Les meilleures options pour votre nouveau téléphone Galaxy

On craignait que la série Galaxy S20 ne laisse tomber la carte microSD, tout comme elle a laissé tomber la prise casque très appréciée, mais heureusement, ces rumeurs ne se sont pas concrétisées. Les trois variantes du S20 – S20, S20 Plus et S20 Ultra – sont toutes équipées d’un emplacement pour cartes microSD. Cela signifie que vous pouvez ajouter jusqu’à 1 To de stockage supplémentaire à n’importe quel appareil S20, ce qui vous donne plus d’espace pour les applications, les films, les photos et autres données.

Si vous ne savez pas quelle carte microSD convient le mieux à votre appareil, nous avons compilé quelques recommandations ici. Même en 2020, la durabilité et les performances des cartes SD varient énormément, et personne ne veut faire face à des fichiers corrompus ou à des vitesses de transfert lentes.

Meilleur rapport qualité / prix: SanDisk 256 Go Extreme A2

Si vous cherchez simplement à ajouter une quantité de stockage décente à votre Galaxy S20, la carte Extreme A2 de 256 Go de SanDisk est probablement le chemin à parcourir. Vous bénéficiez de beaucoup d’espace supplémentaire et la marque “ A2 ” signifie qu’elle offre les meilleures performances possibles pour les applications stockées sur la carte. Le prix de ~ 50 $ est une bonne valeur pour tout ce que vous obtenez.

Même cette carte haute performance sera toujours plus lente que le stockage interne ultra-rapide de votre Galaxy S20, mais jusqu’à ce que les cartes A3 arrivent sur le marché (ou qu’il y ait une révolution dans le stockage qui rend la microSD non pertinente), c’est le mieux que vous puissiez faire.

Roi du stockage: Samsung 512 Go EVO Select

Si vous voulez juste beaucoup de stockage et que vous ne vous souciez pas vraiment que les applications installées sur la carte puissent fonctionner plus lentement, la carte EVO Select de 512 Go de Samsung pourrait être pour vous. Elle est plus lente que la carte SanDisk mentionnée ci-dessus, mais elle peut toujours stocker très bien des films, de la musique, des photos et d’autres données hors ligne.

L’argent n’est pas un objet: SanDisk 1TB Extreme A2

Le Galaxy S20 prend en charge les cartes microSD jusqu’à 1 To de capacité, et si vous voulez mettre cette affirmation à l’épreuve, ce modèle de SanDisk est l’une des rares cartes microSD de 1 To sur le marché actuellement. Non seulement il peut contenir beaucoup de données, mais il a le même niveau de performance A2 que la première carte microSD de ce guide, de sorte que les applications fonctionneront assez bien également.

Le hic, c’est que la carte est très chère ⁠ – plus de 250 $ sur Amazon, au moment de la publication de ce guide (ou 370 $ chez Best Buy). Pourtant, si vous avez vraiment besoin de 1 To de stockage supplémentaire avec votre Galaxy S20, c’est ce que vous devriez obtenir.