Les meilleures offres Sprint actuellement disponibles (décembre 2019)

Le plus petit des quatre grands opérateurs aux États-Unis, Sprint espère une fusion réussie avec T-Mobile. Jusqu’à ce que cela se produise, la société propose diverses offres Sprint dans l’espoir d’obtenir de nouveaux abonnés et de réduire l’écart avec Verizon, AT&T et T-Mobile. Voici les meilleurs que vous devriez connaître.

Meilleures offres Sprint:

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste des meilleures offres Sprint régulièrement à mesure que de nouvelles offres sont annoncées.

1. Laissez Sprint couvrir vos frais de changement

Coincé avec un autre transporteur? Sprint rend la transition plus rentable en couvrant vos frais de déménagement grâce à leur programme Clean Slate. Le transporteur remboursera jusqu’à 650 $ par ligne. Seuls les frais de résiliation anticipée et les soldes téléphoniques sont éligibles au remboursement, mais c’est beaucoup d’aide.

Tout ce que vous avez à faire est de passer votre numéro sur le réseau Sprint et d’échanger votre ancien téléphone. Après l’arrivée de la facture finale de votre ancien opérateur, il vous suffit de vous inscrire en ligne dans les 60 jours suivant votre adhésion à Sprint. Après cela, Sprint vous enverra une carte prépayée avec le montant de vos frais de commutation, moins la valeur de reprise de votre ancien téléphone. Le processus devrait prendre entre six et huit semaines.

2. Obtenez trois lignes gratuitement avec Unlimited Basic

Inscrivez-vous au plan de base illimité de Sprint et vous obtiendrez trois lignes gratuitement. Cette offre Sprint ne fonctionne que si vous avez besoin de cinq lignes. Seules les troisième, quatrième et cinquième lignes seront gratuites, ce qui ramènera effectivement le prix à 20 $ par ligne pour cinq lignes.

Il y a un hic: vous ne payez que 100 $ pour cinq lignes jusqu’au 30 juin 2020. Après cette date, les abonnés devront payer 20 $ supplémentaires par ligne pour les troisième, quatrième et cinquième lignes.

Unlimited Basic offre des appels, des SMS et des données 4G LTE illimités, 500 Mo de point d’accès mobile LTE, un streaming vidéo 480p et un abonnement Hulu. Le plan comprend également des appels et des SMS illimités, ainsi que 5 Go de données LTE pendant l’itinérance au Canada et au Mexique.

3. Kickstart illimité: 35 $ par mois

Cette offre Sprint facilite le passage au transporteur en offrant l’un des plans illimités les plus abordables du marché. Le plan Unlimited Kickstart ne coûte que 35 $ par mois, mais il est livré avec ses mises en garde.

Lisez aussi: Voici les meilleurs plans Sprint | Meilleurs téléphones Android Sprint

Pour commencer, le plan nécessite d’apporter votre propre téléphone ou d’en acheter un. Si vous optez pour cette dernière option, vous pourriez être admissible à une MasterCard prépayée de 100 $. Vous devrez également vous inscrire à AutoPay.

Les appels, SMS et données illimités sont inclus, mais vous obtenez moins d’extras. Par exemple, les 500 Mo de point d’accès mobile et l’abonnement Hulu gratuit inclus dans Unlimited Basic ne sont pas inclus dans Unlimited Kickstart. Le streaming vidéo est limité à une résolution de 480p, tandis que le streaming musical est limité à des vitesses de 500 kbps.

Cependant, vous ne pouvez pas battre le prix de 35 $ si vous voulez juste un plan de base. Chaque ligne supplémentaire coûte 35 $ de plus par mois.

4. Louez gratuitement le Samsung Galaxy S20 avec échange!

Il y a de bonnes affaires sur Sprint pour la gamme S20, qui sont basées sur deux facteurs: que vous preniez l’un des téléphones S20 sur un plan Flex Lease et que vous ayez un appareil éligible pour l’échange. Si vous êtes satisfait de ces conditions, vous pouvez vous procurer un Galaxy S20 gratuitement! C’est généralement 41,67 $ par mois, même sur le Flex Lease, c’est donc une offre exceptionnelle.

Il y a des économies tout aussi impressionnantes sur ce bail flexible et la combinaison d’échange pour le Galaxy S20 Plus et le Galaxy S20 Ultra. Vous pouvez payer aussi peu que 8,33 $ par mois (généralement 49,99 $) pour le S20 Plus ou 16,67 $ par mois (généralement 58,34 $) pour le S20 Ultra.

