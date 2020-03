Les meilleurs appareils pour maison intelligente que vous pouvez acheter dès maintenant (printemps 2020)

Des millions de foyers contiennent désormais un haut-parleur assistant intelligent d’une certaine variété et les ventes de produits IoT continuent de croître à mesure que le marché mûrit et que les prix baissent dans tout le secteur. Avec autant d’options disponibles, il est difficile de savoir quoi acheter, et c’est là que nous intervenons – voici une sélection de nos gadgets pour maison intelligente préférés. Que vous souhaitiez simplement plonger vos orteils dans l’eau avec un Google Nest Mini pas cher ou plonger dans le grand bain avec des lumières intelligentes, des caméras, des thermostats, des sonnettes, etc. – nous avons ce qu’il vous faut.

Mise à jour du printemps 2020

Ce message a été mis à jour en mars 2020 pour inclure les derniers produits qui valent la peine de dépenser votre argent. Si vous avez d’autres suggestions de gadgets pour maison intelligente que vous pensez que nous devrions considérer, faites-le nous savoir dans les commentaires.

Tous les prix sont corrects au moment de la rédaction.

Haut-parleurs intelligents

Meilleur – Google Home Max

Budget – Nest Mini

Cette première catégorie est souvent la porte d’entrée vers d’autres produits pour la maison intelligente, et elle dépend en grande partie de votre choix d’écosystème. Aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, il existe deux camps distincts: Google Assistant ou Amazon Alexa. Si vous choisissez le premier, il existe une gamme d’appareils Google Home à différents prix, du Nest Mini adapté aux portefeuilles au Home Max agréable pour les audiophiles (mais vieillissant). De plus, lorsque Google a mis à jour ses excellents routeurs maillés Nest Wifi, ils ont inclus un haut-parleur Nest Mini-esque à chaque point. Le Home Mini d’origine est également toujours disponible à un prix encore plus bas. Si vous empruntez la route Amazon, il existe une gamme similaire de haut-parleurs Echo pour répondre à tous les besoins. L’Echo Dot est une excellente unité d’entrée de gamme qui peut être achetée pour aussi peu que 29 $ pendant les périodes de vente, mais il existe également des options plus chères avec un meilleur son si cela est important pour vous. Allez avec tout ce que vous pouvez vous permettre, de chaque côté, et vous ne serez probablement pas déçu.

Si vous voulez quelque chose avec les capacités Assistant d’une entreprise qui en sait un peu plus sur l’audio, y compris les écouteurs et les écouteurs ainsi que les haut-parleurs, consultez notre guide des meilleurs produits audio que vous pouvez acheter dès maintenant. Dans le haut de gamme, le Sonos One et Harman Kardon Citation One sont de bonnes options, mais si vous voulez quelque chose que vous pouvez emporter avec vous, le haut-parleur portable Bose et le Sonos Move sonnent tous les deux très bien mais ne sont pas bon marché.

Google

Nest Mini – 49 $ – Google, Best Buy, B&H, Walmart / 49 £ 29 £ (jusqu’au 21 avril) – Google

Nest Wifi & Point – 199 $ – Google, Best Buy, B&H / 239 £ – Google

Accueil Mini – 39 $ – Google, Best Buy, B&H

Accueil – 99 $ – Google, Best Buy, B&H, Walmart / 89 £ – Google

Accueil Max – 299 $ – Google, Best Buy, B&H, Walmart / 299 £ 249 £ (jusqu’au 21 avril) – Google

