Les meilleures nouvelles émissions télévisées à regarder à Noël – .

Je m'appelle Chris et j'ai un énorme problème de streaming. Il y a juste trop de bonnes choses à diffuser en ce moment et je n'ai pas assez de temps pour tout regarder, sans parler de quelques-unes des nouvelles séries télévisées qui ont été publiées récemment. Bien sûr, mon travail de jour est une excuse parfaite pour rester au sommet de tout ce qui sort, mais le lancement d'Apple TV + et Disney + cet automne, ainsi que les toutes nouvelles versions qui ont frappé HBO et Netflix, rendent la tâche beaucoup plus difficile à faire. Étant donné que c'est la période des Fêtes, beaucoup d'entre vous ont probablement reçu des appareils de streaming prenant en charge Netflix ou Disney +, tandis que chaque nouvel achat d'appareil Apple s'accompagne d'une année gratuite d'Apple TV +. Si vous vous demandez quoi diffuser, je vais répertorier toutes les émissions de télévision que je regarde actuellement, ou je viens de terminer la diffusion ce Noël.

Ce ne sont que quelques-unes des émissions disponibles pour diffuser sur différents services, et la plupart d'entre elles en sont à leur première saison. Rappelez-vous que j'ai répertorié celles que je regarde dans aucun ordre particulier, car j'ai alterné entre plusieurs émissions ce mois-ci. Il existe de nombreuses autres séries télévisées à diffuser pendant Noël, et cette liste vous donne une idée de ce qui est également disponible sur le marché.

Watchmen

C'était ennuyeux d'attendre un nouvel épisode chaque semaine, mais Watchmen de HBO est terminé et vous pouvez le terminer en quelques séances seulement. C’est une grande histoire, qui nous montre ce que l’avenir des Watchmen d’origine pourrait nous offrir. C'est sombre et complexe, mais tout ce qui est révélé dans les premiers épisodes est payant à mesure que vous vous rapprochez de la finale. Il n'a même pas besoin d'une saison 2 si vous me le demandez, mais je m'inscrireais certainement pour en voir une.

The Morning Show

J'ai dit depuis que j'avais vu les lieux du Morning Show que j'allais le regarder quoi qu'il arrive, et j'ai suivi l'histoire tous les vendredis depuis le lancement d'Apple TV + début novembre. Je vous préviens que vous devrez parcourir les trois ou quatre premiers épisodes car ils sont assez lents, mais ensuite tout commence à se rejoindre. Et plus vous vous rapprochez de la finale, plus vous voulez voir ce qui se passe ensuite – et, oui, vous pourriez parfois vous retrouver à chercher le mauvais type de personnage, c'est à quel point c'est bon. La finale est maintenant sortie et si vous venez de recevoir un nouvel iPhone, iPad ou Mac, alors vous devriez vérifier The Morning Show quand vous en aurez l'occasion.

Ses matériaux sombres

Également un concert de HBO, His Dark Materials me donne envie de me connecter chaque semaine pour suivre Lyra et ses amis jusqu'au pôle Nord et découvrir comment ces mondes sont connectés. La saison 1 vient de se terminer, mais je n'ai pas encore vu la finale parce que je n'ai tout simplement pas le temps de tout diffuser.

Un chant de noel

Sorti sur BBC et FX le 19 décembre, la nouvelle histoire de A Christmas Carol est bien meilleure que ce à quoi je m'attendais. C'est une mini-série en trois parties que vous devriez regarder en une seule séance comme si c'était un film normal. Attention, cependant, car il est beaucoup plus sombre que la plupart des adaptations précédentes de Charles Dickens, donc vous voudrez peut-être éloigner les enfants de celle-ci. Les performances exceptionnelles de Guy Pearce et Andy Serkis sont deux autres raisons pour lesquelles vous devriez le vérifier.

Le Mandalorien

Avec la sortie de Star Wars: The Rise of Skywalker, j'ai dû attendre quelques jours pour regarder le dernier épisode de Mandalorian car il n'y avait tout simplement pas assez de temps pour tout regarder. L'épisode 7, sorti mercredi, est beaucoup plus excitant que les deux derniers qui l'ont précédé, car nous avançons enfin avec l'histoire. Le plus grand mystère de la série reste à expliquer. Et oui, c'est Baby Yoda, un personnage que vous connaissez probablement même si vous n'êtes pas abonné à Disney +. Avec juste le chapitre huit à gauche, c'est peut-être la première émission Disney + à diffuser si vous venez de recevoir votre identifiant ce Noël

Le sorceleur

Netflix est le meilleur endroit pour regarder de nouvelles émissions de télévision, car le géant du streaming publie des saisons entières en même temps. J'attendais que The Witcher tombe toute l'année, sachant que je regarderais toute la saison dès sa sortie. Cela s'est produit le vendredi décembre, lorsque je n'ai réussi qu'à terminer le premier épisode. Les sept autres n'attendent que moi pour reprendre là où je me suis arrêté. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de contenu à diffuser en ce moment.

Perdu dans l'espace

La veille de Noël, la deuxième saison de Lost in Space de Netflix est également une émission que j'attendais. Je n'ai pas eu le temps d'aller au-delà de la bande-annonce qui s'exécute automatiquement sur Netflix, mais vous devez savoir qu'elle est là, vous attend.

Maison pour Noël

Si vous cherchez à diffuser du contenu sur le thème de Noël cette semaine, je vous dirigerai également vers Home for Christmas, une histoire de Netflix en Norvège suite à la quête d'une jeune femme pour ramener à la maison un petit ami maquillé pour Noël. Cela fait six épisodes, et c'est très intrigant jusqu'à présent. Je suis toujours sur le premier épisode, et c'est l'un des spectacles qui m'a empêché de mes autres devoirs.

Joyeux heureux quoi que

J'ai regardé tout le Joyeux Joyeux Quoi qu'il en soit, et les huit épisodes survolent, surtout si vous faites autre chose pendant que la sitcom joue en arrière-plan. Vous savez, comme discuter avec des amis, emballer des cadeaux ou simplement traîner dans la maison avec le téléviseur en arrière-plan. Mais je vous préviens que ce n'est pas la grande sitcom de Noël que vous recherchez. Je m'attendais à plus de comédie, mais c'est toujours agréable dans l'ensemble.

Silicon Valley

L'intégralité de la saison 6 de Silicon Valley est disponible sur HBO, et je suis à un épisode d'apprendre comment tout cela se termine. C’est une super émission qui va me manquer, et c’est peut-être pour ça que j’ai trouvé plein d’excuses pour ne pas diffuser le dernier épisode – il suffit de voir la liste ci-dessus

Source de l'image: The Witcher | Netflix

.