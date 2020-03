Les meilleurs conseils, équipements et applications de fitness à domicile pour que vous vous sentiez mieux

Parmi les nombreux inconvénients liés au fait d’être pris au piège dans la maison, la perte d’accès au gymnase est là-haut. Le fitness à domicile n’est pas le même. Cela réduit considérablement la quantité d’équipement à votre disposition, et cela signifie essayer d’utiliser un espace exigu. Vous marcherez naturellement beaucoup moins et le manque de soleil peut vous épuiser.

Mais différent ne signifie pas pire! Vous avez maintenant deux choix: vous soumettre à la situation et regarder votre condition physique se détériorer, ou relever le défi et trouver de nouvelles façons de développer et de développer votre corps.

C’est l’occasion idéale d’expérimenter d’autres aspects de votre condition physique, et il existe d’innombrables outils et ressources pour vous aider à faire exactement cela.

J’espère qu’une fois que vous aurez fini de lire cet article, vous vous sentirez inspiré par les possibilités que le fitness à domicile peut offrir!

Meilleur équipement de gym à domicile: conservez votre gain malgré le coronavirus

Le coronavirus a frappé et cela signifie que de nombreux aspects de notre vie quotidienne se sont arrêtés. Cela comprend le travail au gymnase, avec des installations à travers le pays fermant leurs portes – à droite…

Explorez différentes modalités de formation

Perdre l’accès à la salle de sport est nul si vous êtes habitué à squatter 250 kg, à faire courir le support sur les haltères, à frapper le câble ou à déchirer le tapis roulant. Ces types de formation sont difficiles à recréer à la maison. Mais il existe de nombreux autres styles de formation qui sont bien mieux adaptés à votre nouvelle situation. Beaucoup de ces méthodes peuvent imiter les avantages de ces autres méthodes ou vous aider à améliorer votre condition physique dans d’autres domaines.

Des études montrent que nous pouvons maintenir le muscle avec une activité minimale.

Prendre du temps sur votre entraînement habituel ne fait pas autant de dégâts que vous ne le pensez. Des études montrent que nous pouvons maintenir le muscle avec une activité minimale, tandis que des facteurs tels que l’expression des gènes et les cellules satellites nous aident à retrouver plus rapidement toute force perdue. Alors pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour augmenter votre mobilité, votre cardio ou votre force de rotation?

Cela dit, si vous voulez simplement rester maigre et tonique, il y a beaucoup de façons amusantes de vous entraîner à la maison.

Entraînement Kettlebell

Les kettlebells sont essentiellement des haltères de forme étrange. La forme unique compense le poids par rapport à la poignée, qui à son tour modifie l’angle de résistance. La vraie puissance du kettlebell, cependant, est qu’il peut être basculé. Cela met le corps sous toutes sortes de pressions, car il lutte contre le couple et l’élan. Cela peut développer une force balistique et une endurance étonnante.

Les kettlebells sont également un bon remplacement pour une barre quand il s’agit de certains mouvements composés. Vous pouvez saisir deux kettlebells de 36 kg et effectuer des squats ou nettoyer et arracher et vous développerez le même type de puissance explosive que vous auriez avec une barre. La plupart des gens seront mieux en commençant avec deux cloches de 10 kg ou 20 kg.

Pour ceux qui veulent juste rester maigres et peut-être tonifier leurs fesses, les balançoires kettlebells légères sont le cardio de résistance parfait à la maison.

Yes4All Kettlebells enduits de vinyle

Acheter sur Amazon

Gymnastique suédoise

Jetez un œil sur YouTube et vous seriez pardonné de penser que tout le monde est soudainement devenu un expert en gymnastique!

Ce n’est pas une mauvaise chose: s’entraîner avec le poids corporel est un moyen fantastique de développer une force relative, ainsi qu’un meilleur contrôle et une meilleure conscience de votre propre corps.

L’entraînement au poids corporel peut prendre deux formes. Soit vous utilisez des répétitions élevées de mouvements simples de poids corporel (comme des pompes et des tractions), ainsi que des variations plus dures qui isolent les muscles pour renforcer la capacité de travail et la taille des muscles (hypertrophie non contractile, principalement); ou vous vous entraînez pour des compétences de gymnastique comme le handstand push up et planche. Ce dernier ne changera pas votre physique aussi rapidement, mais développera une mobilité, une agilité et une force de bras droit incroyables.

Bien sûr, vous pouvez toujours combiner les deux.