Amazon

Sonos

Harman Kardon Citation One – 179 $ Amazon, Walmart / 138 £ – Amazon.fr

Haut-parleur portable Bose – 299 $ – Amazon / 269 £ – Amazon.fr

Écrans intelligents

Meilleur – Nest Hub Max

Budget – Nest Hub

Les écrans intelligents sont essentiellement un haut-parleur intelligent avec un écran collé. L’Echo Show d’origine a été le premier produit de ce type, et il existe désormais plusieurs modèles différents d’Amazon, mais il y a encore plus de concurrence dans l’espace Google Smart Display. Le propre Nest Hub de Google (auparavant connu sous le nom de Home Hub avant que Google Nest ne devienne une chose) est le moins cher d’entre eux, c’est donc un bon point de départ, mais Lenovo, JBL et LG ont également des options avec des caméras pour les appels vidéo et des haut-parleurs plus forts. . Avec le plus grand écran et sans doute le plus beau design, le Lenovo Smart Display de 10 pouces est un bon achat, mais le Nest Hub Max de taille similaire de Google est la crème de la crème actuelle grâce à des fonctionnalités avancées telles que la reconnaissance faciale et le contrôle des gestes.

Google

Amazon

Lenovo Smart Display

JBL Link View – 276,99 $ – N&B

LG WK9 ThinQ Voir – 219,99 $ – N&B

Streamers multimédias

Meilleur – Nvidia Shield TV

Budget – Roku Express

Le Google Chromecast est toujours un appareil de streaming décent, mais beaucoup d’entre nous préfèrent quelque chose avec un peu plus à l’expérience utilisateur. Sur le budget, il existe d’excellentes options de Roku et la gamme Amazon Fire TV continue d’être populaire. Si vous voulez la meilleure expérience Android TV, le téléviseur Nvidia Shield 2019 actualisé est ce que vous voulez – bien qu’il soit question d’un prochain produit Google (avec une télécommande!) Qui pourrait offrir une certaine concurrence à un prix inférieur. Si vous souhaitez jouer à Stadia sur votre téléviseur, le Chromecast Ultra est actuellement la seule option compatible à l’heure actuelle. Pour une expérience de visionnement de télévision plus complète (et plus coûteuse), nous recommandons un centre de contrôle Caavo.

Nvidia

Roku

Amazon

Google

Caavo – 159,99 $ – Caavo

Hubs

Meilleur – Hubitat

Budget – Samsung SmartThings

Lorsqu’un Google Home ou Amazon Echo ne vous suffit pas, un hub pourrait être la solution. Ils peuvent combiner divers protocoles de maison intelligente tels que Z-Wave et Zigbee, ce qui vous donne plus de flexibilité qu’une configuration Wi-Fi standard uniquement. Le SmartThings Hub de Samsung était notre premier choix l’année dernière, et il reste une bonne option économique avec une large gamme de capteurs de première partie. C’est également encore moins cher si vous possédez un téléviseur Nvidia Shield, car vous pouvez simplement brancher un dongle SmartThings pour les mêmes fonctionnalités que le concentrateur autonome. Cependant, si vous souhaitez une solution plus robuste, nous vous recommandons Hubitat. Ce n’est pas pour les âmes sensibles car ce n’est pas le système le plus convivial, mais si vous pouvez passer, il a un ensemble de fonctionnalités inégalé et est d’un excellent rapport qualité-prix, avec le support Zigbee et Z-Wave plus le stockage de logique locale.

Hubitat Elevation Hub – 74,95 $ – Hubitat, Amazon

Samsung SmartThings

Lumières

Budget – C par GE

Meilleur – Philips Hue

Médiator extravagant – Nanoleaf Canvas

Les ampoules connectées sont une introduction peu coûteuse à la technologie de la maison intelligente qui peut ajouter beaucoup de caractère à votre environnement. Il n’y a souvent pas grand-chose entre les différentes marques, la plupart d’entre elles étant contrôlables avec un Nest Mini grâce à la connectivité WiFi. En partie en raison de la polyvalence et de la fiabilité accrues du protocole Zigbee qui le sous-tend, mais aussi parce que sa gamme de différentes options d’éclairage est maintenant si vaste, la gamme Philips Hue est notre choix numéro un. LifX est également un choix décent pour ceux qui veulent des lumières contrôlées par WiFi simples sans avoir besoin d’un pont séparé.

L’éclairage LifX de Rita en action.

