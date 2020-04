Les meilleurs appareils photo pour enfants que vous pouvez acheter

Les enfants sont des êtres curieux avec un désir d’apprentissage, c’est pourquoi nous devons soutenir leurs intérêts autant que possible. Le nouvel enthousiasme de votre petit pour la photographie pourrait relancer un passe-temps ou une carrière à vie. Cela pourrait également les aider à créer de bons souvenirs. C’est pourquoi nous avons dressé une liste des meilleurs appareils photo pour enfants.

S’il est vrai que faire confiance à des gadgets coûteux pour les enfants n’est pas toujours la meilleure idée, gardez à l’esprit que notre objectif n’est pas de vous montrer une liste des caméras les moins chères du marché. Au lieu de cela, nous favorisons la valeur. Nous inclurons certaines des meilleures options abordables, ainsi que des jeux de tir avec des fonctionnalités éducatives et amusantes que les enfants peuvent trouver séduisants. La robustesse est un autre facteur à garder à l’esprit, car nous savons tous que les enfants peuvent être des destructeurs! Cette liste des meilleurs appareils photo pour enfants devrait avoir quelque chose pour tout le monde.

Les meilleurs appareils photo pour les enfants:

Note de l’éditeur: Cette liste des meilleurs appareils photo pour enfants sera régulièrement mise à jour au fur et à mesure du lancement des nouveaux appareils et des anciens.

1. Holga 120N

Un appareil photo à sténopé avec commandes manuelles complètes donnera à vos enfants une appréciation plus profonde de la photographie. Le Holga 120N est le meilleur appareil photo pour les enfants qui veulent apprendre les principes fondamentaux de cet art. Bien sûr, l’utilisation de cet appareil photo nécessite des compétences et des connaissances, vous devrez donc également être compétent en photographie afin d’apprendre à votre enfant à utiliser un Holga 120N. Cet appareil photo n’est pas pour tout le monde, mais il est abordable et un excellent outil pour en savoir plus que d’appuyer sur un bouton.

2. VTech Kidizoom Duo

Le VTech Kidizoom Duo est abordable, amusant et pratique. Son corps comprend quelques caméras: une principale avec une résolution de 1600 x 1200 pixels et une caméra selfie avec une définition de 640 x 480. L’écran de 2,4 pouces peut être utilisé pour jouer à des jeux et prévisualiser des images. Ce qui en fait l’un des meilleurs appareils photo pour enfants, c’est sa construction plus robuste, car il est conçu pour gérer les chutes. Et si cela se produit, le prix est inférieur à 50 $, ce qui en fait l’un des appareils photo pour enfants les moins chers de cette liste. Notre seul reproche, c’est qu’il n’a pas de batterie intégrée, vous aurez donc besoin de batteries traditionnelles pour l’utiliser.

3. Polaroid Snap

Les appareils photo numériques sont pratiques, mais les appareils photo instantanés pourraient être une alternative beaucoup plus amusante. Le Polaroid Snap est l’un des meilleurs appareils photo pour enfants en raison de sa capacité à matérialiser les images juste après leur prise de vue. Notre seule plainte est que l’achat de papier pour l’impression peut coûter cher, mais le Polaroid Snap peut également utiliser des cartes microSD jusqu’à 32 Go pour stocker des images. Et ce garçon a l’air bien!

4. Fujifilm Instax Square SQ6

Les enfants modernes ont Instagram ancré dans leur esprit, ils se sentiront donc chez eux avec le Fujifilm Instax Square SQ6. Cet appareil photo instantané a un beau design et prend des photos carrées 1 × 1. Les images sont imprimées immédiatement et cet appareil photo ne prend pas en charge les cartes mémoire, ce qui rend la nature de l’appareil photo vraiment instantanée. Ceux qui aiment la vraie expérience d’un Instax et de beaux designs vont adorer cet appareil photo.

5. Polaroid Originals OneStep 2

Polaroid occupe une place spéciale dans l’industrie photo. L’entreprise a été la première à commercialiser des appareils photo instantanés conviviaux, changeant à jamais la façon dont nous regardons la photographie. Polaroid continue de produire des caméras instantanées, et le OneStep 2 reste fidèle à ses racines avec un design classique. Mais ne confondez pas cela avec un vieil appareil photo. Le Polaroid Originals OneStep 2 a une batterie rechargeable intégrée qui peut durer 60 jours, un flash puissant et un objectif de qualité.

