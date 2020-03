Les meilleures montres intelligentes hybrides que vous pouvez acheter en 2020

Les montres intelligentes sont d’excellents outils pour rester au courant de vos notifications, suivre votre activité, etc. Cependant, rien ne vaut le look classique d’une montre analogique attachée à votre poignet. Les montres analogiques sont simples, élégantes et beaucoup plus belles que la plupart des montres connectées lorsque vous vous habillez. Si vous voulez un portable qui ressemble à une montre analogique mais qui peut également suivre votre activité et vous envoyer des notifications, ne cherchez pas plus loin – nous avons rassemblé certaines des meilleures montres intelligentes hybrides sur le marché.

Meilleures montres intelligentes hybrides:

Fossil Hybrid HR

La Fossil Hybrid HR est la meilleure montre connectée hybride que vous puissiez acheter. Il a un affichage à encre électronique, tout comme votre ancienne montre intelligente Pebble. Cela lui permet de durer plus de deux semaines avec une seule charge.

Je ne recommanderais pas d’acheter l’Hybrid HR pour ses fonctionnalités de mise en forme – j’ai trouvé le capteur de fréquence cardiaque erratique et il n’y a pas d’options GPS ici (GPS embarqué ou connecté). Le suivi du sommeil n’est pas génial non plus. Cependant, je pense que le Fossil Hybrid HR est l’une des montres intelligentes les plus belles que vous puissiez acheter. Cet écran à encre électronique est vraiment merveilleux à utiliser, et le fait qu’il ait un écran qui ne se démarque pas trop le rend encore plus utile.

Garmin Vivomove 2019

Nous n’avons pas encore examiné le Garmin Vivomove 3, mais s’il ressemble à celui du Vivomove HR, ce sera l’une des meilleures montres intelligentes hybrides du marché. La ligne Vivomove 3 dispose d’un écran caché qui ne s’active que lorsque vous en avez besoin. Il existe des modèles plus chers dans la gamme actualisée du Garmin Vivomove 2019, mais les Vivomove 3 et 3S moins chers n’ont qu’un seul écran.

Ils sont tous livrés avec de nombreuses fonctionnalités avancées par rapport au Vivomove d’origine. Ils ont tous des capteurs d’oxymètre de pouls, la fonction de batterie corporelle de Garmin, Garmin Pay, un GPS connecté, une batterie de cinq jours en mode smartwatch et jusqu’à une semaine supplémentaire d’autonomie en mode heure.

Il y a un total de 16 nouveaux styles de montres Vivomove 2019. Le Vivomove Luxe 42 mm est le modèle le plus luxueux, arborant une lentille en verre saphir bombé sur le devant. Le Vivomove Style dispose d’une lunette et d’un boîtier en aluminium avec une lentille en verre Gorilla et est livré avec des bracelets en silicone ou en nylon tissé. Le Vivomove 3S (39 mm) et le Vivomove 3 (44 mm) sont tous deux livrés avec des sangles en silicone, des boîtiers en acier inoxydable, ainsi qu’un seul écran AMOLED et vendus au détail pour 249 $.

Skagen Connected

Skagen a un certain nombre de grandes montres intelligentes hybrides sous la marque Skagen Connected. Le favori éprouvé d’Android Authority est le Skagen Jorn, mais les coloris Holst lancés au CES 2019 sont également difficiles à laisser passer. Pour les femmes à la recherche d’une grande smartwatch hybride, la Skagen Mini Hald est une excellente option.

Peu importe le modèle que vous choisissez, vous obtiendrez trois boutons physiques sur le côté qui peuvent être programmés pour contrôler la musique / le volume de votre téléphone, agir comme un déclencheur de l’appareil photo, afficher la date ou un fuseau horaire secondaire, ou afficher votre étape quotidienne compter.

En outre, les montres fournissent des alertes de vibration pour le texte, les appels et les e-mails, et elles garderont une trace de votre sommeil si vous choisissez de le porter la nuit. Ils fonctionnent même sur une pile bouton CR2412 standard, vous n’aurez donc pas besoin de les recharger.

Withings Steel HR Sport

Withings

La Withings Steel HR Sport est la montre intelligente hybride la plus robuste de Withings. À notre avis, ce n’est pas le plus joli (voir ci-dessous), mais c’est de loin le plus puissant.

Comme le Steel HR avant lui, le Steel HR Sport a un petit affichage numérique qui vous montre vos statistiques d’activité quotidiennes, votre fréquence cardiaque et les notifications de votre smartphone. Il résiste également à l’eau jusqu’à 50 mètres, enregistre votre VO2 Max et dure 25 jours avec une seule charge.

Fossil Carlie et Fossil Neutra

Fossil possède l’une des plus grandes sélections de montres intelligentes hybrides, et nos favoris sont les Fossil Carlie et Fossil Neutra.

Annoncées au CES 2019, les deux montres intelligentes hybrides suivent votre forme physique, vous donnent des notifications sur votre smartphone et disposent de trois boutons personnalisables sur le côté droit du boîtier.

Le Fossil Carlie plaira aux personnes aux poignets plus petits. Le boîtier en acier inoxydable ne mesure que 37 mm de large et prend en charge des sangles interchangeables de 16 mm. C’est aussi l’une des plus belles montres hybrides que nous ayons jamais vues.

Le Fossil Neutra est un peu plus grand avec une largeur de 37 mm, mais il prend également en charge des sangles interchangeables de 16 mm. Il offre toutes les mêmes fonctionnalités que le modèle Carlie, juste dans un facteur de forme différent.

ECG Withings Move et Withings Move

Withings l’a fait sortir du parc avec ses dernières montres connectées hybrides, les Withings Move et Move ECG. Les deux montres connectées hybrides sont moins chères, mais elles ne devraient pas être négligées si vous avez simplement besoin de suivre vos mesures d’activité de base.

Aucun des deux appareils n’a de capteur de fréquence cardiaque, bien qu’ils offrent tous deux une fonctionnalité GPS connectée. Ils garderont également une trace de vos pas, des calories brûlées, du sommeil, de la distance parcourue et de l’élévation. Bien sûr, l’ECG Withings Move a également un électrocardiogramme à bord afin que vous puissiez garder une trace de votre santé cardiaque.

Le seul inconvénient est qu’aucun des appareils ne prend en charge les notifications des smartphones. Ce ne sont essentiellement que des trackers de fitness déguisés en montres analogiques.

Le Withings Move standard peut en fait être personnalisé sur Withings.com, vous permettant de choisir votre propre cadran, cadran de montre, bracelet et couleur du boîtier. Malheureusement, l’ECG Move ne peut pas être personnalisé.

Que pensez-vous de notre meilleure liste de montres hybrides? Y en a-t-il d’autres que nous devrions inclure? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

