Les meilleures marques de smartphones indiennes: nos 5 meilleurs choix

Lorsque nous avons écrit cet article pour la première fois il y a quelques années, l’accent était mis sur les marques indiennes, telles que Micromax. Pour le meilleur ou pour le pire, le visage du marché indien des smartphones a changé massivement en quelques années seulement. Alors que Samsung reste un acteur dominant sur le marché, même il a perdu du terrain face à la montée en puissance des fabricants de téléphones chinois. Les plus grandes victimes ont cependant été les sociétés indiennes, avec Micromax, Intex, Lava et Karbonn qui deviennent des non-entités sur la scène des smartphones.

Alors, quelles sont les meilleures marques de smartphones en Inde en ce moment? Nous allons jeter un coup d’oeil. Astuce: aucun d’entre eux n’est en fait des marques indiennes.

L’état actuel des marques de smartphones indiennes

Les marques indiennes de smartphones détenaient une part de marché massive d’environ 54% en 2014, Micromax bénéficiant d’une part importante de cette tarte. À un moment donné, la société a même réussi à dépasser Samsung pour devenir la première marque de smartphones du pays. Dans l’intervalle, les marques chinoises commençaient à peine à s’implanter sur le marché, toutes ne représentant que 10% du marché.

Il n’a fallu que trois ans pour que le script se retourne complètement. Fin 2017, Micromax n’était plus que de 6%, tandis que les équipementiers chinois captaient un peu plus de 40% du marché. En 2020, des entreprises comme Xiaomi, Vivo, Oppo et Realme représentent près de 70% du marché indien, tandis que les joueurs indiens sont pratiquement hors jeu.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce crash soudain s’est produit, mais l’une des plus importantes est le fait que les partenaires sont finalement devenus concurrents. Les marques indiennes de smartphones s’appuyaient souvent sur des appareils chinois en marque blanche comme Oppo, Gionee et Vivo et les vendaient sous leurs propres noms de marque. Finalement, ces sociétés ont décidé d’entrer elles-mêmes sur le marché, avec d’énormes investissements dans le développement et la commercialisation de produits. Il n’a pas fallu longtemps aux marques indiennes pour prendre rapidement du retard.

Il y a eu bien sûr des tentatives de compétition, mais le manque d’innovation, les ressources insuffisantes et la complaisance générale les ont empêchés de rattraper leur retard. Les marques de smartphones indiennes n’ont pas pu prédire la soudaine montée de la 4G dans le pays. Ils ont également mal évalué les tendances du marché en se concentrant sur le segment des moins de 10 000 roupies, tandis que le point idéal s’est avéré être la plage de 10 000 à 20 000 roupies où les OEM chinois ont prospéré. Enfin, les prix agressifs ont laissé de nombreuses marques dans l’incapacité de rivaliser avec leurs homologues chinois, même Samsung, qui a mis des années à gagner du terrain dans les segments abordables en Inde.

Alors que le nombre de parts de marché de ces sociétés peut désormais être négligeable, Micromax et Lava continuent de se concentrer sur le segment des moins de 5 000 roupies, avec leurs appareils ultra-abordables disponibles auprès de divers détaillants hors ligne. Micromax, Lava et Karbonn prospèrent également sur le marché des téléphones portables, mais c’est un secteur en déclin, compte tenu de la portée et de l’accessibilité croissantes de la 4G. Micromax a également connu un certain succès dans l’électronique grand public, en particulier en ce qui concerne les téléviseurs intelligents abordables.

Un retour n’est pas totalement hors de question mais semble de plus en plus improbable. À moins que quelque chose de dramatique et d’inattendu ne se produise, comme l’émergence d’un nouvel acteur, nous sommes peut-être au bout de la ligne pour les marques indiennes dans l’industrie des smartphones.

Quelles sont les meilleures marques de smartphones en Inde?

