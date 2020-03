Les meilleurs Chromebooks à petit budget: plus de diamants que de bruts

Les Chromebooks sont de toutes formes, tailles, configurations et prix. Certains sont meilleurs pour les étudiants, certains sont meilleurs pour la navigation occasionnelle à domicile, tandis que certains sont meilleurs pour les professionnels mobiles. Trouver le bon équilibre entre fonctionnalités et prix peut souvent être un défi, et il semble presque toujours y avoir un compromis qui se cache quelque part. Cela peut être particulièrement vrai lorsque vous recherchez les meilleurs Chromebooks à petit budget que vous puissiez acheter.

Dans notre examen des Chromebooks au meilleur budget, nous nous sommes concentrés sur les produits de milieu de gamme qui se situent entre 300 $ et 550 $, en mettant l’accent sur ceux de moins de 500 $. Vous ne trouverez pas de machines haut de gamme, ni de prix pour les écoliers débutants ici. Ces Chromebooks offrent généralement des écrans solides, des processeurs zippy et des combinaisons respectables de RAM et de stockage à des prix abordables.

1. Acer Chromebook 514

L’Acer Chromebook 514 couvre certaines bases importantes. Il dispose d’un châssis en aluminium, d’un écran tactile Full HD et d’un clavier rétro-éclairé. Cela garantit que vous pouvez être productif de jour comme de nuit. La batterie dure bien plus qu’une journée de travail ou d’école (12 heures), et le trackpad Gorilla Glass est une belle touche de luxe. C’est une coquille standard, mais le design élégant est accrocheur.

Sous le capot, vous trouverez un processeur quadricœur Intel Celeron avec 4 Go de mémoire et 64 Go de stockage. Il dispose de deux ports USB-C DisplayPort, d’une connexion Wi-Fi double bande, de Bluetooth 4.2 et d’une webcam HD. Le 514 pèse un livre respectable de 3,09 livres. Il est disponible sur Amazon pour 396 $.

Spécifications du Chromebook 14 d’Acer:Processeur: Intel Celeron N3450 1,1 GHz avec rafale 2,2 GHzAfficher: 14 pouces LED IPS Full HD (1920 x 1080)Mémoire: 4GB LPDDR4Espace de rangement: 64GB eMMCSans fil: WiFi 802.11ac avec MIMO 2 × 2Webcam: 1 280 x 720 HDPorts: 2 ports USB 3.1 Type-C (Gen 1)Batterie: Lithium-polymère 3950 mAh, 12 heuresPoids: 1,41 kg / 3,09 lb

2. Chromebook C425TA d’Asus

Asus dispose d’un trio de Chromebooks de milieu de gamme dans les C425, C433 et C434. Tous les trois sont bien considérés. Le C425TA est un clapet traditionnel, mais partage autrement la conception de base avec ses frères. Il a un châssis métallique et ce que Asus appelle la conception NanoEdge. L’écran Full HD de 14 pouces a une lunette de seulement 5,5 mm, ce qui lui donne un rapport écran / corps de 85%. Asus affirme que cela lui permet d’entasser le plus grand écran de 14 pouces dans un châssis plus petit de 13 pouces. La charnière à plat à 180 degrés permet au C425 de reposer entièrement à plat sur une table ou un bureau. Il est assez léger à 2,87 livres et mesure 16,9 mm d’épaisseur. Le C425 possède un trackpad massif de six pouces pour compléter le clavier rétroéclairé, qui offre une course de touche de 4 mm.

À l’intérieur du châssis, Asus a opté pour un processeur Intel Core m3 ou Core i5 avec jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage. Il dispose de deux ports USB-C, ainsi que d’un port USB-A pour les câbles / appareils hérités. WiFi 5 et Bluetooth 5 sont à bord, ainsi que des haut-parleurs stéréo et une prise casque. La batterie de 48 Wh dure jusqu’à 12 heures. Amazon vend le Chromebook C425TA d’Asus pour 376,96 $.

