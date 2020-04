Les meilleures ressources d’apprentissage en ligne gratuites pour les étudiants

Avec la pandémie COVID-19 en cours et les fermetures d’écoles à travers le monde, l’apprentissage à domicile est actuellement la nouvelle norme. La bonne nouvelle est que, que votre école ou celle de votre enfant propose des cours à distance ou non, il existe une tonne de ressources d’apprentissage en ligne que vous pouvez utiliser. Le choix peut être un peu écrasant grâce au grand nombre de supports d’étude et de cours, mais nous sommes là pour vous aider! Nous avons compilé une liste des meilleures ressources d’apprentissage en ligne gratuites pour les étudiants de tous âges.

Les meilleures ressources d’apprentissage en ligne gratuites:

1. Khan Academy

Les étudiants de tous âges ont beaucoup à gagner en utilisant Khan Academy. Cette plateforme d’étude en ligne propose des cours avec des vidéos pédagogiques sur divers sujets. De la programmation, les mathématiques et les sciences à l’histoire, l’art et l’écriture, c’est une ressource inestimable qui permet aux élèves d’apprendre à leur propre rythme. La meilleure partie est que tous les cours sont disponibles gratuitement. Mais cela ne vous fait pas remettre en question leur qualité. La Khan Academy s’est associée à de nombreuses institutions comme la NASA, le MIT, la California Academy of Sciences et même Pixar pour offrir gratuitement une éducation de classe mondiale. Khan Academy propose également actuellement des horaires planifiés pour les enfants de la maternelle à la première année.

2. Coursera

Coursera est une autre plateforme de cours en ligne qui offre une grande variété de programmes éducatifs. Fondé par deux professeurs d’université de Stanford, le site Web se concentre sur l’enseignement supérieur et la formation professionnelle. Ses cours gratuits offrent un apprentissage approfondi de nombreuses compétences en demande. Ceux-ci incluent l’apprentissage automatique, la science des données, la programmation, le marketing des médias sociaux, etc. Vous pouvez même créer votre propre application Android avec un cours gratuit axé sur le projet, qui offre un excellent apprentissage pratique. Cela fait de Coursera un excellent choix pour les étudiants qui souhaitent approfondir leurs connaissances et préparer leur future carrière.

3. Projet Gutenberg

Rien ne peut élargir vos horizons et élargir vos connaissances tout comme la lecture. C’est pourquoi chaque étudiant doit découvrir le projet Gutenberg. Cette bibliothèque en ligne propose plus de 60 000 ebooks gratuits au format epub ou Kindle ebook. Leur téléchargement est simple, gratuit et légal. Vous trouverez à peu près tous les classiques du domaine public – des contes de fées et des fables pour les jeunes lecteurs, aux œuvres classiques d’auteurs comme Jane Austen, Edgar Allen Poe, Charles Dickens, Mark Twain et bien d’autres. L’anglais n’est pas non plus la seule langue disponible. Project Gutenberg propose également des livres en portugais, allemand et français. Il s’agit d’une incroyable ressource en ligne gratuite dont vous devriez profiter. Si vous souhaitez trouver encore plus de contenu pour enfants, nous vous recommandons également de consulter la bibliothèque numérique internationale pour les enfants. Il propose des livres pour enfants numérisés en 59 langues.

4. Cours universitaires en ligne

Ces dernières années, des universités du monde entier ont mis gratuitement un grand nombre de leurs conférences en ligne. Cela comprend des institutions de renommée mondiale comme Harvard, Oxford, MIT et bien d’autres. La meilleure façon d’y accéder est via Open Culture. Ce site Web a rassemblé plus de 1 500 cours et les a utilement séparés en différentes catégories. Vous trouverez des conférences vidéo sur presque n’importe quoi – de l’archéologie à la physique en passant par la linguistique. C’est l’une des ressources d’apprentissage gratuites les plus précieuses du Web.

5. Google Scholar

Si la bibliothèque en ligne de votre université n’est pas la meilleure, vous aurez peut-être du mal à trouver des sources pour vos essais et articles de collège. C’est là que Google Scholar entre en jeu. Au lieu d’utiliser la recherche régulière de Google où des articles de presse et d’autres articles surgissent inévitablement, cet outil vous permet de rechercher uniquement de la littérature savante. Vous pouvez trouver rapidement et facilement des informations fiables dans des articles scientifiques évalués par des pairs. Vous pourriez tomber sur du contenu payant, mais Google Scholar est toujours l’une des meilleures ressources en ligne gratuites pour les étudiants.