1. Xiaomi

Xiaomi est entré sur le marché indien pour la première fois en 2014 avec le Mi 3, mais le mérite de son ascension fulgurante doit être accordé à l’ultra-populaire Redmi Note. La série Redmi Note a complètement détruit la concurrence sur le dos d’une stratégie de prix agressive et il a fallu des années pour que d’autres sociétés trouvent une réponse.

Même face à une concurrence croissante, Xiaomi reste une force dominante sur le marché et la première marque de smartphones en Inde. Bien sûr, les choses ne sont plus aussi claires. Xiaomi a quitté Redmi en tant que sous-marque en 2019 et a fait de même avec Poco plus tôt cette année. Avec Xiaomi donnant à ses offres abordables leur propre identité, Xiaomi tente probablement de se renommer en tant que fabricant de téléphones haut de gamme alors qu’il cherche à lancer ses produits phares en Inde plus tard cette année.

Meilleurs téléphones Xiaomi:

Redmi Note 8 Pro – La série Redmi Note s’améliore à chaque itération et cela reste le cas avec le Note 8 Pro. Avec un nouveau langage de conception et une construction tout en verre, une configuration améliorée de quatre caméras à l’arrière, une batterie plus grande et un processeur plus puissant, il n’est pas surprenant que ce soit l’un des meilleurs téléphones que vous puissiez obtenir avec un budget limité. Le Redmi Note 8 Pro commence à seulement 13999 roupies (~ 190 $) .Poco X2 – Poco peut être sa propre marque, mais on ne peut nier que le X2 est identique au Redmi K30 qui a été lancé en Chine. Cela ne change rien au fait que le Poco X2 est un excellent smartphone de milieu de gamme avec un beau design, un affichage à 120 Hz, deux caméras frontales et bien plus encore. Offrant tout pour votre argent, le Poco X2 peut être le vôtre pour 15999 roupies (~ 215 $).

2. Samsung

Samsung était, jusqu’à tout récemment, le roi de la colline sur le marché indien. Il proposait certains des meilleurs smartphones haut de gamme et pendant un certain temps, les smartphones Samsung étaient les seules bonnes options en ce qui concerne les appareils économiques. Alors que le premier continue d’être vrai, le segment abordable est l’endroit où Samsung a été pris au dépourvu.

Les OEM chinois ont non seulement causé des problèmes aux marques de smartphones indiennes, mais aussi aux piliers de l’industrie comme Samsung. Ce n’est qu’en 2019 que Samsung a réussi à retrouver sa place dans ce secteur avec les excellents smartphones de la série A et de la série M. Sur le marché phare, les appareils Galaxy S et Galaxy Note restent parmi les meilleurs smartphones, bien que chers, que vous puissiez acheter.

Meilleurs téléphones Samsung:

Samsung Galaxy S20 Ultra – Le Galaxy S20 Ultra gagne définitivement son surnom. Ce téléphone est probablement exagéré pour beaucoup, mais il offre toutes les fonctionnalités possibles que n’importe qui voudrait d’un smartphone. D’excellentes performances, un superbe écran et des caméras fantastiques continuent d’être les pierres angulaires des produits phares de Samsung. Bien sûr, avec un prix de départ de 92 999 roupies (~ 1255 $), ce téléphone n’est pas pour tout le monde. Avec un compromis minimal, vous pouvez économiser une bonne partie d’argent avec le Galaxy S20 Plus et le Galaxy S20.Samsung Galaxy A51 – Le Galaxy A50 était l’un des meilleurs milieu de gamme de Samsung en 2019, et sa suite espère continuer ce succès. L’A51 propose de nombreuses améliorations subtiles à tous les niveaux, mais le plus gros saut vient avec les caméras. Vous obtenez maintenant une configuration quad-caméra à l’arrière, avec un tireur 48MP, tandis que la caméra selfie obtient également une mise à niveau. Le Galaxy A51 est au prix de 23 999 roupies (~ 325 $).

