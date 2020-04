Les meilleurs claviers que vous pouvez obtenir pour travailler et jouer

Que vous souhaitiez rendre le travail à domicile un peu plus confortable ou que vous souhaitiez amener votre jeu à un tout autre niveau, un bon clavier peut faire toute la différence. Comme avec tous les gadgets technologiques, vous avez le choix entre des centaines d’options et cela dépend de vos besoins. Voici un bref aperçu de certains des meilleurs claviers que vous pouvez acheter!

Les meilleurs claviers:

Note de l’éditeur: Nous continuerons à mettre à jour cette liste des meilleurs claviers disponibles à mesure que d’autres seront publiés.

1. Steelseries Apex Pro

Le Steelseries Apex Pro est l’un des meilleurs claviers que vous pouvez obtenir pour les jeux et la frappe. L’Apex Pro est le premier à proposer des commutateurs réglables avec des capteurs magnétiques qui vous permettent de personnaliser la distance d’actionnement (la distance parcourue par une touche pour enregistrer une presse) de 0,4 mm à 3,6 mm. Il est également livré avec un écran intelligent OLED pour ajuster les paramètres et voir les informations et les fonctionnalités à la volée avec les commandes multimédias.

Les touches sont rétro-éclairées individuellement et personnalisables avec 16,8 millions de couleurs par touche. Cette grande personnalisation peut être un problème, mais vous pouvez enregistrer jusqu’à 5 profils localement et configurer les paramètres RVB par touche, la distance d’actionnement, etc. Enfin, il est livré avec un repose-poignet magnétique doté d’une finition douce au toucher et offrant un support complet de la paume.

La Steelseries Apex Pro est l’une des options les plus chères de cette liste, mais elle vaut certainement chaque centime. Si vous voulez une option plus compacte, une version sans clé (sans clavier numérique) est également disponible pour 20 dollars moins cher.

2. Razer Huntsman Tournament Edition

Le clavier Razer Huntsman Tournament Edition est une excellente option si vous recherchez un clavier de jeu. Il utilise la technologie de commutateur linéaire optique de Razer pour fournir une distance d’actionnement de 1 mm. Il est livré avec des capuchons de touches PBT (téréphtalate de polybutylène) à double coup pour assurer la durabilité et la longévité même avec des jeux de tournoi intensifs.

Chaque touche est rétro-éclairée individuellement et vous pouvez enregistrer jusqu’à 5 configurations de profil. Vous obtenez un câble USB-C détachable qui vous permet de brancher et de jouer sans tracas lors de vos déplacements. Un loquet sécurisé garantit que le câble reste connecté lors de l’utilisation du clavier. Ceci est un clavier sans clé et a un facteur de forme compact qui est assez portable.

3. Logitech Ergo K860

Ce ne sont pas seulement les joueurs qui ont besoin de super claviers. Quiconque passe trop de temps à taper pour travailler ou jouer bénéficiera d’un clavier comme le Logitech Ergo K860. Il est livré avec une image clé inclinée, incurvée et divisée conçue pour réduire la pression sur votre poignet et vos bras et améliorer la posture de frappe.

Un repose-poignet rembourré offre beaucoup de soutien au poignet et réduit la flexion du poignet. Il est également livré avec un lève-paume intégré pour vous aider à trouver la position de frappe la plus confortable. Vous pouvez connecter le clavier à un ordinateur avec le récepteur USB inclus ou via Bluetooth (avec une portée allant jusqu’à 10 m). Il est compatible avec Windows et MacOS et est livré avec une disposition imprimée à double clé pour éviter toute confusion lors du basculement entre les systèmes.

4. Clavier sans fil Arteck

Jusqu’à présent, toutes les options sont certainement parmi les meilleurs claviers que vous pouvez obtenir. Ils sont malheureusement tous assez chers également. Tout le monde ne veut pas ou n’a pas besoin de dépenser plus d’une centaine de dollars pour un clavier. Si vous cherchez une alternative solide qui est également relativement abordable, les claviers sans fil Arteck sont la solution.

Je dis les claviers car il y a quelques variantes différentes ici. Vous avez le choix entre la connectivité Bluetooth ou la connectivité sans fil avec un récepteur USB. Vous pouvez également choisir entre une variante pleine grandeur ou un clavier compact sans clé. Ils sont également compatibles sur la plupart des plates-formes et des appareils. La construction en acier inoxydable offre une sensation de robustesse, tandis que les touches permettent une frappe silencieuse et confortable. Vous obtiendrez également jusqu’à 6 mois d’autonomie sur une seule charge.

5. Clavier Apple Magic

Certains fabricants de claviers prennent des dispositions pour la compatibilité multiplateforme. Par exemple, la plupart des claviers Logitech sont livrés avec des touches de fonction à double impression pour éviter toute confusion lors de l’utilisation du même appareil sur PC et Mac. Vous pouvez également remapper les clés selon vos besoins avec d’autres options. Cependant, le meilleur clavier pour les appareils Apple est le propre clavier Magic de la société.

Le clavier Magic fournit tous les boutons de navigation et spécifiques au système d’exploitation dont vous avez besoin pour les appareils Apple. En ce qui concerne la compatibilité, cela fonctionnera avec un Mac compatible Bluetooth exécutant macOS 10.12.4 et supérieur, et des appareils iOS exécutant iOS 10.3 ou version ultérieure. Les variantes pleine taille et sans clé sont disponibles. Gardez à l’esprit que cela est différent du nouveau clavier Magic qu’Apple a annoncé et qui n’est compatible qu’avec l’iPad Pro 12,9 pouces.

6. Rii i4 Mini

Le Rii i4 Mini n’est pas un clavier de jeu révolutionnaire ni un clavier offrant une expérience de frappe ergonomique. Il a un objectif spécifique, et c’est de faciliter la navigation dans l’interface utilisateur d’un téléviseur intelligent ou d’un appareil de diffusion en continu. Si vous avez déjà rencontré l’ennui de «taper» des noms d’utilisateur et des mots de passe pour diverses applications sur des appareils intelligents, le Rii i4 Mini est fait pour vous.

Cela ne veut pas dire que ce n’est pas compatible avec tout le reste. Outre les téléviseurs intelligents et les appareils de diffusion en continu, vous pouvez également connecter ce clavier à des appareils exécutant MacOS, Windows, Linux, Android et iOS. Vous pouvez également l’utiliser avec les consoles Xbox et Playstation.

Tapez toute la journée avec les meilleurs claviers ergonomiques que vous pouvez acheter!