L’un des avantages de l’entraînement avec poids corporel est que vous avoir besoin tout équipement du tout. Cependant, il existe quelques éléments qui peuvent vous aider à obtenir un meilleur entraînement plus facilement et vous devriez au moins prendre une barre de traction.

Barre de tirage de porte multi-gym Perfect Fitness et système de gym portable

Acheter sur Amazon

Station de support de trempage ProsourceFit

Acheter sur Amazon

Yes4All Steel Parallettes

Acheter sur Amazon

Entraînement au mouvement

L’entraînement en mouvement gagne rapidement en popularité dans la communauté du fitness, et il existe plusieurs approches différentes. Les mouvements d’animaux impliquent des schémas quadrupèdes comme les rampements parmi d’autres modes de locomotion, souvent liés comme des «flux».

Essentiellement, ce type d’entraînement vous permet de vous déplacer librement entre différentes positions, afin de développer la force de base et la mobilité. C’est amusant et expressif, mais un peu obtus et difficile à comprendre si vous êtes débutant.

La musculation

La musculation utilise souvent des plages de répétitions légèrement plus élevées combinées à des poids plus légers. Vous pouvez ensuite utiliser un certain nombre de techniques d’intensité afin de rendre cela plus difficile – comme les ensembles de gouttes, les ensembles de pyramides, les tricheurs et les brûlures.

L’objectif principal de la musculation est de construire la taille et l’esthétique, et c’est quelque chose que vous pouvez faire avec des poids relativement légers! Procurez-vous un ensemble d’haltères réglables et vous serez prêt à partir.

Ensemble d’haltères réglables CAP Barbell

Acheter sur Amazon

HIIT

HIIT est un entraînement par intervalles de haute intensité. Cette forme d’entraînement remplace ou complète essentiellement le cardio à faible intensité (LISS) afin de brûler les graisses et d’améliorer la forme physique en peu de temps. Vous alternerez des périodes d’intensité totale (sprint sur place ou martèlement du sac lourd) et des périodes de récupération active (marche douce). Il y a beaucoup de science qui explique comment cela fonctionne, mais il suffit de dire que vous brûlerez plus de calories en moins de temps. Il est à la mode et idéal pour la remise en forme intermédiaire à la maison.

Astuce: combinez avec des kettlebells pour un entraînement intense.

Essentiels AA: le meilleur équipement de course, les montres de course et plus encore

Que vous soyez amateur de randonnée, de vélo, de photographie ou de pilotage de drone – commencer et prendre les bonnes décisions en matière d’équipement peut être un investissement sérieux. Mais parfois, il est difficile de savoir par où commencer, surtout si…

Cardio à l’état d’équilibre

La plupart des verrouillages permettent toujours aux gens de se diriger vers l’extérieur pour un exercice de base tout en restant à deux mètres des autres. Si vous n’avez pas encore commencé à courir, c’est un excellent moyen de prendre un peu d’air frais tout en améliorant votre condition physique. De plus, le cardio à l’état d’équilibre offre des avantages que d’autres formes d’entraînement ne peuvent pas: comme une amélioration de la fréquence cardiaque au repos.

Pas en course? C’est très bien! Vous pouvez bénéficier du même avantage en sautant ou en utilisant un vélo stationnaire.

Vélo de vélo d’intérieur Sunny Health & Fitness Pro avec volant d’inertie chromé de 40 lb

Acheter sur Amazon

Arts martiaux

Les arts martiaux ne sont pas seulement utiles pour botter le cul! Frapper un sac de boxe ou même juste de la boxe fantôme est un excellent entraînement qui développera la puissance explosive, l’endurance et la mobilité, tout en brûlant les graisses.

Bob sparring avec enveloppements mains libres

Acheter sur Amazon

Yoga

Le yoga est idéal pour les entraînements à domicile et présente un grand nombre d’avantages uniques. Cette forme d’entraînement vise à développer la force de base, une posture et une respiration correctes, la mobilité et le contrôle. Même si vous ne brûlerez pas un grand nombre de calories ou ne construirez pas de gros muscles, vous développerez la santé et la forme physique à l’intérieur comme à l’extérieur.

Le yoga est bien adapté à ceux qui veulent simplement rester toniques et en bonne santé pendant la quarantaine, mais il peut également parfaitement compléter d’autres styles d’entraînement. Si vous êtes un bodybuilder ou un powerlifter par exemple, vous constaterez peut-être que la mobilité améliorée offerte par le yoga peut vous aider à faire plus de gains une fois de retour au gymnase. Pourquoi ne pas profiter de cette opportunité pour regarder des vidéos de yoga sur YouTube?

