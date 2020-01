Les meilleures histoires de cette semaine: Apple vs le FBI, le mode macOS Pro, les nouvelles rumeurs sur MacBook, etc.

Dans les articles phares de cette semaine: Apple résiste fermement au FBI, aux nouvelles preuves du MacBook Pro, à quoi s’attendre d’Apple en 2020, et plus encore. Lisez la suite pour toutes les nouvelles les plus importantes de cette semaine.

Apple continue de résister à la demande d’aide du FBI pour déverrouiller deux iPhones. Il s’avère que le FBI pourrait facilement déverrouiller les iPhones à l’aide d’outils tiers, mais au lieu de cela, il s’engage dans une bataille publique avec Apple. Apple a souligné qu’il aide le FBI dans toute la mesure du possible, mais qu’il ne croit pas à la création d’une porte dérobée iOS même si ce n’est «que pour les bons».

Ailleurs, . a découvert des preuves dans la dernière version bêta de macOS 10.15.3 qui suggèrent qu’Apple travaille sur une fonctionnalité «Mode Pro» pour augmenter les performances sur les Mac portables. Les chaînes que nous avons trouvées expliquent que «les applications peuvent s’exécuter plus rapidement, mais la durée de vie de la batterie peut diminuer et le bruit du ventilateur peut augmenter» lorsque le mode Pro est activé.

En parlant de Mac, de nouveaux dépôts réglementaires cette semaine ont laissé entendre qu’un nouveau MacBook Pro avec le clavier magique pourrait être en route. Un nouveau dossier pour un MacBook à venir est apparu dans la base de données des Commissions économiques européennes, qui fait suite à des informations selon lesquelles le Magic Keyboard arrivera dans le reste de la gamme de MacBook en 2020.

Selon un nouveau rapport de l’analyste fiable d’Apple Ming Chi-Kuo, les quatre iPhones Apple avec des capacités 5G en 2020 prendront en charge à la fois la technologie sous-6Ghz 5G et la vague millimétrique 5G. Kuo dit que le développement des iPhones 5G se déroule comme prévu, avec des délais de livraison en bonne voie pour le troisième ou quatrième trimestre de cette année.

Enfin et surtout, Apple a fait une autre acquisition d’intelligence artificielle cette semaine. La société a acquis Xnor.ai, une startup basée à Seattle qui se concentre sur la technologie d’intelligence artificielle de faible puissance. Apple aurait payé quelque part dans une fourchette de 200 millions de dollars pour Xnor.ai, et l’équipe a déjà commencé à emménager dans les bureaux existants d’Apple à Seattle.

Celles-ci et le reste des principales histoires de cette semaine ci-dessous.

