téléphones et tablettes.

Si le menu Options du développeur n’est pas déjà visible dans l’application Paramètres, appuyez sur “ À propos du téléphone ” (il devrait être près du bas), recherchez le “ Numéro de build ” et continuez à appuyer dessus jusqu’à ce que vous obteniez le “ Vous êtes maintenant développeur! alerte. Cela fera apparaître un nouveau menu «Options développeur» sur l’écran principal Paramètres.

Après cela, ouvrez le nouveau menu Options du développeur et recherchez la section «Dessin». Ici, vous pouvez modifier la vitesse des animations de fenêtre et de transition. Si vous les désactivez, les animations seront complètement désactivées, et les changer en «0,5» les rendra deux fois plus rapides.