Les meilleurs Chromebooks bon marché actuellement en stock

Cette histoire a été initialement publiée 2020/03/20

12:58 pm PDTon 20 mars 2020 et dernière mise à jour 2020/07/03

11 h 18 HAP le 3 juillet 2020.

Les blocages en cours dans le monde ont entraîné une augmentation de la demande d’ordinateurs, en particulier d’ordinateurs portables. Les Chromebooks sont incroyablement populaires pour leur facilité d’utilisation et leurs prix compétitifs, donc si vous pouvez tout accomplir en utilisant simplement un navigateur Web (et que vous n’avez pas encore de PC de rechange qui peut faire le travail), ils valent certainement la peine d’être regardés dans.

Tous les modèles que nous avons sélectionnés ont une puissance suffisante pour gérer au moins quelques onglets et applications Chrome exécutés en même temps, et la plupart d’entre eux ont de grands écrans de 14/15 pouces. Nous avons un guide dédié pour les meilleurs Chromebooks dans l’ensemble, mais cette liste se concentre uniquement sur les options budgétaires avec de grands écrans qui sont actuellement en stock.

Chromebook Samsung 4+: 300 $

Il s’agit du dernier modèle de la série Chromebook économique ultra populaire de Samsung. Il offre un processeur Intel Celeron N4000 double cœur, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage interne et un grand écran de 15,6 pouces. Ce processeur basse consommation ne flambera pas dans les onglets Chrome et les vidéoconférences aussi vite que les puces Core i3 / i5 dans les ordinateurs portables plus chers, mais il suffit pour la plupart des travaux de productivité.

Contrairement à la plupart des Chromebooks de cette gamme de prix, l’écran a une résolution Full HD de 1920 x 1080, de sorte que le texte et les images seront nets. Le Chromebook 4+ recevra également des mises à jour jusqu’en juin 2026. Le prix varie selon le détaillant, mais au moment de la rédaction, la plupart des magasins le vendent pour environ 300 $.

Acer Chromebook CB315-3H: 280 $

Si vous ne pouvez pas acheter les Chromebooks Samsung ou Lenovo pour une raison quelconque, le prochain meilleur choix est probablement cette variante du Chromebook 315 d’Acer. Bien qu’il dispose d’un processeur Intel Celeron N4000 décent, la résolution d’affichage n’est que de 1366×768.

Le reste des spécifications matérielles comprend 32 Go de stockage interne, 4 Go de RAM, un écran de 15,6 pouces et un poids de 4,19 livres. L’ordinateur portable recevra les mises à jour de Chrome OS jusqu’en juin 2026.

Chromebook HP 14: 220 $

HP vend un Chromebook très similaire au modèle Acer ci-dessus, avec le même processeur Intel Celeron 4000, 4 Go de RAM et un écran de résolution 1366×768. Cependant, contrairement au Chromebook Acer, vous obtenez des haut-parleurs frontaux et un clavier rétro-éclairé.

L’ordinateur portable recevra les mises à jour de Chrome OS jusqu’en juin 2026. Amazon l’a actuellement en vente pour 219,99 $, une économie de 50 $ par rapport au prix d’origine.