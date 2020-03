Les meilleures offres sur les VPN en ce moment

Bien que le télétravail entraîne son propre ensemble de défis liés à la productivité pour les employés, il compromet considérablement la sécurité des fichiers de travail critiques (et probablement confidentiels) qui doivent désormais voyager en dehors de l’intranet de votre bureau et sur Internet public, qui n’est pas souvent aussi sécurisé. . Vous pouvez utiliser un VPN fiable pour compenser cela en ajoutant une couche de sécurité supplémentaire à vos communications professionnelles – ou lorsque vous vous ennuyez juste après tout le monde à la maison et que vous souhaitez diffuser une série Netflix disponible uniquement de l’autre côté de la planète.

Quoi qu’il en soit, l’utilisation du VPN a grimpé en flèche au cours de la semaine dernière et devrait maintenir son rythme, au moins jusqu’à ce que les choses s’améliorent. Il y a de fortes chances que vous soyez également enclin à obtenir un nouvel abonnement VPN, et heureusement, de nombreux fournisseurs populaires réduisent leurs plans à long terme en ce moment. Voici certaines de ces offres VPN:

NordVPN

Le fournisseur de VPN, connu pour sa minuterie de transaction perpétuelle que je n’ai jamais vue passer en dessous de neuf heures, offre de bonnes réductions sur ses plans pluriannuels. Le plan triennal destiné aux consommateurs coûte 126 $ (environ 3,5 $ / mois, payé d’avance), en baisse par rapport au prix mensuel de 12 $. Si vous ne voulez pas vous engager aussi longtemps, vous pouvez obtenir le plan de deux ans, qui vous coûtera 120 $, sur le site Web de NordVPN, tandis que StackSocial le donne actuellement pour 96 $ (expire dans trois jours). Le plan d’un an est également moins cher sur StackSocial à 60 $ (expire dans deux jours) contre 84 $ sur le site officiel.

En plus des plans individuels, NordVPN propose également des solutions de travail avec des niveaux distincts qui commencent à 9 $ par utilisateur et par mois (84 $ / an si vous payez d’avance), mais elles ne sont pas disponibles pour les particuliers.

Comme avertissement, une violation dans l’un des serveurs de NordVPN a été découverte en octobre – plus d’un an après l’incident. La société a informé qu’elle a immédiatement mis fin à son contrat avec le fournisseur de centre de données concerné et a ensuite renforcé sa sécurité avec des plans pour mener un audit de sécurité indépendant en 2020 afin d’éviter de futurs incidents. Mais le fait que l’entreprise ait caché le compromis pendant si longtemps est toujours préoccupant.

ExpressVPN

ExpressVPN est souvent parmi les meilleures recommandations pour les VPN, principalement pour son excellent support client et sa vitesse de connexion fiable. Il propose des milliers de serveurs situés dans 94 pays, une avancée significative par rapport aux 59 serveurs de NordVPN. C’est peut-être la raison pour laquelle les plans ExpressVPN coûtent un peu plus cher que de nombreux autres fournisseurs à environ 13 $ par mois. Cependant, si vous optez pour le plan de 12 mois, le fournisseur baissera non seulement le prix total à 100 $, mais mettra également à disposition trois mois de service gratuit. Après la période initiale de 15 mois, votre facturation se poursuivra sur une base annuelle.

ProtonVPN

Si vous appréciez la confidentialité et la sécurité avant tout, ProtonVPN, basé en Suisse, est la voie à suivre. La société a une longue histoire d’excellentes pratiques en matière de données et construit même un écosystème privilégiant la confidentialité autour de ProtonVPN et ProtonMail. ProtonVPN est parmi les très rares fournisseurs premium à offrir un niveau gratuit, mais si vous voulez plus de fonctionnalités et de choix de serveurs, vous pouvez choisir le plan de base qui coûte 5 $ / mois, sur lequel vous pouvez économiser 33% en payant 79 $ pour deux ans.

