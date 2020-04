Les meilleures tablettes Chromebook que vous pouvez acheter

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les Chromebooks sont d’excellentes alternatives pour PC. Ils sont rapides, légers, simples, pratiques et la plupart sont très abordables par rapport aux ordinateurs traditionnels. Les appareils Chrome OS sont disponibles dans toutes les tailles, prix, configurations et formes. Aujourd’hui, nous sommes ici pour vous donner une liste des meilleures tablettes Chromebook, une race spéciale d’ordinateurs Chrome OS plus mobile et décontractée.

6 meilleurs Chromebooks (mars 2020) – Google, Asus, Acer et plus

Chrome OS est devenu de plus en plus performant depuis son lancement en 2011. L’ajout de fonctionnalités hors ligne, l’accès au Google Play Store et la prise en charge des applications Linux sont d’excellentes indications de la mesure dans laquelle Google…

Les meilleures tablettes Chromebook sont devenues particulièrement attrayantes lorsque les applications Android sont devenues disponibles. Cela signifie que votre tablette Chrome OS peut désormais se comporter comme un pad Android, ainsi que comme un remplacement d’ordinateur.

Nous avons également inclus certains convertibles Chromebook, qui sont des ordinateurs portables qui peuvent se replier pour masquer le clavier. Nous savons que ce ne sont pas techniquement des tablettes, mais les plus minces et les plus légères en ont vraiment l’impression. Il est important d’en inclure dans notre liste des meilleures tablettes Chromebook, car elles offrent des fonctionnalités similaires.

Les meilleures tablettes Chromebook:

1. Google Pixel Slate

La Google Pixel Slate est sans doute la meilleure tablette Chromebook du marché. Il s’agit de la propre offre de Google dans cette catégorie. Il peut être configuré jusqu’à un processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, ce qui en fait l’un des appareils Chrome OS les plus puissants du marché. Les autres caractéristiques comprennent un écran LTPS de 12,3 pouces avec une résolution de 3000 x 2000 pixels.

Cependant, cela coûte un sou, le PDSF commençant à 499 $ (vous pouvez généralement le trouver un peu moins cher sur Amazon). Le clavier et le stylet sont également vendus séparément, de sorte que les coûts peuvent s’additionner.

2. Chromebook HP X2

Le HP Chromebook X2 est sophistiqué, puissant et polyvalent. C’est un excellent outil pour les créatifs, car il est livré en standard avec une magnifique station d’accueil pour clavier et un stylet pratique que beaucoup considèrent comme meilleur que celui de Google. Le mieux est que les deux soient inclus avec l’appareil. Les spécifications incluent un processeur Intel Core M, 4 Go de RAM, 32 Go de stockage et un écran tactile QHD de 12,3 pouces.

3. Asus Chromebook Flip C434

Le Chromebook Flip C434 d’Asus est l’une des meilleures tablettes Chromebook à son prix. Bien que son PDSF soit supérieur à 500 $, il rivalise avec d’autres appareils qui se rapprochent de la barre des 1000 $.

Les fonctionnalités incluent un processeur Intel Core M3, 4/8 Go de RAM, un écran FHD de 14 pouces et un corps convertible qui transforme cet appareil en l’une des meilleures tablettes Chromebook du marché.

4. Samsung Chromebook Plus

Le Chromebook Plus de Samsung est l’un des meilleurs convertibles pour tablettes Chromebook, ainsi que l’un des appareils Chrome OS les plus populaires de Samsung. Il bénéficie de spécifications assez puissantes, notamment un processeur Core M3, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et un écran FHD de 12,2 pouces. Son facteur de forme convertible et le stylet inclus sont également pratiques, ce qui est toujours un plus pour ceux qui ont besoin d’une prise de notes et d’un contrôle précis.

5. Google Pixelbook

Le Google Pixelbook a un prix de départ MSRP extravagant de 999 $, mais il vaut chaque centime en termes de conception, de qualité de construction et de matériel. Le corps en aluminium, le rembourrage en silicone et le trackpad en verre sont une beauté.

Le modèle de base est livré avec un processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cet ordinateur peut être mis à niveau vers un chipset i7, 16 Go de RAM et 256/512 Go de stockage. L’écran de résolution 12,3 pouces 2400 x 1600 est également de premier ordre.

6. Lenovo Chromebook C340-11

Le Lenovo C340-11 est l’un des meilleurs convertibles pour tablettes Chromebook pour les petits budgets. C’est également une excellente option pour ceux qui ont besoin de quelque chose de petit et portable.

Cet appareil dispose d’un écran de 11,6 pouces 1366 x 768, d’un modeste processeur Intel Celeron, de 4 Go de RAM et de 32 Go de stockage interne. C’est également l’appareil le plus abordable de cette liste des meilleures tablettes Chromebook.

De nombreux utilisateurs peuvent remplacer à la fois une tablette et un PC par quelque chose d’aussi polyvalent que ces tablettes Chromebook hautement recommandées. Cette liste devrait vous aider à trouver la bonne, alors allez chercher la vôtre!