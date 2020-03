Parfois, le travail ne s’arrête pas lorsque vous quittez le bureau, et beaucoup d’entre nous travaillent à domicile. Il est donc important de trouver le meilleur bureau pour votre bureau à domicile. Aujourd’hui, nous plongeons dans une mer d’options pour trouver les meilleurs bureaux pour votre bureau à domicile.

Qu’est-ce qui fait un bon bureau à domicile? Pour cette liste, nous envisageons des bureaux qui offrent une grande valeur pour le prix. Nous tenons également compte de la taille, car nous savons que beaucoup ne veulent pas sacrifier trop d’espace de vie. Et la qualité pour le prix est évidemment aussi un facteur important.

Comment configurer votre bureau à domicile

Selon le recensement américain, 5,2% des personnes travaillaient à domicile en 2017. Ce nombre a probablement grimpé en flèche en raison de l’état actuel des choses, et nous verrons probablement un nombre beaucoup plus élevé une fois que nous…

Les meilleurs bureaux pour votre bureau à domicile:

Note de l’éditeur: Cette liste des meilleurs bureaux pour votre bureau à domicile sera régulièrement mise à jour à mesure que de nouveaux produits seront lancés et que d’autres vieilliront.

1. Chariot de bureau réglable en hauteur Seville Classics

Certaines personnes n’ont pas besoin de beaucoup de travail à domicile. Lorsqu’une simple surface plane pour placer votre ordinateur portable est tout ce dont vous avez besoin, quelque chose comme le chariot de bureau Seville Classics peut suffire. Il permet également de l’étendre à différentes hauteurs et de rouler. Cette unité peut être facilement stockée dans n’importe quel placard lorsque vous avez fini de l’utiliser, ce qui signifie que vous ne devez sacrifier aucun espace de vie. Sans oublier que c’est bon marché!

2. Bureau Ikea Micke

Ikea est toujours une excellente option pour quelque chose de simple, propre et abordable. Le bureau Ikea Micke ne crie pas la qualité, mais il est suffisamment solide pour valoir bien plus que son prix. Comme tout produit Ikea, il est également simple à assembler. Le bureau Micke a un design moderne et universel qui devrait bien paraître dans n’importe quelle pièce. L’espace de stockage permet également de garder les choses plus organisées.

3. Sauder Anda Norr

Voici quelque chose de vraiment cool. Ce Sauder Anda Norr mural est un excellent bureau pour votre bureau à domicile. Il reste à l’écart lorsqu’il n’est pas utilisé, servant même de meuble. Ouvrez simplement la porte et vous serez traité avec une belle surface de travail mesurant 23,4 x 15,1 pouces. C’est simple, mignon et pratique.

4. Nathan James Leighton

Le bureau Nathan James Leighton est fonctionnel, mais a également une touche d’élégance qui ne peut pas être assortie à d’autres articles dans cette liste des meilleurs bureaux pour votre bureau à domicile. L’unité est livrée avec quelques tiroirs spacieux pour le stockage. Il est également assez robuste et peut supporter jusqu’à 220 lb de poids.

5. Sauder Carson Forge

Ceux qui veulent quelque chose de simple, mais avec une esthétique classique devraient jeter un œil au bureau Sauder Carson Forge. Il est fait de bois d’ingénierie, et ce bureau de bureau à domicile est livré avec une magnifique finition cerise. Sans oublier que le style en fer donne du caractère. Pendant ce temps, les trois tiroirs se révéleront utiles pour ranger vos documents et accessoires.

10 meilleures options de bureau debout disponibles

Les bureaux debout Uplift ont été à la mode ces dernières années. Leur popularité croissante a amené une multitude de fabricants de bureaux debout sur le marché. Avec autant d’options, il est difficile de choisir…

6. Bureau à hauteur réglable Realspace Magellan

Les bureaux debout pour votre bureau à domicile n’ont pas besoin d’être sophistiqués et coûteux. Celui-ci ne coûte qu’un peu plus que celui énuméré ci-dessus et dispose d’un mécanisme de hauteur réglable, mais pas électrique. Au lieu de cela, il utilise un système pneumatique avec lequel vous devez pousser physiquement le bureau vers le haut ou vers le bas. Le bureau mesure 60 pouces de large et 30 pouces de profondeur, ce qui offre beaucoup d’espace de travail. Et le design est assez simple pour bien paraître dans n’importe quelle pièce.

7. Sauder Harbor View

Si vous cherchez un bureau plus permanent pour votre bureau à domicile, le bureau d’ordinateur Sauder Harbor View est une excellente option. Il est livré avec une pléthore d’espaces de rangement et de tiroirs, ainsi qu’une construction en bois d’ingénierie plus solide. Bien qu’il coûte plus cher que les bureaux à domicile les plus basiques de cette liste, il ne fera pas complètement sauter la banque et offre une grande valeur.

8. SmartDesk autonome 2

Autonome

La marque autonome est connue pour construire certains des meilleurs bureaux debout pour votre bureau à domicile à une fraction des prix des concurrents. Pour cette raison, ils ont tendance à avoir des conceptions plus simplistes et n’offrent pas de nombreuses mises à niveau ou options de matériaux premium. Ce qui est important, c’est qu’il aura fière allure et fonctionnera correctement. J’utilise personnellement un bureau autonome depuis environ deux ans sans aucun problème.

9. Table de conférence réglable en hauteur Uplift

La table de conférence réglable en hauteur d’Uplift est conçue pour s’adapter à plus de personnes, ce qui est bien si vous travaillez avec d’autres personnes à la maison, mais la plus grande surface de 80 x 30 pouces est également idéale pour ceux dont le travail nécessite plus d’espace. Ce qui en fait l’un des meilleurs grands bureaux pour votre bureau à domicile, c’est que la hauteur peut être ajustée, vous permettant de travailler assis ou debout. C’est un bureau cher pour votre bureau à domicile, mais il est également solide, beau et fonctionnel.

10. Jarvis Evolve

Pleinement

Si vous avez de l’argent à perdre et que vous voulez quelque chose de vraiment élégant, le bureau debout Jarvis Evolve est l’un des plus beaux bureaux pour votre bureau à domicile. Il dispose de trois tiroirs, ce que les fabricants de bureau plus debout devraient envisager d’ajouter à leurs conceptions.

C’est l’un des meilleurs bureaux debout pour le bureau à domicile que nous avons vu, mais cela coûtera un joli sou, à partir de 1849 $. La prime de prix pourrait être affectée par le fait qu’elle fait partie de la mission Rocket, qui est une collection de meubles modernes du designer Vincent Leman.

Meilleures chaises de bureau: soyez à l’aise lorsque vous travaillez à domicile

Trouver une bonne chaise de bureau qui correspond le mieux à vos besoins – et à votre budget – n’est pas une tâche simple. Alors que certaines personnes passent toute la journée à travailler à domicile, d’autres n’utilisent leurs chaises de bureau qu’à l’occasion. …

Que vous souhaitiez un bureau permanent ou temporaire pour votre bureau à domicile, cette liste d’options devrait couvrir tout le monde. Allez chercher celui qui correspond le mieux à vos besoins!