Les ampoules, gradateurs et commutateurs à prix réduits d’IKEA sont d’excellents choix budgétaires qui fonctionnent avec Google Assistant, bien que vous ayez besoin de débourser 35 $ pour la passerelle. Nos ampoules économiques préférées proviennent de C by GE, avec des ampoules blanches et colorées qui se synchronisent facilement avec Google Home via Bluetooth sans avoir besoin du WiFi. La marque de maison intelligente d’Anker, Eufy, a également de belles ampoules intelligentes à prix abordable que j’utilise depuis un petit moment maintenant, tandis que le perturbateur de maison intelligente à petit budget Wyze vend également une solution d’éclairage bon marché et joyeuse.

Si vous recherchez des installations d’éclairage plus créatives ou artistiques, les panneaux Nanoleaf Canvas et Aurora Light sont parmi les favoris de Rita. Ensuite, il y a le LifX Beam, qui éclaire le chemin dans mon salon. Et Corbin a récemment essayé le Kasa Smart Light Strip de TP-Link et a été impressionné par le rétro-éclairage ambiant qu’il a créé pour son bureau. Les guirlandes lumineuses LED de Twinkly offrent quelque chose d’un peu plus festif.

Philips Hue

LifX

C par GE

Eufy

IKEA Trådfri

Ampoule unicolore – 19,99 $ – IKEA / 22 £ – IKEA

passerelle – 35 $ – IKEA / 25 £ – IKEA

Ampoule Wyze – 7,99 $ – Wyze

TP-Link

Nanoleaf

Guirlandes lumineuses LED – 129,99 $ – Amazon

Fiches et interrupteurs

Meilleur – Prise intelligente de surveillance d’énergie Eufy

Budget – Wyze Plug

Si vos lumières ou autres gadgets ne sont pas de la variété intelligente, vous pouvez améliorer leur QI en les branchant sur une prise intelligente. Prenez cela comme un exemple amusant de ce que vous pouvez faire avec une prise intelligente. Ils vont des fiches de connexion Wi-Fi de base qui peuvent être activées ou désactivées avec une commande Google Assistant Voice à des produits plus sophistiqués comme la fiche de surveillance Eufy qui peuvent vous dire combien d’énergie vous utilisez. D’autres bonnes options abordables proviennent de marques de confiance comme Wyze et Aukey. Avec une multiprise comme celle-ci Kasa de TP-Link, vous obtenez six prises intelligentes en une. Comme pour ses lumières, IKEA propose également des alternatives budgétaires alléchantes, particulièrement utiles si vous avez déjà la passerelle.

Les goûts de Philips Hue et IKEA font également des commutateurs qui vont avec leurs collections de lumières, mais TP-Link et C by GE font tous deux des compatibles compatibles avec Google Assistant qui transforment également les lumières stupides. Côté budget, l’ingénieux SwitchBot est un adorable petit robot (ci-dessus) qui peut être attaché à des commutateurs préexistants.

Eufy eprise intelligente de surveillance nergétique – 22,99 $ – Amazon / 15,20 £ – Amazon.fr

Pack de 2 prises Wyze – 14,99 $ – Wyze

Aukey plug 4-pack – 29,99 $ – Amazon / Pack de 2 UK – 10,99 £ – Amazon.fr

TP-Link

C par GE

Variateur d’ambiance – 24,99 $ – Amazon

Interrupteur à palette marche / arrêt – 16,99 $ – Amazon

IKEA Trådfri

Switchbot – 29 $ – Amazon

Thermostats et AC

Meilleur – Ecobee SmartThermostat

Budget – Nest Thermostat E

Ecobee a déjà gouverné le perchoir en ce qui concerne les solutions énergétiques intelligentes, puis il a lancé le nouveau SmartThermostat l’année dernière qui s’est avéré encore meilleur. Il prend en charge Alexa et l’Assistant Google et est livré avec plusieurs capteurs à placer autour de votre maison pour des mesures de température optimales. Le thermostat Nest E est un bon choix pour ceux qui ont un budget serré, surtout si vous êtes lié à l’écosystème Google Nest. Si vous ne vivez pas dans une maison avec des thermostats gainables, il existe des alternatives pour contrôler votre climatisation ou pompe à chaleur sans conduit, telles que Sensibo Sky et Cielo Breez Eco, qui sont toutes deux prises en charge par l’Assistant Google. Netatmo propose des produits intéressants qui régulent plus que la température dans votre maison, comme le Healthy Home Coach qui mesure l’humidité, la qualité de l’air, le bruit et la température. La station météo la plus chère examine les mêmes paramètres avec les modules intérieurs et extérieurs, en tenant également compte de la ventilation interne et de la pression barométrique externe.