Il n’est pas facile de résumer les appareils éligibles à l’échange, car cela dépend du transporteur et de la marque. Pour référence, ils ont tendance à remonter aussi loin que le Samsung Galaxy S8 ou l’iPhone 6s. Rendez-vous sur votre offre Sprint de choix et cliquez sur le processus d’achat pour voir si votre appareil correspond à la facture.

5. Louez l’iPhone 11 pour 0 $ par mois

Même s’il s’agit d’Android Authority, nous ne pouvons pas passer un accord au prix de la gratuité. Vous pouvez acheter la version 64 Go de l’iPhone 11 d’Apple dans l’une des six couleurs pour 0 $ par mois avec un nouveau bail Flex Sprint. Vous pouvez économiser l’intégralité de 29,17 $ par mois sous forme de crédits de facture qui commencent dans les trois paiements.

Lisez aussi: iPhone 11 contre la concurrence Android

6. Ajoutez une ligne avec échange et obtenez l’iPhone XS Max pour 12,50 $ par mois

À l’heure actuelle, si vous ajoutez une ligne avec un échange admissible, vous pouvez acheter la version 512 Go de l’iPhone XS Max pour seulement 12,50 $ par mois. Tout ce que vous avez à faire est d’ajouter une nouvelle ligne à votre plan et d’échanger un appareil éligible que vous envoyez à Sprint. Vous pouvez économiser plus de 29 $ sur le coût mensuel régulier sous la forme de paiements de factures qui démarrent en trois paiements.

Si vous choisissez d’annuler le bail plus tôt, le reste des paiements est dû. Cependant, si vous terminez le bail, vous pouvez choisir de mettre à niveau ou d’acheter l’appareil sous la forme de six paiements mensuels supplémentaires.

7. Louez gratuitement le Samsung Galaxy A50

Si vous recherchez un nouvel appareil Samsung, vous pouvez accrocher le Galaxy A50 pour 0 $ par mois. C’est vrai, gratuit. Vous pouvez saisir la version noire de 64 Go et économiser 14,59 $ par mois.

Tout comme les autres baux flexibles, les remises sont appliquées sous forme de crédits de facture dans les quelques mois suivant le début. Si vous mettez fin à votre bail plus tôt, les paiements restants sont dus.

8. LG V50 pour 0 $ par mois avec une nouvelle ligne

Le LG V50 ThinQ est le premier téléphone 5G de Sprint, ce qui signifie qu’il peut offrir des vitesses de données incroyables si vous avez la chance d’être sur l’un des marchés 5G du transporteur. C’est un appareil coûteux à 999,99 $, mais vous pouvez l’obtenir pour 0 $ par mois avec un bail de 18 mois. C’est une très bonne réduction compte tenu du prix régulier de 41,67 $ par mois.

9. Louez le LG G8X pour 15 $ par mois et obtenez une Mastercard de 200 $

Si vous n’avez été séduit par aucune des offres jusqu’à présent, vous n’avez peut-être tout simplement pas trouvé le bon téléphone. Vous pouvez également consulter le LG G8X pour seulement 15 $ par mois avec un crédit-bail Flex. Cependant, l’accord devient encore plus avantageux que les économies de location flexibles.

Vous pouvez également obtenir une Mastercard de 200 $ avec votre bail qui peut être utilisée où vous le souhaitez. Un nouveau bail LG G8X comprend également un LG Dual Screen gratuit pour transformer votre G8X en un téléphone pliable. Donc, vraiment, vous obtenez deux téléphones pour un prix bien inférieur à un.

10. Payez 25 $ aujourd’hui et louez le Samsung Galaxy A10e pour 5 $ par mois

Le dernier accord sur la liste est un excellent moyen d’économiser sur le Samsung Galaxy A10e. Vous pouvez payer seulement 25 $ aujourd’hui et 5 $ par mois sur un nouveau bail flexible. Le coût total du bail ne sera que de 115 $, ce qui vous fera économiser 85 $. Comme avec tous les baux flexibles, vous commencerez à voir les économies de 6,96 $ par mois après seulement quelques cycles.

Ce sont les meilleures offres Sprint actuellement proposées à notre avis, mais il y en a aussi quelques autres disponibles. Nous mettrons à jour ce message avec les nouveaux dès leur lancement.

Intéressé par les offres d’autres transporteurs?