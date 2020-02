Les meilleures montres Polar sur lesquelles vous pouvez mettre la main

Que vous soyez un athlète professionnel s’entraînant pour un triathlon ou que vous souhaitiez simplement suivre ses courses ou ses randonnées, il existe une montre Polar pour vous. La gamme de la société comprend la série Vantage destinée aux utilisateurs exigeants, la série M qui convient aux athlètes occasionnels et la montre Ignite qui se situe quelque part entre les deux. Nous les avons tous regroupés dans ce post, afin que vous puissiez décider par vous-même lequel vous convient le mieux.

Meilleures montres Polar:

Note de l’éditeur: Nous mettrons régulièrement à jour cette liste des meilleures montres Polar à mesure que de nouvelles seront lancées.

1. Polar Vantage V Titan

C’est la meilleure montre Polar que vous puissiez obtenir actuellement. Destiné aux coureurs avertis, il est équipé d’un GPS, d’un écran couleur toujours allumé et d’un capteur de fréquence cardiaque. Il est résistant à l’eau (WR50) et prend en charge plus de 130 profils sportifs. Le boîtier de la montre est en titane pour un look premium et durable.

La batterie du Polar Vantage V Titan peut durer jusqu’à 40 heures.

Ce qui le rend spécial, c’est qu’il vous permet de surveiller votre puissance de course sans avoir besoin d’un podomètre ou d’un wattmètre séparé. La montre est également livrée avec l’outil Recovery Pro de Polar, qui vous aide à voir comment votre corps réagit à l’entraînement et si vous êtes prêt à en faire plus. On dit que la batterie est bonne pour jusqu’à 40 heures d’entraînement continu, avec la fréquence cardiaque et le GPS allumés.

Le Polar Vantage V Titan peut suivre vos calories ainsi que votre sommeil et propose des exercices de respiration guidée pour les moments où vous avez besoin de vous détendre. Bien sûr, il se connecte également à votre téléphone et vous montre diverses notifications.

2. Polar Vantage V

En termes de spécifications et de fonctionnalités, cette montre Polar est exactement la même que la Vantage V Titan ci-dessus. Cela signifie qu’il dispose d’un GPS intégré, il est résistant à l’eau (WR50) et qu’il est livré avec l’outil Recovery Pro de Polar. Il arbore également un capteur de fréquence cardiaque et vous permet de surveiller votre puissance de course, entre autres.

La seule différence majeure entre les deux montres est le matériau utilisé pour le boîtier. Alors que le Vantage V Titan est en titane, le Vantage V régulier est fabriqué en acier inoxydable, ce qui le rend légèrement plus lourd (66g contre 59g). Le design global des deux montres est à peu près le même, cependant.

Le Vantage V est un peu moins cher que le modèle Titan, donc si vous ne vous souciez pas du matériau du boîtier, c’est la meilleure option pour vous.

3. Polar Vantage M

Il s’agit de la montre la moins puissante de la série Polar Vantage, mais elle est toujours très bonne. Par rapport aux deux autres modèles, vous perdez la possibilité de vérifier votre puissance de course. L’appareil n’est pas non plus fourni avec l’outil Polar Recovery Pro et possède une batterie plus petite qui vous offre 30 heures d’utilisation continue au lieu de 40. Ce sont les principales différences, bien qu’il y en ait quelques autres petites également.

Pour le coureur moyen, cette montre Polar offre tout ce dont vous avez besoin et plus encore. Vous obtenez un GPS intégré, un moniteur de fréquence cardiaque, une résistance à l’eau (WR30) et un écran couleur toujours allumé. Il est beaucoup plus abordable que les deux autres modèles de la série, coûtant environ la moitié du Vantage V Titan.

4. Polar Ignite

Si la série Vantage est trop chère pour vous ou si vous n’avez tout simplement pas besoin de toutes les fonctionnalités sophistiquées qu’elle offre, l’Ignite peut être la montre Polar que vous recherchez. Il établit un excellent équilibre entre les fonctionnalités et le prix.

Le Polar Ignite a un design simple et élégant. C’est la montre la plus fine et la plus légère que la société ait fabriquée à ce jour, avec seulement 35 g. Vous obtenez un GPS intégré, un capteur de fréquence cardiaque, une résistance à l’eau (WR30) et la possibilité de suivre les données dans plus de 100 activités. La batterie n’est pas aussi bonne que celles des modèles Polar les plus chers, mais elle reste décente avec un maximum de 17 heures.

La montre propose des exercices de respiration guidée et présente un seul bouton, donc son utilisation est un jeu d’enfant. Il suit également votre sommeil et peut se connecter à votre téléphone, vous ne manquerez donc jamais de notification.

5. Polar M430

Le Polar M430 est abordable et offre toutes les fonctionnalités de base dont un coureur a besoin. La montre est dotée d’un GPS intégré, d’un moniteur de fréquence cardiaque et peut se connecter à votre téléphone. Il est résistant à l’eau (WR30), vous pouvez donc le prendre dans la piscine pour nager.

Le M430 fonctionne avec le programme Polar Running et offre jusqu’à huit heures d’autonomie.

Le M430 est compatible avec le programme Polar Running, qui vous guidera dans votre entraînement quotidien et vous aidera à atteindre vos objectifs de performance. Vous pouvez télécharger des programmes d’entraînement quotidiens sur votre M430, accéder à des vidéos de musculation et d’entraînement de base, et même surveiller votre progression en cours d’exécution via la fonction Running Index.

La batterie devrait être bonne jusqu’à huit heures d’utilisation, ce qui n’est pas mauvais, mais ce n’est certainement pas aussi bon que les autres montres Polar mentionnées jusqu’à présent. Gardez également à l’esprit que la montre n’a pas d’écran couleur.

6. Polar M200

La dernière montre Polar de cette liste est également la moins chère, ce qui signifie qu’elle offre le moins en termes de spécifications et de fonctionnalités. Malgré son prix abordable, il dispose toujours d’un GPS intégré et d’un capteur de fréquence cardiaque. Il est également résistant à l’eau, vous pouvez donc le prendre pour nager.

Il n’y a pas d’affichage couleur ici, et la qualité de fabrication n’est pas aussi bonne que celle des montres Polar plus chères – mais ce n’est pas terrible. Quoi qu’il en soit, vous obtenez toujours beaucoup pour votre argent.

Le M200 est livré avec le Polar Running Index, qui vous montrera comment vos performances de course s’améliorent au fil du temps. Dans l’application Polar Flow, vous obtiendrez un score Running Index calculé automatiquement après chaque course, en fonction de votre fréquence cardiaque et de vos données de vitesse.

Voilà, ce sont les meilleures montres Polar que vous pouvez obtenir en ce moment. Nous mettrons à jour ce message avec de nouveaux modèles une fois qu’ils seront sur le marché.

