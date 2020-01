Les meilleures souris d’ordinateur pour tout ordinateur portable ou de bureau

Trouver la meilleure souris d’ordinateur pour vos besoins peut faire une énorme différence en termes de confort, de performances et de précision. Il y a une multitude d’options, nous pouvons donc comprendre à quel point il peut être frustrant de trouver la bonne. Dans cet article, nous avons compilé une liste de certaines des meilleures souris d’ordinateur que vous pouvez actuellement trouver sur le marché.

Afin de répondre à tous les types d’utilisateurs, nous incluons des souris de différentes catégories. Certains peuvent être câblés tandis que d’autres sont sans fil. De même, quelques options pourraient se concentrer sur le confort plutôt que sur la performance, ou vice versa. Commençons!

Les meilleures souris d’ordinateur:

Note de l’éditeur: Cette liste des meilleures souris d’ordinateur sera mise à jour au fur et à mesure du lancement de nouveaux produits et de la suppression des produits actuels.

1. Logitech MX Master 3

La série MX Master de Logitech a été saluée par les critiques, les professionnels de l’industrie et les utilisateurs. Le dernier né de la gamme est le Logitech MX Master 3, et ce n’est pas une déception. Conçu pour de longues heures de travail, le corps est grand et confortable. Il dispose d’une pléthore de commandes utiles, de boutons personnalisables, d’une molette de défilement avec différents modes et d’une molette de défilement verticale secondaire accessible avec le pouce.

Bien que la MX Master 3 soit conçue pour être utilisée comme une souris de bureau complète, elle a l’âme d’une souris mobile et intègre toutes les fonctionnalités sans fil dont vous pourriez avoir besoin. Ceux-ci incluent une batterie intégrée qui peut durer 70 jours, une connexion multi-périphérique / OS via Bluetooth ou un récepteur USB et un contrôle multi-ordinateur. Il possède également un capteur de 4000 DPI, donc c’est très précis. Celui-ci n’est pas bon marché à 99,99 $, mais beaucoup affirment qu’il s’agit de la meilleure souris d’ordinateur.

2. Logitech MX Anywhere 2s

Ceux qui ont besoin de plus de mobilité adoreront le Logitech MX Anywhere 2s, qui est nettement plus petit. Vous sacrifiez un peu de confort et avez moins de boutons pour travailler, mais ce petit gars a toujours un ensemble de fonctionnalités très pratique. Le capteur de 4000 DPI est précis. Il est livré avec une batterie intégrée qui devrait durer 70 jours. L’appareil peut utiliser à la fois des récepteurs USB et Bluetooth. De plus, les MX Anywhere 2 peuvent également se connecter à plusieurs appareils et systèmes d’exploitation à la fois. À 54,95 $, le Logitech MX Anywhere 2s est l’une des meilleures souris d’ordinateur de son genre.

3. Logitech MX Vertical

Le Logitech MX Vertical est étrange, mais il rendra votre main beaucoup moins fatiguée après une longue session informatique. Selon Logitech, le MX Vertical offre jusqu’à 10% de réduction de la tension musculaire en raison de l’angle d’inclinaison de la souris de 57 degrés.

Outre l’ergonomie solide, le MX Vertical offre également plusieurs fonctionnalités distinctes. La souris offre une précision grâce à son capteur de 4000 DPI, jusqu’à quatre mois d’autonomie et un port USB-C. En outre, le MX Vertical propose des options filaires et sans fil via Bluetooth ou USB. Ce n’est pas le moins cher à 83,99 $, mais votre corps vous remerciera pour l’investissement et c’est une souris très capable.

4. Razer Deathadder Elite

Qu’on le veuille ou non, vous saviez que certaines souris de jeu arriveraient dans cette liste. Ces produits extravagants offrent plus que des lumières flashy et une esthétique intimidante. Les souris de jeu sont conçues pour performer et offrir du confort pendant de longues heures de jeu hardcore, et les mêmes avantages se retrouvent dans l’utilisation régulière de l’ordinateur.

Lisez aussi: 15 meilleurs jeux Android

La meilleure partie est que l’ancien Razer DeathAdder Elite n’est actuellement que de 24,99 $! Pour cela, vous obtenez une souris qui est toujours considérée comme l’une des meilleures du genre. Il possède un capteur de 16 000 DPI, des interrupteurs mécaniques, des boutons programmables et une conception très confortable. Le Deathadder n’a pas toutes les fonctionnalités sans fil, mais si vous pouvez vivre avec un câble, c’est certainement l’une des meilleures souris d’ordinateur à avoir pour un prix aussi bas.