6. Zotero

Même au milieu d’une pandémie, de nombreux étudiants travaillent actuellement sur leurs thèses. Avec la fermeture des bibliothèques, beaucoup utilisent principalement des sources numériques. Cela peut rendre plus difficile le suivi des choses et rester organisé. C’est là que Zotero entre en jeu. Ce logiciel gratuit est un outil essentiel dans l’arsenal de tout étudiant. Il vous permet de créer des bibliographies, de garder une trace des sources et d’enregistrer n’importe quel article en un seul clic. Il est disponible pour PC, Mac et Linux, ce qui en fait l’une des meilleures ressources en ligne gratuites pour les étudiants universitaires.

7. Codécademie

Le codage est l’une des compétences les plus précieuses que vous pouvez avoir de nos jours, quel que soit le degré ou la profession que vous souhaitez exercer. Le meilleur endroit pour apprendre les bases en ligne est Codecademy. Il propose des cours gratuits dans 12 langages de programmation, dont Python, C ++ et JavaScript. Codecademy vous permet également d’adapter votre expérience d’apprentissage en fonction de ce que vous voulez faire – créer un site Web, analyser des données, etc. Les leçons sont pratiques et visent à enseigner en faisant. Cela signifie que vous n’aurez pas à passer de longues conférences jusqu’à ce que vous commenciez à écrire et à tester le code vous-même. C’est l’une des meilleures ressources éducatives gratuites en ligne.

8. YouTube Learn at Home

Lancé le mois dernier, cet outil a été créé en réponse à la pandémie de COVID-19. Google ou YouTube Learn @ Home est conçu pour aider les familles dans l’enseignement à domicile. Il aide les élèves et leurs parents à trouver le meilleur contenu éducatif sur la plate-forme vidéo. Vous pouvez explorer l’apprentissage par matière et par âge – du préscolaire à 13 ans et plus, il y en a pour tous les goûts. Le contenu provient de superbes chaînes comme PBS Kids, Sesame Street, Crash Course et bien d’autres. YouTube Learn @ Home a également compilé une grande liste de «sorties sur le terrain» virtuelles qui peuvent être appréciées en VR ou dans des vidéos à 360 degrés.

9. Scholastic Learn at Home

Si vous êtes un parent à la recherche d’outils d’étude en ligne pour les enfants du primaire au collège, vous ne pouvez pas vous tromper avec Scholastic Learn At Home. Ce site Web propose des cours quotidiens gratuits avec des exercices et des articles intéressants sur une variété de sujets. Les enfants peuvent participer à la lecture et à l’écriture adaptées à leur âge, faire des visites virtuelles et jouer à des jeux éducatifs. Il y a aussi des activités de devoirs avec du matériel imprimé que les élèves apprécieront. C’est une excellente ressource gratuite pour tout parent qui aide ses enfants à étudier à la maison.

10. CK-12

Voulez-vous donner à vos enfants un programme d’études STEM plus rigoureux à la maison? Ensuite, vous devez vérifier CK-12. Cet organisme sans but lucratif propose des manuels ouverts pour les élèves de la maternelle à la 12e année légalement et gratuitement. Ils sont alignés sur les normes du curriculum de l’État, en mettant l’accent sur les mathématiques et les sciences. Ils proposent également des guides d’étude, des questions pratiques personnalisées et des concepts interactifs qui rendent l’apprentissage amusant. Les simulations sont un autre excellent ajout au CK-12 – elles aident les étudiants de tous âges à mieux comprendre la physique et la chimie grâce à des simulations du monde réel. Tout le contenu est engageant et éducatif. C’est l’une des meilleures ressources d’apprentissage pour les parents et les élèves.