Spécifications du Chromebook C425TA d’AsusProcesseur: Intel Core m3 / Core i5Afficher: 14 pouces LCD IPS Full HD (1920 x 1080)Mémoire: 4 Go de RAM LPDDR3Espace de rangement: EMMC 64 Go / 128 GoSans fil: 802.11ac WiFi 5Webcam: 1 280 x 720 HDPorts: 2 USB Type-C (Gen 1), 1 Type-A (Gen 1)Batterie: 48 Wh, 12 heuresPoids: 1,27 kg / 2,8 lb

3. Asus Chromebook Flip C434

Le Chromebook Flip C434 d’Asus est une version plus raffinée du C425, avec un écran rotatif à 360 degrés pour cette fonctionnalité deux-en-un. Le style Flip signifie que le C434 peut être utilisé comme un ordinateur portable traditionnel, un écran debout ou une ardoise lorsque l’écran est complètement ouvert. Le C434 reprend de nombreuses fonctionnalités du C425. Par exemple, il a le même écran Full HD de 14 pouces et la conception NanoEdge avec un rapport écran / corps de 87%. Les cadres minces ont permis à Asus de garder le châssis aussi petit que ceux que l’on trouve souvent sur les Chromebooks de 13 pouces. Asus dit que le C434 a un «clavier phare» qui présente une course de touche de 1,4 mm et un rétro-éclairage pour faire bonne mesure.

Asus propose un processeur Intel Core m3 ou Core i5 avec 4 Go ou 8 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage. Le C434 dispose de deux ports USB-C et d’un seul port USB-A pour la connexion de matériel plus ancien. WiFi 5 et Bluetooth 4 sont à bord, ainsi que des haut-parleurs stéréo et une prise casque. La batterie de 48 Wh dure jusqu’à 10 heures. Amazon vend le Chromebook Flip C434 d’Asus pour 549 $.

Spécifications du Chromebook Flip C434 d’AsusProcesseur: Intel Core m3 / Core i5Afficher: 14 pouces LCD IPS Full HD (1920 x 1080)Mémoire: RAM LPDDR3 4 Go / 8 GoEspace de rangement: EMMC 64 Go / 128 GoSans fil: 802.11ac WiFi 5Webcam: 1 280 x 720 HDPorts: 2 USB Type-C (Gen 1), 1 Type-A (Gen 1)Batterie: 48 Wh, 10 heuresPoids: 1,45 kg / 3,19 lb

4. Chromebook 3100 Dell 2 en 1

Le Chromebook Dell 3100 2-en-1 est destiné au marché de l’éducation. Sa caractéristique de signature est une construction renforcée. Le 3100 a été testé «au-delà» de MIL-STD pour sa durabilité. La société affirme qu’elle a été testée pour survivre jusqu’à 5000 micro-gouttes de 30 pouces – quelque chose que les étudiants sont susceptibles de faire. De plus, le clavier peut gérer les déversements jusqu’à 12 onces (une canette entière de soda) et continuer à continuer. Enfin, les ports sont protégés par des supports pour assurer la fiabilité, et l’écran est recouvert de verre Gorilla pour éviter les rayures.

Ce Chromebook a le même facteur de forme convertible que l’Asus C434, ce qui signifie qu’il peut servir d’ordinateur portable ordinaire, de style tente ou servir d’ardoise lorsque l’écran est complètement replié. L’écran de 11,6 pouces peut avoir une résolution inférieure à la plupart des autres, mais il prend en charge la saisie tactile, ce qui est important pour les étudiants.

D’autres aspects flexibles du Chromebook Dell 3100 incluent sa multitude de ports, boutons, prise casque et lecteur de carte microSD. La batterie dure 13 heures, et la webcam permet aux étudiants de mener des conversations vidéo avec leurs camarades de classe et leur famille. Toutes les variantes ont le processeur Intel Celeron, mais vous pouvez configurer la RAM et le stockage. Le prix varie de 349 $ à 419 $, selon la configuration.

