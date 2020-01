Les meilleurs articles de la semaine: Best of CES 2020, fuite de l’iPhone 9, nouvelle compétition Shot on iPhone, plus

Dans les articles phares de cette semaine: CES 2020 propose HomeKit, AirPlay 2, et plus encore, l’application Breathe d’Apple sur Apple Watch, un nouveau concours «Shot on iPhone», et plus encore. Lisez la suite pour toutes les nouvelles les plus importantes de cette semaine.

Thermostat Ecobee HomeKit

Cette semaine a marqué le Consumer Electronics Show annuel à Las Vegas. Pour 2020, l’accent a été mis sur HomeKit, AirPlay 2 et des accessoires de charge plus puissants.

Dans le cadre du prix annuel . Best of CES, nous avons décerné à Linedock le prix du meilleur accessoire Mac. Linedock est une station d’accueil USB-C tout-en-un, une batterie et une solution de stockage. La dernière version du MacBook Pro 15 et 16 pouces comprend 10 ports différents, ainsi qu’une batterie intégrée et un stockage SSD jusqu’à 2 To, qui peuvent également être mis à niveau par l’utilisateur.

Le prix de la meilleure technologie HomeKit a été décerné à Abode, une entreprise de sécurité de bricolage populaire. Au CES 2020, Abode a dévoilé une nouvelle caméra intelligente intérieure et extérieure qui peut être utilisée de manière autonome ou dans le cadre d’un système de sécurité domestique complet, soit avec HomeKit.

Nous sommes également allés de l’avant avec le nouveau boîtier de clavier et trackpad Brydge Pro + pour iPad Pro, qui est maintenant disponible en pré-commande.

Hors CES 2020, Zac Hall a examiné de plus près l’application Breathe sur Apple Watch, y compris des détails sur son fonctionnement et pourquoi elle déroute les gens depuis des années. Lisez son histoire complète ici.

Apple a annoncé cette semaine avoir établi un nouveau record d’une journée pour l’App Store, avec 386 millions de dollars de ventes le jour de l’An. C’est une augmentation de 20% par rapport à l’année dernière. L’App Store a également établi un nouveau record de ventes entre la veille de Noël et la Saint-Sylvestre, générant un chiffre d’affaires de 1,42 milliard de dollars.

Un nouvel ensemble de rendus a émergé cette semaine prétendant offrir notre look le plus proche à ce que l’on appelle l’iPhone 9 / iPhone SE 2. Les rendus montrent aujourd’hui un dos en verre dépoli, similaire à la gamme iPhone 11. À tous les autres égards, les rendus affichent quelque chose de identique à l’iPhone 8. Voir les rendus ici.

Enfin, Apple a annoncé sa deuxième compétition annuelle Shot on iPhone. Apple recherche les meilleures photos en mode Nuit de l’iPhone prises par les propriétaires de l’un des iPhone 11 et iPhone 11 Pro. Les cinq premières photos seront chacune utilisées pour des campagnes de marketing Apple, et Apple paiera des frais de licence pour cette utilisation.

Celles-ci et le reste des principales histoires de cette semaine ci-dessous.

Meilleures vidéos de la semaine |

