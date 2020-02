Les meilleures montres intelligentes, trackers de fitness et wearables pour Android (début 2020)

Tout le monde n’a pas besoin ou ne veut pas d’écran sur son poignet, mais pour ceux d’entre nous qui aiment suivre les entraînements et répondre aux notifications sans avoir à chercher un téléphone, les montres intelligentes et les trackers de fitness peuvent être des outils fantastiques. Ils peuvent nous donner un meilleur aperçu de notre santé, ou tout simplement nous donner un accès plus facile aux outils et aux commandes sans sortir un téléphone.

Nous avons rassemblé une petite liste de nos appareils portables préférés, du Fitbit Inspire axé sur la forme physique à la nouvelle montre intelligente Tizen de Samsung. Ces appareils ne sont pas dans un ordre spécifique.

Samsung Galaxy Watch Active2

La Galaxy Watch Active d’origine était déjà excellente lors de sa sortie début 2019, mais Samsung a déjà un remplacement qui ajoute des améliorations mineures dans presque tous les domaines.

La montre Active2 est disponible en deux tailles (40 et 44 mm) et trois couleurs (argent, noir et or), plus une version en acier inoxydable plus chère avec LTE intégré. Le modèle régulier de 40 mm coûte 280 $, la version 44 mm est de 300 $, le LTE 40 mm est de 430 $ et le LTE 44 mm est de 450 $. Pas tout à fait l’affaire qu’était la montre originale à 199 $, mais il y a des mises à niveau pour justifier la hausse des prix, comme une nouvelle lunette tactile et une expérience logicielle mise à jour.

La montre Active2 peut suivre vos entraînements, gérer les notifications et utiliser un ensemble limité d’applications. Bien que le suivi de la santé sur la montre active ne soit pas aussi bon que le suivi à partir de vêtements de fitness dédiés (comme le Fitbit Inspire), il est toujours assez bon pour un usage occasionnel.

Notre critique se lit comme suit: “La Galaxy Watch Active2 est sans aucun doute la meilleure montre intelligente que vous pouvez utiliser avec un téléphone Android. Elle est plus rapide et moins buggée que même les montres Fossil de cinquième génération, avec une meilleure autonomie que celle que vous trouverez sur n’importe quel Wear OS dispositif. [..] Je ne suis pas un fan de Samsung augmentant le prix de 80 $ à 100 $ par rapport au modèle d’origine, mais maintenant que la première montre active est déjà en rupture de stock chez la plupart des détaillants, il n’y a pas grand-chose à comparer les deux. “

Fitbit Inspire / Inspire HR

Si vous êtes à la recherche d’un tracker de fitness sans la complexité supplémentaire (et la durée de vie de la batterie réduite) d’une montre intelligente, le Fitbit Inspire est probablement la meilleure option. Il a toujours un écran tactile, des cadrans d’horloge personnalisables et la possibilité d’afficher des notifications – mais avec le suivi d’activité / sommeil / exercice toute la journée et une conception compacte avec laquelle les montres intelligentes ont généralement du mal. La durée de vie de la batterie est estimée à cinq jours, mais cela varie considérablement; une utilisation intensive peut le ramener à deux jours.

Il existe également un modèle amélioré, l’Inspire HR, qui ajoute un suivi de la fréquence cardiaque 24h / 24 et 7j / 7, plus de 15 modes d’exercice, des séances de respiration guidée, etc. Le modèle de base peut être acheté pour seulement 60 $, et l’Inspire HR est de 100 $.

Fossil Gen 5

Si vous préférez le système d’exploitation de smartwatch de Google, la gamme de smartwatches de cinquième génération de Fossil est aussi bonne que possible. Tous les modèles offrent une résistance à l’eau de 5 ATM, la prise en charge de Google Pay, un GPS dédié, 1 Go de RAM, 8 Go de stockage interne, un écran AMOLED de 1,28 pouce et un haut-parleur.

Bien que le Fossil Gen 5 offre un suivi de la santé, il n’est pas aussi bon que les capacités de la Galaxy Watch Active2 ou les fonctionnalités que vous obtiendriez d’un tracker de fitness dédié. Wear OS propose plus d’applications que toute autre plate-forme de smartwatch, y compris Google Assistant.

Notre avis se lit comme suit: “La Fossil Gen 5 est la meilleure montre connectée Wear OS actuellement disponible, à moins que la connectivité LTE ne soit une exigence pour vous. Elle ne souffre pas de décalage et de bugs majeurs, comme beaucoup d’autres montres, bien qu’il y ait encore occasionnellement” Désolé , Je ne l’ai pas compris “de Google Assistant. La durée de vie de la batterie est suffisante pour au moins une lourde journée d’utilisation, et si vous devez vous éloigner d’un chargeur pendant quelques jours, la batterie étendue ou à durée limitée les modes peuvent pousser la montre un peu plus loin. “

Garmin Vivoactive 4

Les smartwatches de Garmin sont plus un bon tracker de fitness qu’une bonne smartwatch, mais la Vivoactive est la meilleure tentative de la société à ce jour. Il est disponible en deux tailles, 40 mm et 45 mm, avec 7 et 8 jours d’autonomie en mode smartwatch, respectivement.

Le Vivoactive 4 comprend le suivi GPS, la surveillance de la santé, des animations pour les entraînements (afin que vous puissiez dire exactement ce que vous devriez faire), des cadrans de montre personnalisables et l’assistant “ Garmin Coach ” pour vous aider à vous entraîner. Vous pouvez également télécharger des chansons à partir de Spotify, Deezer ou Amazon Music à jouer pendant que vous vous entraînez.

Bien que nous n’ayons pas examiné le Vivoactive 4 nous-mêmes, la montre a reçu de nombreux éloges de la part d’autres points de vente. Wareable l’a appelé «une smartwatch sportive de premier ordre où la forme physique vient en premier», tandis que PCMag a déclaré que c’est «un accessoire portable attrayant et durable qui frappe le juste milieu entre le tracker de fitness et la fonctionnalité smartwatch».

Xiaomi Mi Band 4

Si vous recherchez un tracker de fitness à bon marché, il ne vaut pas mieux que le Xiaomi Mi Band 4. Le portable 30-40 $ (le prix varie selon la région) offre un écran AMOLED, un suivi de la santé, des notifications, des alarmes, minuteries commandes de musique, etc. Il dure également environ 10 jours avec une seule charge.

Dans notre revue, Rita a écrit: “Le Mi Band 4 est une évidence en termes de rapport qualité / prix.” Cependant, elle a noté que le suivi de la natation et l’application compagnon manquaient tous les deux par rapport aux options de Fitbit, Garmin et autres.

Le Mi Band 4 n’est officiellement disponible qu’en Chine, en Inde et dans certaines parties de l’Europe. Cependant, ceux d’entre vous aux États-Unis peuvent l’acheter importé via Amazon, eBay et d’autres magasins en ligne.

Mentions honorables

TicWatch E2 / S2

Si vous ne pouvez pas dépenser plus de 200 $ pour un sport fossile et que vous voulez vraiment une montre Wear OS, les TichWatch E2 et S2 sont des alternatives décentes. L’E2 est au prix de 159 $ et comprend une résistance à l’eau de 5 ATM et un GPS intégré. Le modèle S2 amélioré a une conception plus durable, mais coûte également 179 $. Aucune des deux montres ne possède le dernier processeur Snapdragon Wear 3100 ou NFC pour Google Pay.

Huawei Honor Band 5

Un autre produit de la catégorie I-just-need-a-cheap-thing-to-track-my-health est le Honor Band 5. Nous n’avons pas encore eu l’occasion de l’examiner nous-mêmes, mais c’est déjà une option populaire pour son étiquette de prix ~ 25 $, son écran AMOLED et son suivi fiable. Tout comme le Xiaomi Mi Band, il n’est disponible qu’aux États-Unis auprès de vendeurs tiers.

Apple Watch

Aucune liste des meilleurs appareils portables ne serait complète sans mentionner l’Apple Watch, mais étant donné qu’elle ne fonctionne pas avec les téléphones Android, ce n’est probablement pas un bon choix pour la plupart des lecteurs d’un site appelé Android Police. Pourtant, si vous utilisez un iPhone comme appareil principal, c’est la meilleure montre intelligente disponible.