Appareils photo

Meilleur sans plan – Arlo Pro 3

Idéal avec le plan – Nest Cam IQ

Budget – Wyze Cam

Utiliser des appareils connectés pour ne pas avoir à quitter le canapé pour allumer la lumière est très bien et bien, mais la sécurité à domicile est probablement un cas d’utilisation plus digne. L’Arlo Pro 3 est comme ses prédécesseurs en ce qu’il n’est pas parfait, mais c’est toujours le meilleur du peloton dans le domaine sans plan. Si vous êtes prêt à payer un abonnement mensuel, la Nest Cam IQ intérieure est riche en fonctionnalités telles que l’enregistrement 4K tandis que la version extérieure est tout aussi fantastique mais chère. La Eufy Cam E d’Anker est une option moins coûteuse.

Wyze est maintenant le joueur dominant dans la gamme de prix à petit budget, avec sa caméra offrant une vidéo HD et une vision nocturne pour 20 $ miraculeux. Le modèle Pan ajoute une mobilité horizontale à 360 degrés et une inclinaison de 93 degrés dans le mélange pour seulement 10 dollars de plus – comment ils peuvent les vendre pour si bon marché nous dépasse, mais nous ne nous plaignons pas.

Arlo Pro 3

Nid

Kit Eufy Cam E à 2 cames – 298,99 $ – Amazon

Wyze Cam

haute définition – 19,99 $ – Wyze

La poêle – 29,99 $ – Wyze

Systèmes de sécurité

Meilleur – Simplisafe

Budget – Wyze Sense

Après avoir passé un peu de temps à utiliser Simplisafe pour mes besoins en matière de sécurité de maison intelligente, je peux facilement le recommander comme le meilleur système que j’ai essayé. Comme son nom l’indique, il est incroyablement simple à configurer et les différentes options de package vous aident à aménager votre maison avec exactement le bon matériel. Mon kit de démarrage était livré avec une station de base, un clavier, une caméra, un capteur de mouvement et un capteur d’entrée, mais l’outil de construction personnalisé vous permet d’ajouter uniquement ce dont vous avez besoin sans trop ajouter au coût – il y a une tonne d’autres capteurs à choisir de. La tranquillité d’esprit supplémentaire apportée par la surveillance externe 24/7 peut être obtenue pour seulement 14,99 $, et il n’y a pas de contrat, vous pouvez donc annuler quand vous le souhaitez – parfait pour vos vacances. Si vous êtes lié à l’écosystème Google Nest, Nest Secure est solide mais il n’est pas bon marché.

Encore une fois, Wyze a offert une proposition de valeur incroyable avec son pack de sécurité Wyze Sense. Pour seulement 20 $, vous obtenez deux capteurs de contact, un capteur de mouvement et un pont à ajouter à votre Wyze Cam, qui sont tous adorablement minuscules (voir ci-dessus). Comme Ryan l’explique dans son examen complet, le kit Wyze fait absolument le travail si vous recherchez simplement une sécurité de base et une surveillance au prix le plus bas possible.

Simplisafe (avec abonnement de surveillance) – À partir de 172 $ – Simplisafe / À partir de 162 £ – Simplisafe

Nest Secure – 299 $ – Google

Wyze Sense – 19,99 $ – Wyze

Sonnettes

Meilleur – Arlo Video Doorbell

Comme les publicités voudraient nous le faire croire, les cambrioleurs sonnent toujours d’abord à la porte pour voir si quelqu’un est à la maison. On nous présente ensuite la solution – une sonnette intelligente. Quelque chose avec une caméra est l’option la plus sécurisée, vous permettant de voir qui est à la porte, puis d’avoir une conversation bidirectionnelle avec eux. La sonnette vidéo Arlo est probablement la meilleure du marché, mais si vous avez déjà des produits Nest, ils ont une sonnette très similaire pour compléter votre gamme (quoique pour un peu plus d’argent).