5. Logitech G502 Hero

Le Logitech G502 Hero est une version mise à jour du G502. Avec le nouveau capteur Hero, le G502 Hero arbore désormais un DPI maximal de 16 000 et a un taux de rapport de seulement 1 ms. Comme on peut s’y attendre d’une souris de jeu, elle dispose également d’une lumière RVB programmable avec différents modes. Il peut même se synchroniser avec les couleurs affichées sur votre écran.

Cette souris possède toutes sortes de fonctionnalités de jeu. On peut ajouter des poids pour augmenter la stabilité, par exemple. Pour les fans de jeux de tir à la première personne, Logitech a également gardé le bouton Sniper sur le côté gauche de la souris, là où se trouve généralement votre pouce. En appuyant dessus, vous activez instantanément le préréglage DPI le plus bas que vous avez choisi, afin que votre objectif soit aussi précis que possible. Pour couronner le tout, la G502 Hero est une souris de jeu relativement abordable à 48,58 $.

6. Apple Magic Mouse 2

La souris Magic Mouse 2 d’Apple est conçue avec élégance et offre une surface multi-touch intégrée qui permet d’utiliser des gestes. Il est élégant et léger à seulement 0,22 livres. Sa batterie intégrée et son support Bluetooth en font une solution sans fil complète.

Lisez aussi: Meilleurs ordinateurs portables Apple

Le seul problème avec la Magic Mouse 2 est qu’elle n’est pas une bonne souris si vous utilisez autre chose qu’un Mac PC. Ceux qui exécutent d’autres systèmes d’exploitation devront faire quelques bricolages avant de faire fonctionner correctement la Magic Mouse 2. Si vous exécutez Mac OS, cependant, c’est facilement l’une des meilleures souris d’ordinateur que vous puissiez avoir, même si c’est un peu cher à 69 $.

7. Microsoft Surface Precision Mouse

Micrososft a sa propre souris d’ordinateur de fantaisie pour 69,99 $. Malgré son look plus simple, la Surface Precision Mouse est livrée avec quelques astuces soignées dans sa manche. Il dispose d’un capteur de 3200 DPI, d’une batterie intégrée qui devrait durer 3 mois sur une seule charge, de trois boutons programmables, d’une molette de défilement magnétique pour plus de précision et d’un support sans fil. La fonctionnalité la plus intéressante est sa capacité à se synchroniser avec jusqu’à trois ordinateurs, ce qui vous permet de basculer de manière transparente entre eux simplement en passant le curseur d’un écran à un autre, similaire à Logitech’s Flow.

8. Microsoft Classic Intellimouse

La Micrososft Classic Intellimouse est une souris d’ordinateur sans fioritures avec un design confortable, un aspect professionnel et aucune fonctionnalité inutile. Il est câblé et est livré avec trois boutons personnalisables pour accélérer votre flux de travail. À seulement 31,99 $, il ne coûtera pas non plus cher d’avoir tout cela partout dans le bureau.

9. Microsoft Surface Arc Mouse

La souris Microsoft Surface Arc Mouse est destinée à ceux qui apprécient la portabilité tout en souhaitant une expérience riche en fonctionnalités et relativement confortable. Ce qui en fait l’une des meilleures souris d’ordinateur, c’est surtout qu’elle peut être pliée à plat et facilement stockée dans n’importe quel sac.

Lisez aussi: Les meilleurs ordinateurs portables du CES 2020

Il est entièrement sans fil (Bluetooth et récepteur) et est livré avec une autonomie de six mois, vous ne serez donc pas en train de brancher celui-ci sur quoi que ce soit bientôt. Et si vous devez faire défiler dans les deux sens, la souris Arc Mouse peut gérer tous vos besoins de défilement vertical et horizontal. Le prix de 64,90 $ n’est pas bas, mais c’est tout à fait la nouveauté.

10. VicTsing MM057

VicTsing n’est peut-être pas une marque renommée, mais elle fabrique des souris de qualité à des prix très abordables. Celui-ci a une note de 4,5 étoiles sur Amazon avec près de 30 000 avis, donc vous savez qu’il doit être bon.

Vous obtenez tout à fait le package pour 10,49 $. Cette souris a une conception confortable, jusqu’à 15 mois d’autonomie de batterie (utilise un seul AA), un capteur de 2400 DPI et une prise en charge sans fil via un récepteur inclus. Il manque de fonctionnalités sophistiquées, mais fait les bases très bien pour le prix.

L’une des meilleures souris d’ordinateur de cette liste rendra votre flux de travail, votre navigation sur le Web ou vos sessions de jeu beaucoup plus confortables et efficaces. Allez les chercher et voyez par vous-même la différence!

Lisez aussi: