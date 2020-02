Sécurisé, robuste et super sûr, l’étui de protection antichoc Camyse est un bracelet conçu pour protéger votre Apple Watch des rayures, des éraflures et des éclats. Il est fabriqué à partir d’un matériau en silicone confortable et est disponible en noir, gris, bleu marine Serdaigle et rouge Gryffondor.