Serrures

Meilleur – August Smart Lock Pro + Connect

Budget – Wyze Lock

Vous avez donc une caméra de sécurité intelligente et une sonnette, mais vous utilisez toujours une clé métallique à l’ancienne pour entrer dans votre maison comme une personne du passé. De toute évidence, vous avez besoin d’un verrou intelligent, et il y en a de bons là-bas. Rita est une grande fan des serrures intelligentes Nuki, parmi les meilleures pour ceux qui vivent en dehors des États-Unis. Les serrures intelligentes d’Août sont entièrement équipées et les plus belles à mon avis, et donc le pont WiFi Smart Lock Pro + Connect avec intégration Alexa est mon premier choix. Dans la même veine, Nest s’est associé à Yale pour un verrouillage avec Google Assistant intelligent et Schlage a également une option qui fonctionne avec les configurations Google et Alexa, que Stephen a donné un 8.5 dans son examen. Encore une fois, Wyze entre dans cette catégorie avec son budget – ils ne peuvent tout simplement pas être battus sur le prix.

août

Verrou Nest x Yale – 279 $ – Google

Schlage Encode – 189,98 $ – Amazon

Nuki

Écluse Wyze – 89,99 $ – Wyze

Aspirateurs robots

C’était peut-être un rêve de faire un robot pour vous, mais les prix ont tellement baissé que c’est maintenant une réalité facilement réalisable pour beaucoup de gens. Malheureusement, ils ne sont pas tous capables de crier et de jurer comme celui-ci. J’ai testé quelques robots aspirateurs ces derniers mois, à commencer par l’Eufy RoboVac 30C. J’ai été agréablement surpris par sa capacité à ramasser des débris encore plus lourds grâce à une puissance d’aspiration de 1500 Pa, et rien de plus mignon que de le regarder dévaler jusqu’à la station de charge pour un repos bien mérité. Les bandes de délimitation incluses vous permettent de délimiter les zones que vous ne souhaitez pas utiliser, ce qui permet d’éviter les enchevêtrements de câbles, etc. Peu de temps après, j’ai mis la main sur l’Eufy RobooVac 15C Max, qui est pratiquement le même, sauf qu’il est 500Pa plus puissant. Il ne vient pas avec les bandes de délimitation, mais il a tout de même l’intelligence.

Faire passer les choses au niveau supérieur est le Roborock S6, récemment examiné par Ryne. C’est un peu plus cher à 650 $, mais il est certainement puissant avec une puissance d’aspiration de 2000 Pa. Comme vous vous en doutez, cela permettra de faire le travail plus rapidement et avec moins de passages dans la même zone, mais un autre avantage est qu’il est également plus silencieux – le faire fonctionner lorsque je me mets à mon propre travail est beaucoup moins distrayant qu’avec le Modèle Eufy. Il s’écoule également plus longtemps entre les charges, donc je peux nettoyer l’intégralité de mon appartement en une seule fois. Oh, j’ai presque oublié, celui-ci a également une fonction de vadrouille pour les déversements.

Diffuseurs de parfum intelligents, évidemment

Le secteur de la maison intelligente est évidemment beaucoup plus vaste que les catégories ci-dessus, ce qui signifie que nous pouvons parfois tester divers appareils aléatoires et plus éclectiques. Le plus étrange de ceux de mémoire récente est probablement le diffuseur de parfum intelligent Moodo, mais Rita en était plutôt amoureux.

Pour plus de conseils sur les meilleurs gadgets sur lesquels vous pouvez dépenser votre argent, consultez le reste de nos guides d’achat les plus recherchés, y compris les meilleurs téléphones, les meilleurs produits audio et les meilleurs Chromebooks.