Spécifications Dell 3100 2 en 1:Processeur: Intel Celeron N4000 à double cœur 2,6 GHzAfficher: 11,6 pouces HD (1366 x 768) avec verre Gorilla de CorningMémoire: 4 Go / 8 Go 2400 MHz LPDDR4 non ECCEspace de rangement: 32 Go / 64 Go eMMCSans fil: 802.11ac WiFi 5Webcam: OuiPorts: 2 USB Type-C (Gen 1), 2 USB Type-ABatterie: 3 cellules, 42 Wh, 13 heuresPoids: 1,41 kg / 3,10 lb

5. Chromebook HP 15

Le Chromebook HP 15 est l’une des plus grandes options de notre liste des meilleurs Chromebooks à petit budget. Cette machine a une construction en aluminium et est disponible dans une finition blanc et bleu. C’est un pas en avant en ce qui concerne le design, en particulier par rapport aux étagères courantes des magasins Chromebooks noir ou argent. L’écran de 15,6 pouces nécessite de l’encombrement. Le panneau Full HD prend en charge la saisie tactile, ce qui est bienvenu. Grâce en partie au grand châssis, vous trouverez un clavier pleine taille avec pavé numérique. Cela pourrait être une aubaine pour les comptables. De plus, le clavier possède quatre niveaux de rétro-éclairage. Le trackpad est grand et légèrement décalé.

Plusieurs configurations différentes de processeur et de RAM sont disponibles, avec Core i3 et Core i5 parmi eux. Une chose à apprécier: toutes les variantes sont livrées avec 128 Go de stockage. Vous trouverez de nombreux ports, dont deux USB Typc-C, un USB Type-A, microSD et une prise casque. Les autres caractéristiques comprennent des haut-parleurs stéréo B & O et un verrou Kensington. Il est disponible sur Amazon pour 469 $.

Caractéristiques du Chromebook HP 15Processeur: Intel Core i5 8250U à 1,6 GHzAfficher: 15,6 pouces LCD IPS Full HD (1920 x 1080)Mémoire: 8GB LPDDR3Espace de rangement: 128 Go SSDSans fil: WiFi 802.11acWebcam: OuiPorts: 2 ports USB Type-C, 1 port USB Type-A, emplacement microSDBatterie: Lithium-ion à 3 cellules Poids: 1,81 kg / 3,99 lb

6. Chromebook C340 de Lenovo (11 pouces)

Voici une autre option compacte. Le Lenovo Chromebook C340 est l’une des machines les plus récentes de la société. Il est disponible en tailles 11,6 et 15,6 pouces et nous préférons le plus petit et le plus portable. Ce Chromebook est disponible en gris ou, croyez-le ou non, en rose. Il a une forme de coin et semble plutôt gros.

Une seule option de processeur est disponible pour le C340, et c’est un Intel Celeron N4000 cadencé à 1,1 GHz avec un cache de 4 Mo et une vitesse de rafale allant jusqu’à 2,6 GHz. Les autres spécifications qui jouent un rôle dans les performances incluent l’Intel UHD Graphics 600 et 4 Go de RAM LPDDR4 à 2,4 GHz. Deux variantes de stockage sont disponibles: 32 Go et 64 Go, avec seulement 20 $ séparant les deux. Vous disposez de ports USB-C et USB-A, ainsi que d’une prise casque.

Le prix du Chromebook C340 (11 pouces) est récemment passé de 299 $ à 249 $. C’est un vol à ce prix.

Lenovo Chromebook C340 (11 pouces) spécificationsProcesseur: Intel Celeron N4000 à 1,1 GHzAfficher: 11,6 pouces HD (1 366 x 768)Mémoire: 4GB LPDDR4Espace de rangement: 32 Go / 64 GoSans fil: WiFi 802.11acWebcam: OuiPorts: 2 ports USB-C (3.1 Gen 1), 2 ports USB-A (3.1 Gen 1)Batterie: 3 cellules, 42 Wh, 10 heuresPoids: 1,18 kg / 2,6 lb

Voilà pour notre regard sur les meilleurs Chromebooks à petit budget. Pour en savoir plus sur les guides d’achat du Chromebook et les procédures, consultez les liens ci-dessous.

