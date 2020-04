Les meilleures offres Chromebook bon marché en 2020

Il est facile de trouver un bon Chromebook avec un budget limité. Après tout, l’idée derrière les appareils Chrome OS est qu’ils constituent une alternative moins chère aux ordinateurs portables Windows. Cependant, certains Chromebooks ont atteint des prix encore plus bas en raison de ventes récentes ou de remises. Nous avons rassemblé certaines des meilleures offres Chromebook sur Internet, vous n’aurez donc pas à chercher trop fort pour un Chromebook solide à un bon prix. Plongeons-nous.

Meilleures offres Chromebook:

Google Pixel SlateDell Chromebook 3100Samsung 11,6 pouces ChromebookAsus Chromebook C425Asus Chromebook C423NAAcer 715 ChromebookHP Chromebook x360

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste des meilleures offres Chromebook à mesure que d’autres seront lancées.

1. Google Pixel Slate

La Google Pixel Slate est toujours un choix solide pour les personnes qui souhaitent un appareil Chrome OS puissant. La tablette de 1,6 livre a un écran de 12,3 pouces 3000 x 2000, avec un processeur Intel Core m3, 8 Go de RAM et 64 Go de stockage. La batterie devrait vous durer jusqu’à 10 heures sur une seule charge. Vous pouvez obtenir cette offre Chromebook sur Amazon maintenant pour seulement 458,95 $, ce qui est une bonne remise sur son prix normal de 799 $. Il est également préférable d’opter pour la Pixel Slate plutôt que d’opter pour le plus récent Pixelbook Go, qui coûte environ 650 $ et a des spécifications très similaires.

N’oubliez pas que les accessoires de clavier et de stylet pour la Pixel Slate ne sont pas inclus.

2. Chromebook Dell 3100

Un excellent point de départ dans le monde des Chromebooks est le Chromebook Dell 3100. C’est déjà un modèle de budget très abordable, et vous pouvez économiser 65 $ supplémentaires dès maintenant. Le 3100 contient un processeur Intel Celeron N4020 double cœur avec 4 Go de mémoire et un disque dur de 16 Go. En termes de spécifications, il ne fera pas sauter la concurrence hors de l’eau, mais c’est un excellent premier ordinateur portable pour les enfants. Il est également conçu pour être à l’épreuve des enfants et gérer les chutes sur l’acier jusqu’à 30 pouces. Le 3100 a une autonomie de batterie allant jusqu’à 14 heures et il peut gérer des déversements de clavier allant jusqu’à 12 onces.

Vous pouvez en savoir plus et commander directement auprès de Dell.

3. Chromebook Samsung de 11,6 pouces

Samsung propose plusieurs Chromebooks différents, et l’offre de 11,6 pouces est un excellent point de départ si vous avez un peu plus de budget que le Dell 3100. Il dispose de 4 Go de mémoire et de 16 Go de stockage, mais il échange le Intel Celeron N4020 pour un Celeron N3060. Le Chromebook Samsung est également un peu plus élégant, car il n’a pas été conçu pour les étudiants. Il offre jusqu’à 11 heures de batterie, vous pouvez donc travailler toute la journée sans chercher votre chargeur. Samsung a également introduit le Chromebook Galaxy, donc si vous avez besoin d’un S Pen ou si vous avez un budget plus important, vous pouvez également le vérifier.

4. Chromebook C425 d’Asus

Asus est la seule entreprise à proposer plusieurs offres sur cette liste, mais c’est pour une bonne raison. Asus crée des Chromebooks qui ne ressemblent pas nécessairement à des Chromebooks. Le C425, par exemple, est un Chromebook métallique mince de 14 pouces avec un écran NanoEdge à quatre voies qui élimine presque les lunettes. Il passe également des processeurs Intel Celeron à un Intel M3 et à 128 Go de stockage relativement massifs. Le C425 n’est pas un deux-en-un, mais il comporte une charnière à 180 degrés, vous pouvez donc le disposer comme une tablette si vous présentez un projet. Il coûte 449 $, mais vous pouvez économiser 100 $ dès maintenant chez Walmart.

5. Chromebook C423NA d’Asus

Lancé à l’origine avec un prix de 499,99 $, le Chromebook C423NA d’Asus coûte beaucoup à seulement 198 $. Cela pourrait être le prix le plus bas pour lequel il a été proposé sur Amazon. Vous obtenez un package assez moyen ici, y compris un processeur Intel Celeron, 4 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne. L’écran de 14 pouces a une résolution Full HD, mais il n’a pas de fonctionnalité tactile. La durée de vie de la batterie est également assez moyenne à 10 heures sur une seule charge.

6. Chromebook Acer 715

Faisant un autre bond en puissance de traitement, le Chromebook Acer 715 intègre un processeur Intel Core i3 de huitième génération. Il augmente également la taille et la qualité de l’écran à un écran tactile Full HD de 15,6 pouces et offre 128 Go de stockage. L’Acer 715 possède également une construction tout en aluminium, 12 heures d’autonomie et le premier clavier Chromebook avec un clavier numérique dédié. Il brouille la frontière entre Chromebook et ordinateur portable Windows, et vous pouvez économiser 180 $ dès maintenant chez Walmart et obtenir le vôtre pour 369,99 $.

7. Chromebook HP x360

L’accord final sur la liste est une véritable option deux-en-un de HP. Le Chromebook x360 est conçu pour prendre en charge tout ce que vous pouvez lui lancer. Il est doté d’une garniture en caoutchouc absorbant les chocs, d’un clavier résistant aux éclaboussures et d’un écran Corning Gorilla Glass 3. Vous pouvez même augmenter la mémoire intégrée jusqu’à 8 Go avec jusqu’à 64 Go de stockage, ce qui devrait être suffisant pour les étudiants. Entre les caractéristiques de durabilité et la conception deux-en-un, le Chromebook x360 devrait être plus que capable de vous permettre de continuer toute la journée. Il se vend à 620 $, mais vous pouvez maintenant vous procurer le vôtre directement auprès de HP à partir de 359,60 $.

Voici quelques-unes des meilleures offres Chromebook bon marché actuellement disponibles. Va les chercher! Pour encore plus d’options Chromebook, consultez les liens ci-dessous.

Meilleurs Chromebooks