YogaAccessories 1/4 ″ épais haute densité Deluxe antidérapant exercice Pilates et tapis de yoga

Acheter sur Amazon

Les meilleures chaînes YouTube de fitness à domicile

YouTube est une ressource fantastique pour le fitness à domicile, et il existe d’innombrables chaînes qui proposent des entraînements de suivi, ainsi que des conseils généraux et de la théorie. Étant donné que vous n’assisterez à aucun cours d’exercice ou que vous ne profiterez d’aucune formation individuelle, YouTube vous propose ce qu’il y a de mieux.

The Body Coach TV

Channel | Site Internet

Le Body Coach (Joe Wicks) est une option fantastique pour ceux qui cherchent simplement à rester en forme et à se tonifier. Il est très énergique, et en ce moment il offre gratuitement P.E. leçons pour les enfants!

AthleanX

Channel | Site Internet

En ce qui concerne les conseils de formation intelligents, Jeff Cavalier d’AthleanX est absolument l’homme. Jeff possède une compréhension approfondie de la physiologie et de l’anatomie, qu’il utilise pour conseiller la forme et la technique correctes pendant les entraînements, ainsi que des moyens plus intelligents de développer les muscles. La chaîne est consacrée à l’entraînement à la longévité et à la construction d’un physique athlétique, et la quantité d’informations gratuites disponibles sur sa chaîne est stupéfiante.

Jeff Nippard

Channel | Site Internet

Jeff Nippard est un culturiste et l’un des meilleurs YouTubers en matière de formation à l’hypertrophie principalement, et est connu pour appliquer de nombreuses recherches à ses conseils. Vous pouvez suivre des conseils d’entraînement pratiques, ou simplement assimiler toutes les informations, puis choisir comment les appliquer à votre propre entraînement.

OfficialThenX

Channel | Site Internet

Je ne comprends pas vraiment pourquoi le site a besoin de «officiel» dans le nom mais, à part cela, c’est une ressource fantastique pour ceux qui cherchent à s’entraîner avec un poids corporel. Il existe une excellente combinaison d’exercices pour débutants et de didacticiels avancés, et tout est magnifiquement édité et tourné.

The Bioneer

Channel | Site Internet

D’accord, donc je suis un peu biaisé ici! Le Bioneer est ma propre chaîne YouTube personnelle, où je discute de combiner différentes formes d’entraînement physique et mental afin de devenir «SuperFonctionnel». Les sujets récents sur la chaîne incluent l’utilisation de micro-entraînements tout au long de la journée et comment s’entraîner comme Batman dans la vraie vie. J’ai également un collaborateur appelé Grant Stevens qui partage des conseils d’entraînement aux arts martiaux.

Les gens semblent aimer ça!

Vahva Fitness

Channel | Site Internet

Si vous êtes intéressé par le mouvement d’entraînement, Vahva Fitness est un canal vraiment fascinant à découvrir. Vous serez en mesure d’apprendre un tas de mouvements d’animaux que vous pouvez transformer en flux, ainsi que de voir comment cela se traduit par les arts martiaux et la performance générale.

Portail Ido

Channel | Site Internet

Si vous voulez voir ce qui est possible, consultez Ido Portal. Il n’a pas beaucoup de conseils sur sa chaîne YouTube, mais simplement le regarder en mouvement est extrêmement inspirant.

Applications de fitness à domicile

Les bonnes applications de fitness à domicile peuvent vous aider dans votre parcours de fitness, vous donner de l’inspiration et des idées pour votre entraînement, tout en vous aidant à suivre vos progrès.

MyFitnessPal

Vous pouvez vous entraîner aussi dur que vous le souhaitez avec ces styles et outils d’entraînement, mais si vous ne mangez pas bien, vous ne verrez pas les changements dans la composition corporelle que vous recherchez. Cela signifie atteindre vos cibles protéiques si vous souhaitez vous concentrer sur la masse musculaire, et cela signifie garder vos calories en dessous de votre taux métabolique actif (RAM) si vous voulez perdre du poids.

MyFitnessPal est une application qui vous permet de suivre vos calories. Cela rend le processus extrêmement simple (vous pouvez même simplement scanner les codes-barres!), Et il a une multitude de fonctionnalités sociales pour vous garder motivé.