11. ABCmouse

Si vous êtes un parent avec des enfants âgés de deux à huit ans, ne cherchez pas plus loin que ABCMouse. Ce service par abonnement est idéal pour l’éducation précoce et offre un essai gratuit d’un mois dont vous pouvez profiter. Il propose plus de 850 leçons structurées dans un parcours d’apprentissage gamifié, qui maintient les enfants motivés et engagés. Les sciences, les mathématiques et la lecture ne sont pas non plus le seul objectif – il existe de nombreux exercices d’art créatif et d’écriture, ce qui en fait une ressource d’apprentissage complète que les parents et les enfants adoreront.

12. Mobymax

Cette plateforme primée a été conçue pour aider les élèves en difficulté à combler les lacunes de leur apprentissage. Cependant, dans la situation actuelle, Mobymax est la ressource d’apprentissage gratuite parfaite pour les élèves de la maternelle à la 8e année qui ne reçoivent pas la scolarité appropriée dont ils ont besoin. La plateforme offre un accès à 27 sujets complets, avec un apprentissage personnalisé et une préparation aux tests inclus. Les élèves participent à une variété d’exercices, de jeux éducatifs et de leçons interactives. Cela fait de Mobymax l’une des meilleures ressources d’apprentissage gratuites sur le Web que chaque étudiant et parent doit consulter.

13. Cours intensif

Bien que nous ayons déjà mentionné le programme d’apprentissage à domicile de Google et YouTube, nous devons mettre en évidence le cours intensif. Cette chaîne YouTube est parmi les meilleures en matière de contenu éducatif gratuit. Comme vous pouvez le deviner par son nom, il propose des cours intensifs sur plusieurs sujets. Actuellement, les étudiants peuvent trouver des cours sur l’histoire mondiale et européenne, la physique, la philosophie, la psychologie, la littérature, l’éducation aux médias, l’astronomie et bien d’autres. Les listes de lecture comprennent généralement plus de 40 vidéos, qui commencent par les bases et passent à des contenus plus avancés au fur et à mesure de leur progression. Leurs leçons sont engageantes et accessibles, faisant de la chaîne l’une des meilleures ressources d’apprentissage en ligne pour les étudiants de tout âge.

14. Coolmath Games

Les mathématiques ne sont pas la matière préférée de nombreux enfants, mais une gamification peut rendre le matériel plus amusant et plus facile à comprendre. Coolmath Games fait exactement cela. Il offre une variété de jeux de stratégie, de logique et de chiffres que toute personne âgée de 13 ans et plus peut apprécier. Ne vous inquiétez pas si vous avez un jeune enfant aux prises avec les mathématiques. Le réseau Coolmath propose également un site Web dédié aux enfants de moins de 12 ans, avec des jeux conçus pour rendre les mathématiques amusantes. C’est une excellente ressource éducative qui existe depuis des lustres et dont chaque élève devrait profiter.

15. DuoLingo

Apprendre une nouvelle langue ou rafraîchir vos connaissances existantes n’est jamais un mauvais choix pour les étudiants de tout âge. Duolingo est l’une des meilleures applications pour le travail. Il est entièrement gratuit et propose une variété d’exercices qui vous aideront à maîtriser la grammaire et le vocabulaire. Il possède également une interface gamifiée simple, qui plaira aux enfants. La meilleure chose à propos de Duolingo, cependant, est la grande variété de langues proposées. Outre l’espagnol, l’allemand et le français standard que vous trouverez sur n’importe quelle autre application, Duolingo propose des cours de langues mortes, de langues en danger et même de fiction comme le haut valyrien.

16. Colorez nos collections

La coloration est une activité amusante et relaxante pour les enfants et les adultes. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l’art et faire quelque chose de créatif en même temps, vous ne pouvez pas vous tromper avec Color our Collections. Ce site Web a regroupé le contenu de diverses bibliothèques, musées, galeries et institutions culturelles du monde entier, le transformant en livres de coloriage gratuits. Avec de nombreuses images d’animaux, de châteaux et de la nature, même les plus jeunes élèves peuvent profiter de la couleur de nos collections. C’est une excellente ressource gratuite pour quiconque cherche à faire quelque chose de créatif.

Ce sont nos choix pour les meilleures ressources d’apprentissage gratuites que les étudiants peuvent utiliser lorsqu’ils étudient à la maison. Il existe de nombreuses autres plateformes d’apprentissage en ligne, alors n’hésitez pas à partager votre favori dans les commentaires.