Pour 10 $ par mois (ou 159 $ pour deux ans), vous pouvez augmenter la connexion simultanée à cinq, avec quelques fonctionnalités de sécurité supplémentaires. Vous avez également la possibilité d’obtenir le pack ProtonVPN et ProtonMail pour 479 $ pour deux ans. Tous ces plans sont également disponibles sur une base annuelle, mais vos économies, dans ce cas, seraient plafonnées à 20%.

CyberGhost

Au cours des derniers mois, CyberGhost VPN a considérablement augmenté son empreinte avec une présence dans 89 pays et des milliers de serveurs. Il vous permet d’accéder à du contenu géo-verrouillé sur divers services de streaming et est l’une des options les moins chères. Vous pouvez bénéficier de deux mois de service gratuit (durée limitée) si vous optez pour le plan de trois ans, qui coûte 99 $ et bénéficie d’une garantie de remboursement de 45 jours.

SurfShark

Ce service VPN moderne se démarque de la foule en offrant des connexions simultanées illimitées à tous ses utilisateurs payants, ce qui vous aiderait à sécuriser n’importe quel nombre d’appareils que vous possédez sans payer un centime de plus. Son plan de deux ans est moins cher que la plupart des autres fournisseurs à seulement 2 $ / mois, ce qui représente environ 48 $. Si vous êtes prêt à vous engager encore plus longtemps, vous pouvez opter pour ses plans de trois et quatre ans de StackSocial qui coûtent respectivement 69 $ (expire dans trois jours) et 99 $ (expire dans sept jours).

Accès Internet Privé

Le VPN Private Internet Access sans fioritures fait exactement ce qu’un VPN devrait faire, et en plus de cela, il prend en charge dix connexions d’appareils simultanées et dispose d’un adblocker intégré. Vous pouvez l’utiliser sur une variété d’appareils, y compris votre routeur Wi-Fi. À l’heure actuelle, PIA propose un abonnement supplémentaire de deux mois si vous choisissez son plan annuel qui est réduit à 40 $. Cet abonnement vous donne le type d’économie que d’autres fournisseurs proposent uniquement avec leurs plans de plus longue durée.

TunnelBear

L’interface conviviale de TunnerBear facilite l’accès à ceux qui viennent d’entrer dans le monde VPN complexe. Bien qu’il continue d’être une option attrayante avec une pléthore de dispositifs de sécurité, sa disponibilité uniquement dans 23 pays pourrait être un facteur limitant pour certains. Vous ne voudriez pas obtenir son plan mensuel, qui coûtera dix dollars pour un cycle mensuel. Au lieu de cela, optez pour le plan de trois ans qui coûte 120 $ (ou 3,33 $ / mois) et comprend un abonnement au gestionnaire de mots de passe de TunnelBear — RememBear — pour la même période. Gardez à l’esprit qu’il n’y a pas de garantie de remboursement de la part de l’entreprise.

Ivacy

Ivacy est un autre fournisseur de VPN solide qui prétend être présent dans plus de 100 sites et fonctionne même même en Chine (où beaucoup de ses concurrents ne le font pas). Jusqu’au 30 mars, vous pouvez obtenir un rabais supplémentaire de 10% sur tous ses plans standard, y compris son niveau annuel à prix réduit de 42 $, en utilisant le coupon FIGHTCORONA. Mais si vous voulez un accord encore plus attrayant, StackSocial offre des abonnements Ivacy à vie pour cinq et dix appareils pour 40 $ et 60 $, respectivement (fin dans quatre jours). Un plan similaire sur le propre site Web d’Ivacy coûte jusqu’à 90 $. La seule mise en garde ici est que vous devrez contacter l’équipe d’assistance d’Ivacy pour prolonger votre abonnement gratuitement après cinq ans.

Pendant que vous élaborez une routine qui vous aide à rester aussi productif à la maison qu’au bureau, nous organisons une série pour vous armer d’outils et de services pour lutter un peu mieux contre ces moments difficiles et peut-être aussi vous faire économiser de l’argent dans le processus. Nous vous avons également couvert si vous prévoyez d’utiliser ce temps pour vous déconnecter et vous adonner à certains jeux mobiles ou pour enfin commencer à regarder la série qui figure sur votre liste de surveillance depuis des années.