ThenX

L’application ThenX est une extension de la chaîne YouTube, contenant un grand nombre d’exercices de poids corporel. Bien que la version complète soit payante, l’adhésion gratuite fournit toujours beaucoup d’informations utiles.

Afficher sur Google Play

Endomondo

Il existe de nombreuses applications en cours d’exécution sur l’App Store. D’autres bonnes options incluent Strava et RunKeeper. Cependant, j’ai toujours utilisé Endomondo, grâce à sa grande variété de fonctionnalités différentes (vous pouvez recevoir des messages de motivation de vos amis et de votre famille pendant que vous êtes en course!), Et un suivi précis des itinéraires.

Voir sur Play Store

Zombies, cours!

Zombies, cours! est une application de fitness unique qui gamifie vos courses. Vous fuirez les zombies tout en collectant des fournitures que vous pourrez rapporter à votre base. Il continue à être amusant et excitant, et offre un peu d’évasion bien nécessaire!

Afficher sur Google Play

Séances d’entraînement de 7 à 7 minutes

Les séances d’entraînement courtes offrent une excellente option pour adapter l’entraînement à votre routine quotidienne. Seven est une application qui propose précisément ce type de microworkouts.

Boxx HIIT

Je trouve que les deux X sont… excessifs. Mais si vous cherchez une bonne ressource qui offrira des routines HIIT à domicile, alors cette application les a!

Afficher sur Google Play

Espace de tête

Le fitness à domicile ne concerne pas seulement votre corps, c’est aussi votre esprit. Ceci est particulièrement important en période de stress. Headspace est une application qui peut vous aider à démarrer avec des méditations de pleine conscience guidées. Les dix premiers d’entre eux sont gratuits. Une autre excellente option est le calme.

Afficher sur Google Play

Trackers de fitness, montres GPS et capteurs de fréquence cardiaque

Fitbit Charge 3

Le Fitbit Charge 3 est notre choix pour le meilleur tracker de fitness. Il s’agit d’un appareil ciblé qui bénéficie de paramètres précis, d’une batterie impressionnante et de l’une des applications les plus complètes de l’industrie. Un manque de GPS intégré est probablement la plus grosse déception, donc ce n’est pas un choix parfait pour les coureurs.

Lisez aussi: Comment utiliser votre tracker de fitness pour être en forme – un guide complet

Garmin Vivoactive 4

Garmin fabrique de fantastiques trackers de fitness. Avec un fort accent sur la course à pied (Garmin est une société GPS après tout), des métriques approfondies, un excellent design et des fonctionnalités de smartwatch robustes, il y a très peu ne pas aimer ici.

Lisez notre critique complète de Garmin Vivoactive 4 ici.

Acheter sur Amazon

Apple Watch

J’ai eu beaucoup de plaisir à utiliser l’Apple Watch ces derniers temps. Bien que la montre ne soit pas strictement le meilleur tracker de fitness et qu’elle ne dispose pas des fonctionnalités de fitness les plus complètes prêtes à l’emploi (pas de suivi du sommeil), elle a un ensemble très robuste de capteurs, une interface utilisateur fantastique et un support d’application incroyable. Une de mes applications tierces préférées est AutoSleep. Il s’agit d’une application de suivi du sommeil qui rivalise même avec du matériel dédié. Vous obtiendrez même un score de préparation basé sur la qualité de votre sommeil, combiné à votre fréquence cardiaque au repos et à la variabilité de votre fréquence cardiaque.

Autrement dit: l’Apple Watch offre des choses que les autres trackers de fitness ne proposent pas.

Obtenez-le d’Amazon

Sangle de poitrine Polar H10

Bien que les trackers de fitness au poignet puissent vous indiquer votre fréquence cardiaque, ils ne sont pas aussi précis que les sangles pectorales dédiées. Cela est dû en partie à la façon dont les contractions musculaires modifient le flux sanguin. La bonne nouvelle est qu’une sangle de poitrine Polar se synchronisera avec vos trackers de fitness pour vous aider à estimer plus précisément votre consommation de calories, votre fréquence cardiaque maximale, etc.

Si vous recherchez une liste plus complète d’outils de fitness à domicile – vos haltères, supports de squat et barres de traction – vous pouvez consulter notre liste des meilleurs équipements de fitness à domicile ici.

Plus d’articles sur les vêtements portables et les produits de fitness