6. GoPro Hero 7 Silver

La GoPro Hero 7 Silver pourrait être la meilleure caméra pour les enfants que vous puissiez trouver. Il est petit, portable, a une superbe qualité d’image / vidéo, présente une construction robuste / étanche et ne coûte pas un bras et une jambe. Ce sera idéal pour les photos 10MP décontractées et les vidéos 4K. Un écran tactile intégré facilite l’encadrement et la prévisualisation des photos. GoPro fait confiance à l’industrie, ce qui en fait une option que vous ne regretterez pas.

7. Sony DSCH300

Le Sony DSCH300 ressemble à un appareil photo sérieux, mais coûte moins de 200 $. Son objectif à zoom optique 35x, son capteur 20,1 MP, ses différents modes de prise de vue, sa stabilisation d’image et son design traditionnel de type reflex numérique sont parfaits pour les jeunes passionnés de photo de la famille. Il est également utile que vous obteniez toutes ces fonctionnalités à partir de l’une des offres de pointage et de prise de vue les moins chères de Sony.

7. Olympus Tough TG-6

L’Olympus Tough TG-6 a une construction robuste qui le rend idéal pour les amateurs d’aventure. Les enfants peuvent être encore plus exigeants en matière de technologie, ce qui en fait également l’un des meilleurs appareils photo pour les enfants. Il est étanche (jusqu’à 50 m), étanche à la poussière, aux chocs (7 pieds), à l’écrasement (100 kgf), au gel (14 ° F) et possède une protection anti-buée. Le corps robuste protège un capteur 12MP 1 / 2,3 pouces, un objectif 4,5-18 mm f / 2.0 et un moniteur 3 pouces.

8. Nikon D3500

Le Nikon D3500 est un excellent appareil photo de démarrage pour les enfants. Il peut également prendre des photos incroyables si vous êtes un photographe compétent. Une version précédente de cet appareil photo a vécu dans mon sac pendant quelques années, et même si quelque chose de mieux aurait facilité mon travail, j’ai aimé que le manque de fonctionnalités m’oblige à apprendre. J’ai profité au maximum de ce que j’avais et j’ai poussé la caméra à ses limites.

Cela vient avec un excellent capteur APS-C de 24,2 mégapixels, 11 points de mise au point automatique et la monture F de Nikon, qui a une pléthore d’objectifs disponibles. Cela permettra de pérenniser l’expérience de photographie d’un enfant pendant un certain temps, mais c’est un peu plus cher à près de 400 $ pour le corps et un objectif en kit.

10. Canon Powershot G9 X Mark II

Le Canon Powershot G9 X Mark II est un appareil photo portable incroyable que même les professionnels peuvent utiliser comme tireur secondaire. C’est également l’un des meilleurs appareils photo pour les enfants auxquels on peut faire confiance avec un gadget plus cher. Les spécifications incluent un capteur 1 pouce 20,1 MP, un zoom optique 3x (équivalent 28-84 mm), un écran 3 pouces et des vitesses de prise de vue de 8,2 ips.

Le Canon Powershot G9 X Mark II n’est pas abordable, mais c’est un excellent appareil photo de poche pour apprendre la photographie. Il est livré avec des commandes manuelles complètes, un grand capteur (pour les appareils photo compacts) et est absolument magnifique.

Que diriez-vous d’un téléphone appareil photo?

Votre enfant est-il en âge de posséder un smartphone? S’il l’est, vous devriez envisager de lui procurer un téléphone avec un bon appareil photo. Ceux-ci sont souvent assez bons pour satisfaire la plupart des utilisateurs occasionnels, et les caméras de smartphone sont souvent meilleures que certaines des caméras dédiées répertoriées ici.

Cette liste des meilleurs appareils photo pour enfants devrait vous aider à trouver le bon outil pour vos petits. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, et nous avons couvert différents prix pour s’adapter à votre budget individuel. Allez maintenant profiter de ce nouvel outil avec eux!