3. Realme

Realme a été lancé en Inde en 2018, et la société n’a cessé de faire des vagues depuis. Realme a initialement suivi le modèle Xiaomi jusqu’au T, inondant le marché de smartphones à prix agressifs et économiques qui n’ont pas manqué d’impressionner. Ce fut un jeu intéressant de chat et de souris entre les deux au cours des deux dernières années, et ça ne fera que s’améliorer à partir d’ici.

Il n’a pas fallu longtemps à Realme pour commencer à faire ses propres mouvements et est rapidement devenu l’entreprise qui a établi la tendance au lieu de la suivre. Realme a également fait son entrée dans le segment phare abordable l’année dernière et continue de perturber le marché dans le segment dans lequel il s’installe. Il n’est pas surprenant qu’en si peu de temps, un smartphone Realme, le X2 Pro, ait été couronné meilleur Android d’Android Authority. en 2019.

Meilleurs téléphones Realme:

Realme X50 Pro 5G – C’est le temps d’exécution ultra rapide de Realme qui a fait que le X2 Pro n’est même pas le meilleur appareil que la société a à offrir, avec le X50 Pro 5G à sa place. Avec des spécifications et des fonctionnalités telles que le Snapdragon 865, un écran à 90 Hz, une charge incroyablement rapide, et plus encore, il est fou que le X50 Pro 5G soit presque la moitié du prix d’un Galaxy S20 de même type, à partir de 37999 roupies (~ 515 $). 6 Pro – Il n’y a eu que six mois entre les itérations, mais le Realme 6 Pro est une mise à niveau décente par rapport à son prédécesseur. Un processeur plus rapide, plus de RAM et une batterie plus grande sont excellents, mais la mise à niveau clé est ici avec les caméras. Vous avez maintenant deux caméras à l’avant et le tireur principal de la configuration à quatre caméras à l’arrière est une unité 64MP. Le Realme 6 Pro peut être à vous pour 16 999 roupies (~ 230 $).

4. OnePlus

OnePlus a fait pour le marché des smartphones premium en Inde ce que Xiaomi a fait pour le segment abordable. De son premier «tueur phare» en 2014 au dernier et au meilleur en 2020, OnePlus a continué de perturber la catégorie haut de gamme en offrant une alternative relativement moins chère aux appareils concurrents.

OnePlus a également pleinement utilisé des campagnes de marketing fantastiques pour maintenir la dynamique du battage médiatique, depuis son tout premier smartphone jusqu’à chaque version depuis. Il est difficile de fidéliser la marque sur un marché aussi saturé que l’Inde, mais OnePlus a réussi à développer un éventail de fans inégalé dans ce segment de prix.

Meilleurs téléphones OnePlus:

OnePlus 7T Pro – Le OnePlus 7T Pro est une mise à jour itérative par rapport à son homonyme non-T, mais si vous choisissez entre les deux, le premier est évidemment le meilleur choix. Le 7T Pro a beaucoup à offrir, mais sa caractéristique la plus impressionnante est la magnifique façade tout écran sans encoches ni perforations à voir. C’est peut-être le smartphone OnePlus le plus cher à ce jour, mais il est toujours moins cher que la plupart des concurrents avec un prix de 53999 roupies (~ 725 $) .OnePlus 7T – Le OnePlus 7T a pris beaucoup de monde par surprise et a été appelé le meilleur téléphone OnePlus fabriqué par la société depuis un certain temps. Il apporte toutes les meilleures fonctionnalités de l’édition Pro à un package plus abordable, tant que vous êtes d’accord avec un écran cranté. La différence de prix entre celle-ci et l’édition Pro est également assez importante, avec le OnePlus 7T qui vous coûte 34 999 roupies (~ 470 $).

Encore plus d’options!

Comme vous pouvez le voir, il n’y a vraiment pas de marques de smartphones indiennes. Il y a cependant un tas de fabricants de téléphones fantastiques dans le pays, donc les consommateurs n’ont pas le choix. Vous travaillez avec un budget? N’oubliez pas de consulter nos guides spécifiques au budget ci-dessous.